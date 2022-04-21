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  3. Лига чемпионов АФК: Группа G
Мельбурн Сити
2:1
Конец матча
Чоннам Дрэгонс
0'
1:0
12' Гол
Дженкинсон Карл
1:1
16' Гол
Ли Гюхёк
2:1
22' Гол
Нэббаут Эндрю
83' Желтая карточка
Гловер Том
88' Желтая карточка
Тилио Марко
90' Желтая карточка
Рейш Нуну
90'+6

Ход матча

12'
Дженкинсон Карл
(Taras Gomulka)
1:0
16'
1:1
Ли Гюхёк
(Seong-Jae Jang)
22'
Нэббаут Эндрю
2:1
46'
 
Плана Леонард
Jung-Min Lee
46'
 
Пак Ин-Хёк
Hu-Kwon Lee
59'
 
Seok-Hyun Lee
Seong-Jae Jang
59'
 
Hee-Seong Park
Качарава Ника
63'
Меткалф Коннор
Гриффитс Ростин
 
63'
Тсубаса Эндо
Taras Gomulka
 
63'
Джеймисон Скотт
Цолаковски Стефан
 
80'
 
Сон Хо-Чун
Ли Гюхёк
83'
Гловер Том
 
88'
Тилио Марко
 
90'
Рейш Нуну
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 6
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
4
Рейш
Нуну
5
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
16
Taras
Gomulka
15
Нэббаут
Эндрю
17
Цолаковски
Стефан
23
Тилио
Марко
38
Jordan
Bos
9
Макларен
Джейми
31
Ким
Да-Соль
77
Tae-Hyun
Kim
4
Jung-Won
Choi
20
Soon-Hyeok
Jang
55
Ho-Jung
Choi
38
Ли
Гюхёк
16
Hu-Kwon
Lee
6
Seong-Jae
Jang
45
Seung-Min
Jeon
99
Jung-Min
Lee
9
Качарава
Ника
Мельбурн Сити
4-2-3-1
Чоннам Дрэгонс
5-4-1

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Чоннам Дрэгонс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2 Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1 Кванджу - Чоннам Дрэгонс 1:0 Чоннам Дрэгонс - Тэджон Ситизен 0:1
Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:1 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 1:1 Пусан Айпарк - Чоннам Дрэгонс 0:2 Чоннам Дрэгонс - Пучхон 2:1 Кённам - Чоннам Дрэгонс 1:2 Чоннам Дрэгонс - Асан Мугунгва 0:0 Чоннам Дрэгонс - Кимпхо Ситизен 0:2 Анян - Чоннам Дрэгонс 1:0 Тэгу - Чоннам Дрэгонс 3:4 Чоннам Дрэгонс - Тэгу 0:1 Тэджон Ситизен - Чоннам Дрэгонс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 2:3 Ульсан Хёндэ - Чоннам Дрэгонс 1:2 Санджу Санму - Чоннам Дрэгонс 3:1 Чоннам Дрэгонс - Пусан Айпарк 2:0 Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Нэббаут Эндрю бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Ли Гюхёк бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Дженкинсон Карл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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