С левого фланга Макнил навесил на дальнюю штангу, где головой скинул Тэйлор в центр. Здесь мяч после серии рикошетов от голкипера и Корка влетел в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.

Первая замена в составе хозяев произошла. Вместо Максвелла Корне на поле появился Аарон Леннон.

Ответная двойная замена у гостей случилась. Вместо Армстронга и Эльюнусси игру продолжат Адамс и Редмонд.

Пробивал с лету Адамс из пределов штрафной после навеса от Перро, но каким-то чудом Поуп потащил мяч из-под перекладины в прыжке.

С углового навес исполнял в центр штрафной Уорд-Праус на Ромеу, но удар последнего заблокировали защитники.

Убежал в атаку по правому флангу Робертс и навесил на дальнюю штангу, но здесь Уокер-Питерс головой вынес на угловой.

Пробивал головой с линии вратарской Тарковски после навеса с угла поля от Макнила, но мяч полетел намного выше ворот.

С левого фланга прострелил в центр штрафной Уорд-Праус низом на Армстронга, но тому помешал пробить Робертс.

Протащил мяч по флангу Перро и навесил в центр штрафной. Вышел из ворот Поуп и перехватил этот пас.

Мягко забросил Робертс в штрафную на Вегхорста, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Пробил головой Броя после подачи от Перро из пределов штрафной, но мяч оказался легкой добычей для Поупа.

С правого фланга прострелил Родригес вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Макнил, но здесь выиграл верх Лянко и головой вынес сферу в аут.

По флангу отдавал пас Тэйлор на ход Корне, но того опередил Уокер-Питерс и вынес сферу за пределы поля.

Прострелил Тэйлор с фланга в штрафную, но здесь первым на мяче оказался вышедший из ворот Форстер.

Ушел от соперника финтом на фланге Родригес и прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров тут не оказалось.

Долго катаю мяч на чужой половине поля "святые", но пройти массированную оборону соперника пока не удается.

С левого фланга навесил Перро в центр штрафной, но здесь кулаком вынес сферу на угловой вышедший из ворот Поуп.

С угла поля навесил Уорд-Праус на дальнюю штангу, но здесь правила нарушил Ромеу в борьбе с защитником.

По флангу убежал Армстронг на скорости, ворвался в штрафную и пробил с острого угла, но накрыл мяч в подкате Тарковски.

В центр штрафной Корне прострелил с фланга, но мяч от ноги Беднарека полетел а лицеую линию.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Робертс, но здесь выиграл верх Ромеу и вынес мяч обратно на фланг.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют хозяева!

44' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Натан Коллинз! С угла поля навесил Корне на линию вратарской. Здесь выиграл верх Коллинз и головой пробил по воротам. Мяч полетел точно в дальний нижний угол, а Форстер лишь взглядом проводил сферу в сетку.

43' Пробивал по воротам из пределов штрафной Корне, но в подкате Валери отправил мяч на угловой.

42' Мягко забросил в штрафную соперника Уокер-Питерс, но здесь никто из партнеров не смог пробить.

41' По флангу отдавал Перро на ход Армстронгу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

40' Корк на своей половине в подкате заехал по ногам сопернику, за что получил желтую карточку от арбитра.

39' Пробивал по воротам Макнил с линии чужой штрафной после скидки от Робертса, но в красивом прыжке Форстер перевел мяч на угловой.

38' Мягко забросил Браунхилл в штрафную соперника, куда врывался Вегхорст, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

37' Руками придержал Беднарек соперника в центре поля. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

36' Диагональ исполнял Армстронг в штрафную, куда врывался Уокер-Питерс, но перехватил этот пас Тэйлор.

35' Ушел от соперника по флангу Корне и подал в штрафную, но здесь Родригес оказался в положении "вне игры".

34' С угла поля подавал Уорд-Праус на дальнюю штангу, где пробил головой Ромеу, но мяч полетел выше перекладины.

33' После паса от Элюнусси с разворота пробил Броя из пределов штрафной, но от спины защитника сфера отправилась на угловой.

32' Мог убегать на ворота соперника Родригес после паса от Браунхилла, но судья остановил атаку из-за офсайда.

31' Забросил в штрафную Уорд-Праус в штрафную на Брою, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

30' С правого фланга навесил Уокер-Питерс на дальнюю штангу, но здесь Тарковски вынес сферу головой в аут.

29' Из пределов вратарской расстреливал ворот головой Родригес после навеса от Вегхорста, но на этот раз гостей спасла штанга.

28' С углового навесил в центр штрафной Браунхилл. Здесь пробил головой Вегхорст, но каким-то чудом смог сложиться Форстер и отбил мяч рукой в сторону.

27' Диагональ исполнял Браунхилл на левый фланг, куда забегал Корне, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.

26' Мягко забросил в штрафную Вегхорст на Родригеса, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Лянко.

25' С угла поля навесил Робертс в центр штрафной, но вышел из ворот Форстер и вынес мяч кулаком подальше от ворот.

24' Тонким пасом отдавал Родригес в штрафную на Макнила, но удар последнего на угловой перевел Беднарек.

23' С правого фланга прострелил вдоль ворот Уокер-Питерс, но мяч от ноги защитника оказался в руках Поупа.

22' Долго катают мяч в центре поля гости, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.

21' Выиграл подбор у штрафной соперника Макнил и тут же забросил на Родригеса, который пробил с острого угла, но в красивом прыжке Форстер спас свою команду.

20' Мягко забросил Макнил в штрафную соперника на ход Тэйлору, но тому пробить с острого угла не позволил Валери.

19' С левого фланга навесил в центр штрафной Армстронг, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Коллинз.

18' Отличным пасом Родригес вывел один на один с голкипером Вегхорста, но тот с убойной позиции пробил точно в корпус Форстеру.

17' На чужой половине поля в силовой борьбе Эльюнусси подтолкнул в спину соперника, что не осталось без внимания судьи.

16' После навеса с угла поля от Уорда-Прауса пробил головой Ромеу, но мяч прошел выше перекладины.

15' Пробивал по воротам Вегхорст из пределов штрафной после скидки от Родригеса, но точности ему явно не хватило.

14' С правого фланга навесил Робертс на ближнюю штангу, но вовремя вернулся Ромеу в оборону и головой вынес сферу в аут.

13' Зацепился за мяч Армстронг и головой сбросил на Уорда-Прауса, но тот не попал по мячу на лету. Момент был упущен.

12' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Коннор Робертс! С фланга отдал пас Браунхилл низом в центр на Робертса, который красивым обводящим ударом с линии штрафной отправил сферу точно в дальний верхний угол ворот Форстера.

11' Сместился с фланга Уокер-Питерс в центр и пробил по воротам с дальней дистанции, но не попал в створ.

10' Забросил по флангу Перро на ход Армстронгу, но того опередил Робертс и вынес сферу за боковую линию.

9' Со штрафного Уорд-Праус навесил на линию вратарской, но здесь головой Тарковски вынес мяч подальше от ворот.

8' С правого фланга навесил Элюнусси в центр штрафной, куда ворвался Армстронг, но пробить ему помешал Коллинз.

7' Диагональ исполнял Коллинз на левый фланг, куда забегал Корне, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.

6' По левому флангу прорывался на скорости Корне и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

5' По флангу забросил Ромеу на ход Эльюнусси, но того опередил Макнил и вынес сферу за пределы поля.

4' Забросил Браунхилл в штрафную соперника на Вегхорста, но вышел из ворот Форстер и забрал мяч в свои руки.

3' Проникающий пас исполнял Уокер-Питерс на ход Брое, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-голубых цветах, гости выбрали себе желто-синий комплект формы.