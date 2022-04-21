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  3. Швеция: Аллсвенскан
Хельсинборг
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 5137
Эльфсборг
0'
1:0
25' Гол
Али Таха Абди
1:0
59' Не забитый пенальти
Рёмер Андре
68' Желтая карточка
Странд Симон
79' Желтая карточка
Гудьонсен Свейнн
90' Желтая карточка
Adam Kaied
90' Желтая карточка
Emmanuel Boateng2
90'+7
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
21
Веберг
Чарли
23
Сульич
Али
4
Давидсен
Вильормур
10
Йенссон
Расмус
30
Эджупи
Альберт
19
Лингман
Лукас
15
Аль-Хамлави
Ассад
9
Ван
ден
Хурк
Антони
22
Али
Таха
Абди
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
2
Лагербильке
Густав
20
Странд
Симон
28
Седерберг
Ноа
10
Ольссон
Симон
6
Рёмер
Андре
7
Ондрейка
Якоб
17
Фрик
Пер
21
Альм
Расмус
Хельсинборг
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Хельсинборг
Эльфсборг

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

37%
14.8%
48.2%
10 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:0
А
2:1
А
0:0
ТМК
4:0
А
1:2
А
1:1
А
1:0
А
2:4
А
2:1
А
2:1
А
4:1
КШ
0:1
А
1:0
А
1:1
А
2:1
А
2:1
А
2:1
ШК
2:0
А
3:2
А
1:0
А
1:3
А
2:1
А
1:0
А
3:2
ТМС
1:3
А
2:2
А
1:0

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4
Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Taha Abdi Ali бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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