  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Нордшелланн
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1702
Сённерйюск
0'
1:0
29' Гол
Антман Оливер
33' Желтая карточка
Maxime Soulas
2:0
71' Гол
Хансен Киан
90' Желтая карточка
Ernest Nuamah
90'+5

Ход матча

29'
Антман Оливер
(Lasso Coulibaly)
1:0
33'
 
Maxime Soulas
46'
 
Фредериксен Эмиль
Maxime Soulas
57'
 
Альбек Мадс
Виндерслев Расмус
57'
 
Корнвиг Эмиль
Томсен Николай
69'
 
Jose Gallegos
Кристиансен Петер
71'
Хансен Киан
(Фресе Мартин)
2:0
73'
Ernest Nuamah
Антман Оливер
 
85'
Диоманде Мохаммед
Хансен Мадс
 
85'
Беньямин Нюгрен
Саймон Адингра
 
85'
 
Санне Бубакарр
Хассан Рилван
89'
Jonas Jensen-Abbew
Lasso Coulibaly
 
89'
Свенссон Даниэль
Вилладсен Оливер
 
90'
Ernest Nuamah
 

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 5 Удары по воротам
  • 5 Удары в створ
  • 6 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 12 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 50 Владение мячом, %

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
48
Хансен
Мадс
28
Lasso
Coulibaly
17
Саймон
Адингра
22
Антман
Оливер
1
Лоуренс
Томас
12
Maxime
Soulas
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
24
Виндерслев
Расмус
3
Emil
Holm
77
Хассан
Рилван
10
Томсен
Николай
5
Хенде
Марк-Даль
11
Берггрен
Эмиль
20
Кристиансен
Петер
Нордшелланн
4-2-3-1
Сённерйюск
3-1-4-2

История личных встреч

Нордшелланн
Сённерйюск

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

38 матчей

50%
15.8%
34.2%
19 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
4:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:4
СД
0:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
1:2
СД
4:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
3:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
4:1
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
1:3
СЛ
0:1

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1
Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2
Сённерйюск
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нордшелланн 2:0 Сённерйюск онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 