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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Манчестер Сити
Ливерпуль

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 10 побед

38 матчей

26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.9%
47.4%
23.7%
11 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.1%
52.6%
26.3%
8 побед 20 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
МКЧ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КC
2:2
КC
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 4 (1) 1
Гюндоган Илкай 2 0.5
Фоден Фил 1 0.25
Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.25
Жезус Габриэль 1 0.25
Стерлинг Рахим 1 0.25
Стоунс Джон 1 0.25
Силва Бернарду 1 0.25
Грилиш Джек 1 0.25
Палмер Коул 1 0.25
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 3 0.75
Жота Диогу 2 0.5
Фабиньо Энрике 2 (1) 0.5
Фирмино Роберто 1 0.25
Эллиотт Харви 1 0.25
Гордон Кайд 1 0.25
Робертсон Эндрю 0 0
Ориги Дивок 0 0
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандиньо Фернандо 1 0
Уокер Кайл 1 0
Аке Натан 1 0
Стеффен Закари 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Джордан 1 0
Гомес Джо 1 0
Жота Диогу 1 0
Келлехер Каомхин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
2
13%
4
40%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
1/8 финала
3 Саутгемптон
1 Вест Хэм
0 Питерборо Юнайтед
2 Манчестер Сити
2 Ноттингем Форест
1 Хаддерсфилд Таун
2 Ливерпуль
1 Норвич
1 Мидлсбро
0 Тоттенхэм
2 Лутон Таун
3 Челси
2 Кристал Пэлас
1 Сток Сити
2 Эвертон
0 Борэм Вуд
1/4 финала
1 Саутгемптон
4 Манчестер Сити
0 Ноттингем Форест
1 Ливерпуль
0 Мидлсбро
2 Челси
4 Кристал Пэлас
0 Эвертон
1/2 финала
0 Манчестер Сити
0 Ливерпуль
0 Челси
0 Кристал Пэлас
Финал
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?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 5 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Манчестер Сити 57.5% (23)
    X 25% (10)
    Ливерпуль 17.5% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Ливерпуль
    2.61
    3.72
    2.95
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Сити
    57.5% (23)
    Ничья
    25% (10)
    Ливерпуль
    17.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.41% (27)
    Меньше
    20.59% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    94.12% (32)
    Нет
    5.88% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    42.5% (17)
    1:1 Ничья
    12.5% (5)
    2:2 Ничья
    10% (4)
    1:2 Ливерпуль
    10% (4)
    1:0 Манчестер Сити
    5% (2)
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    Ливерпуль

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