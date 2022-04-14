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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Брондбю
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 14192
Ольборг
0'
25' Желтая карточка
Хёйхольт Мальте
0:1
33' Пенальти
Андреасен Лука
71' Желтая карточка
Рустед Сигурд
80' Желтая карточка
Альманн Якоб
90'+5

Ход матча

25'
 
Хёйхольт Мальте
33'
0:1
Андреасен Лука
41'
 
Хагельскьер Андерс
Паллесен Кристоффер
58'
 
Kasper Waarst Hoegh
Куск Каспер
58'
 
Андерсен Лукас
Макарич Милан
68'
Павлович Андрия
Квистгарден Матиас
 
71'
Рустед Сигурд
 
74'
Греве Матиас
Каппис Кристиан
 
80'
 
Альманн Якоб
80'
 
Casper Gedsted Hansen
Альманн Якоб
82'
Алвес Фредерик
Рустед Сигурд
 

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 10 Удары по воротам
  • 3 Удары в створ
  • 13 Угловые
  • 6 Офсайды
  • 9 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 3 Замены
  • 65 Владение мячом, %

Владение мячом

30
Хермансен
Мадс
17
Бруус
Андреас
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
23
Каппис
Кристиан
27
Хедлунд
Симон
36
Квистгарден
Матиас
24
Дивкович
Марко
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
Брондбю
4-1-2-1-2
Ольборг
3-4-2-1

История личных встреч

Брондбю
Ольборг

23 матча

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед

45 матчей

31.1%
28.9%
40%
14 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

35.6%
31.1%
33.3%
16 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.2%
42.2%
35.6%
10 побед 19 ничьих 16 побед

История матчей

СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СДЧГ
0:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
К
1:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
0:2
К
1:1
К
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1
Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1
Ольборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0
Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брондбю 0:1 Ольборг онлайн

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