2:0
Конец матча
Стадион: Right To Dream Park Зрители: 1702
1:0
29' ГолАнтман Оливер
33' Желтая карточкаMaxime Soulas
2:0
71' ГолХансен Киан
90' Желтая карточкаErnest Nuamah
Ход матча
29'
1:0
33'
71'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы
-
5 Удары по воротам
-
5 Удары в створ
-
6 Угловые
-
2 Офсайды
-
12 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
50 Владение мячом, %
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
48
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Leo Walta
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Сённерйюск
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
38 матчей
50%
15.8%
34.2%
19 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1
Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2
Сённерйюск
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1