  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Раннерс
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3626
Силькеборг
0'
1:0
26' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
1:1
40' Гол
Хелениус Никлас
1:2
43' Гол
Хелениус Никлас
51' Желтая карточка
Копплин Бьорн
79' Желтая карточка
Тибблинг Симон
90'+4

Ход матча

26'
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
1:0
40'
1:1
Хелениус Никлас
(Валлис Николай)
43'
1:2
Хелениус Никлас
(Валлис Николай)
46'
 
Гояни Роберт
Тордарсон Стефан-Тейтюр
51'
Копплин Бьорн
 
63'
Бундгаард Филип
Анкерсен Якоб
 
75'
Тибблинг Симон
Лауэнборг Фредерик
 
75'
Клюснер Тобиас
Бундгаард Оливер
 
75'
Hugo Andersson2
Гравес Симон
 
79'
Тибблинг Симон
 
85'
 
Andreas Oggesen
Anders Klynge
85'
 
Тенгстедт Сёрен
Sebastian Joergensen
90'
Лауридсен Йеспер
Йонсен Лассер Берг
 
90'
 
Oliver Sonne
Lukas Engel

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 3 Удары по воротам
  • 5 Удары в створ
  • 4 Угловые
  • 4 Офсайды
  • 7 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 45 Владение мячом, %

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
9
Анкерсен
Якоб
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
10
Кехинде
Тосин
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Раннерс
4-4-1-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Раннерс
Силькеборг

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

30 матчей

50%
13.3%
36.7%
15 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

СД
2:1
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:4
К
1:3
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
К
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
ТМС
4:2
К
1:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1
ТМС
1:0
СЛ
1:3
СЛ
0:2
СЛ
1:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1
Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1
Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Раннерс 1:2 Силькеборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 