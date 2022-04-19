Второй тайм начался

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Оливер Бундгар Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Оливер Бундгар Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Расмус Карстенсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Силькеборг играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

45' Патрик Карлгрен не дал случится голу! Тордарсон Стефан-Тейтюр должен был забивать, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв

44' Силькеборг выполняет удар от ворот.

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Силькеборг будет все-таки засчитан.

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

41' Удар от ворот произведет Раннерс

41' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Силькеборг будет все-таки засчитан.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

38' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тобиас Сальквист из команды Силькеборг

37' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Лауэнборг Фредерик имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

34' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Карлгрен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

29' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Силькеборг выполняет удар от ворот.

28' Копплин Бьорн из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Раннерс будет все-таки засчитан.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Г О О О О Л - Хаммерсхёй-Мистрати Вито правой ногой классно пробил с лета.

26' Плохо сыграл Феликс Йоэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

25' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Раннерс

24' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

24' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

23' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

22' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Силькеборг выполняет удар от ворот.

21' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

19' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

17' Силькеборг выполняет удар от ворот.

17' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Отличные скиллы показывает Гравес Симон , обводя своих соперников

16' Николай Ларсен вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Хаммерсхёй-Мистрати Вито . Отличный был шанс, чтобы забить!

16' Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

11' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Бринк Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Николай Ларсен не дал случится голу! Анкерсен Якоб должен был забивать, но Николай Ларсен сделал отличный сейв

10' Плохо сыграл Тордарсон Стефан-Тейтюр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

8' Писингер Симон из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Отличные скиллы показывает Одей Стивен , обводя своих соперников

6' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

1' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Силькеборг начинает с центра поля