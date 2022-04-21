1:0
Конец матча
Стадион: Олимпия (Хельсинборг) Зрители: 5137
1:0
25' ГолАли Таха Абди
1:0
59' Не забитый пенальтиРёмер Андре
68' Желтая карточкаСтранд Симон
79' Желтая карточкаГудьонсен Свейнн
90' Желтая карточкаAdam Kaied
90' Желтая карточкаEmmanuel Boateng2
Ход матча
25'
59'
1:0
68'
79'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
47 Владение мячом, % 53
21
Веберг
Чарли
23
Сульич
Али
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
17
Фрик
Пер
21
Альм
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Adam Kaied
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
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Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Хельсинборг
Эльфсборг
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
37%
14.8%
48.2%
10 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4
Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0