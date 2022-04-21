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  3. Швеция: Аллсвенскан
Дегерфорс
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4833
Хаммарбю
0'
0:1
25' Гол
Куртулус Эдвин
38' Желтая карточка
Гайаю Джозеф-Клод
45' Желтая карточка
Williot Swedberg
57' Желтая карточка
Сабеткар Шон
72' Желтая карточка
Джурджич Никола
78' Желтая карточка
Довин Оливер
79' Желтая карточка
Нильссон Джоэл
86' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
90'+5
1
Уайтмэн
Элфи
12
Линделль
Эрик
4
Сабеткар
Шон
7
Ольссон
Себастьян
II
8
Diego
Campos2
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
9
Бертильссон
Юхан
40
Джурджич
Никола
19
Саиди
Абдельрахман
24
Довин
Оливер
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
8
Андерсен
Йеппе
44
Williot
Swedberg
9
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
Дегерфорс
3-4-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Хаммарбю

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

А
1:4
А
5:1
С
1:2
С
5:0
КШ
1:3
С
0:1
С
0:1
С
4:2
С
3:1
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
4:2

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5
Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0
Хаммарбю
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Williot Swedberg получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Гайаю Джозеф-Клод получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Куртулус Эдвин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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