Англия: Кубок 2021-2022
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Стадион: Уэмбли
История личных встреч
Манчестер Сити
Ливерпуль
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 10 побед
38 матчей
26.3%
34.2%
39.5%
10 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.9%
47.4%
23.7%
11 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.1%
52.6%
26.3%
8 побед 20 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|4 (1)
|1
|Гюндоган Илкай
|2
|0.5
|Фоден Фил
|1
|0.25
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.25
|Жезус Габриэль
|1
|0.25
|Стерлинг Рахим
|1
|0.25
|Стоунс Джон
|1
|0.25
|Силва Бернарду
|1
|0.25
|Грилиш Джек
|1
|0.25
|Палмер Коул
|1
|0.25
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|3
|0.75
|Жота Диогу
|2
|0.5
|Фабиньо Энрике
|2 (1)
|0.5
|Фирмино Роберто
|1
|0.25
|Эллиотт Харви
|1
|0.25
|Гордон Кайд
|1
|0.25
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Стеффен Закари
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Келлехер Каомхин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
2
13%
4
40%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Сити
57.5% (23)
Ничья
25% (10)
Ливерпуль
17.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
79.41% (27)
Меньше
20.59% (7)
Обе команды забьют
Да
94.12% (32)
Нет
5.88% (2)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
42.5% (17)
1:1 Ничья
12.5% (5)
2:2 Ничья
10% (4)
1:2 Ливерпуль
10% (4)
1:0 Манчестер Сити
5% (2)
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