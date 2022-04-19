1:2
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 3626
1:0
26' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
1:1
40' ГолХелениус Никлас
1:2
43' ГолХелениус Никлас
51' Желтая карточкаКопплин Бьорн
79' Желтая карточкаТибблинг Симон
Ход матча
26'
40'
43'
51'
79'
Статистика матча
-
1 Голы
-
3 Удары по воротам
-
5 Удары в створ
-
4 Угловые
-
4 Офсайды
-
7 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
5 Замены
-
45 Владение мячом, %
Владение мячом
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Силькеборг
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
30 матчей
50%
13.3%
36.7%
15 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1
Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1
Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0