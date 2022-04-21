2:1
Конец матча
1:0
12' ГолДженкинсон Карл
1:1
16' ГолЛи Гюхёк
2:1
22' ГолНэббаут Эндрю
83' Желтая карточкаГловер Том
88' Желтая карточкаТилио Марко
90' Желтая карточкаРейш Нуну
Ход матча
12'
1:0
16'
1:1
22'
2:1
80'
83'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 6
-
49 Владение мячом, % 51
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
38
Jordan
Bos
31
Ким
Да-Соль
77
Tae-Hyun
Kim
55
Ho-Jung
Choi
38
Ли
Гюхёк
16
Hu-Kwon
Lee
99
Jung-Min
Lee
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
-
38 Jordan BosПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Jordon Hall
-
-
42 Ahmad Taleb
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
-
31 Ким Да-СольВратарь
-
77 Tae-Hyun KimЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Ho-Jung ChoiЗащитник
-
38 Ли ГюхёкЗащитник
-
16 Hu-Kwon LeeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Jung-Min LeeПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Хан О ГанЗащитник
- Полузащитник
-
24 Yuhei SatoПолузащитник
- Нападающий
-
18 Пак Ин-ХёкНападающий
-
66 Сон Хо-ЧунНападающий
- Нападающий
-
27 Young-Uk Kim
-
21 Chan-Sig Oh
-
Главный тренер: Kyeong-Jun Jeon
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Чоннам Дрэгонс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2 Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1 Кванджу - Чоннам Дрэгонс 1:0 Чоннам Дрэгонс - Тэджон Ситизен 0:1
Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:1 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 1:1 Пусан Айпарк - Чоннам Дрэгонс 0:2 Чоннам Дрэгонс - Пучхон 2:1 Кённам - Чоннам Дрэгонс 1:2 Чоннам Дрэгонс - Асан Мугунгва 0:0 Чоннам Дрэгонс - Кимпхо Ситизен 0:2 Анян - Чоннам Дрэгонс 1:0 Тэгу - Чоннам Дрэгонс 3:4 Чоннам Дрэгонс - Тэгу 0:1 Тэджон Ситизен - Чоннам Дрэгонс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 2:3 Ульсан Хёндэ - Чоннам Дрэгонс 1:2 Санджу Санму - Чоннам Дрэгонс 3:1 Чоннам Дрэгонс - Пусан Айпарк 2:0 Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:0