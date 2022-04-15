Второй тайм начался

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн выполняет удар от ворот.

Норшеланн выполняет удар от ворот.

Норшеланн выполняет удар от ворот.

Удар от ворот произведет Норшеланн

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн выполняет удар от ворот.

Норшеланн выполняет удар от ворот.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Норшеланн

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Удар от ворот произведет Норшеланн

Удар от ворот произведет Норшеланн

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче

Первый тайм

48' Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.

48' Эмиль Хольм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Хансен Мадс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Плохо сыграл Эмиль Хольм - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

47' Саймон Адингра из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

47' Удар от ворот произведет Сённерйюск

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Удивительный сейв сделал Хансен Андреас III из команды Норшеланн! А был бы точно гол!

45' Андреас Хансен не дал случится голу! Хенде Марк-Даль должен был забивать, но Андреас Хансен сделал отличный сейв

44' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Адамо Нагало из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

41' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

40' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Норшеланн выполняет удар от ворот.

39' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает неудачный навес.

39' Норшеланн начинает контратаку

38' Берггрен Эмиль из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

36' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Антман Оливер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

35' Лоуренс Томас не дал случится голу! Саймон Адингра должен был забивать, но Лоуренс Томас сделал отличный сейв

34' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

33' Максим Сулас получил желтую карточку от судьи

33' Так близко к голу! Берггрен Эмиль имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Андреас Хансен!

32' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

29' Г О О О О Л - Антман Оливер забивает с левой ноги!

29' Лассо Кулибали из команды Норшеланн делает пас партнеру.

27' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

27' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Хассан Рилван имел все шансы забить, но Андреас Хансен сделал отличный сейв!

27' Хорошие навыки показал Хассан Рилван из команды Сённерйюск , красиво сыграв в пас с одноклубником.

26' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Томсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хансен Андреас III из команды Норшеланн.

24' Хансен Андреас III из команды Норшеланн плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.

23' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

22' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

22' Хансен Мадс из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

22' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.

20' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

20' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

20' Норшеланн начинает контратаку

19' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Хенде Марк-Даль получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Хенде Марк-Даль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

17' Игрок Саймон Адингра из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Кристиансен Петер нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

14' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

14' Норшеланн выполняет удар от ворот.

14' Игрок Хассан Рилван из команды Сённерйюск неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

13' Опасность предотвращена - Фресе Мартин из команды Норшеланн вступил в отбор удачно

12' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хансен Киан из команды Норшеланн.

11' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

9' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

9' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.

8' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

8' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.

7' Томсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Виндерслев Расмус из команды Сённерйюск делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

6' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

5' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

4' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

4' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

4' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.

4' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

2' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

2' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля