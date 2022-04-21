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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
2:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Саутгемптон
0'
1:0
12' Гол
Робертс Коннор
39' Желтая карточка
Корк Джек
2:0
44' Гол
Коллинз Натан
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Корк Джек
70'

Ход матча

12'
Робертс Коннор
(Браунхилл Джош)
1:0
39'
Корк Джек
 
44'
Коллинз Натан
(Браунхилл Джош)
2:0
63'
Корк Джек
 
66'
Леннон Аарон
Корне Максвелл
 
66'
 
Редмонд Натан
Эльюнусси Мохамед
66'
 
Адамс Че
Армстронг Стюарт

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 3 Удары по воротам
  • 6 Удары в створ
  • 9 Угловые
  • 3 Офсайды
  • 6 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 1 Замены
  • 48 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 121
Бёрнли 27.3% (33)
X 48.8% (59)
Саутгемптон 24% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Саутгемптон
2.74
3.46
2.75
Все Коэффициенты
Новости
1
Поуп
Ник
14
Робертс
Коннор
II
22
Коллинз
Натан
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
11
Макнил
Дуайт
4
Корк
Джек
8
Браунхилл
Джош
20
Корне
Максвелл
9
Вегхорст
Ваут
19
Родригес
Джей
44
Форстер
Фрейзер
43
Валери
Ян
4
Лянко
Войнович
35
Беднарек
Ян
2
Уокер-Питерс
Кайл
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
15
Перро
Ромен
24
Эльюнусси
Мохамед
17
Армстронг
Стюарт
18
Броя
Армандо
Бёрнли
4-4-2
Саутгемптон
3-4-2-1

История личных встреч

Бёрнли
Саутгемптон

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:3
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 7 0.22
Вуд Крис 4 0.13
Ми Бен 3 0.09
Родригес Джей 2 0.06
Вегхорст Ваут 2 0.06
Леннон Аарон 2 0.06
Коллинз Натан 2 0.06
Браунхилл Джош 1 0.03
Выдра Матей 1 0.03
Лоутон Мэттью 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Робертс Коннор II 1 0.03
Вествуд Эшли 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (3) 0.21
Адамс Че 7 0.21
Броя Армандо 6 0.18
Эльюнусси Мохамед 4 0.12
Беднарек Ян 4 0.12
Армстронг Адам 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Ромеу Ориоль 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Лонг Шейн 1 0.03
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 9 0
Тарковски Джеймс 8 0
Вествуд Эшли 7 0
Корк Джек 4 0
Барнс Эшли 3 0
Родригес Джей 3 0
Лоутон Мэттью 3 0
Ми Бен 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Коллинз Натан 1 1
Леннон Аарон 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Тэйлор Чарли 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Ромеу Ориоль 8 0
Беднарек Ян 8 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 4 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Перро Ромен 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Броя Армандо 2 0
Лонг Шейн 1 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Пропущено

20
31
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
10%
5
16%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
3
15%
7
23%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
5
25%
7
23%
76-90

Забито

12
19
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
8%
4
21%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
4
33%
5
26%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
1
8%
2
11%
76-90

Пропущено

26
22
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
19%
3
14%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
6
23%
5
23%
31-45
3
12%
6
27%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
6
23%
1
5%
76-90

Забито

25
37
14 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 16
16 Не забивали 8
4
16%
6
16%
1-15
4
16%
7
19%
16-30
6
24%
7
19%
31-45
6
24%
6
16%
46-60
3
12%
5
14%
61-75
2
8%
6
16%
76-90

Пропущено

46
53
22 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
7
15%
8
15%
1-15
5
11%
9
17%
16-30
10
22%
9
17%
31-45
6
13%
13
25%
46-60
7
15%
6
11%
61-75
11
24%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2
Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 24 5 3 75 - 20 77
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
5. Арсенал Заявка 32 18 3 11 49 - 39 57
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 9 9 52 - 48 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 31 11 8 12 47 - 51 41
10. Ньюкасл Заявка 33 10 10 13 37 - 55 40
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Саутгемптон 0:2 Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
13. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
14. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
15. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли 2:0 Заявка 32 5 13 14 28 - 45 28
19. Уотфорд Заявка 32 6 4 22 30 - 62 22
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 22 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 45 - 12 38
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон 0:2 Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Бёрнли 2:0 Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Саутгемптон 0:2 Заявка 16 3 5 8 17 - 34 14
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли 2:0 Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 69'
    С углового навес исполнял в центр штрафной Уорд-Праус на Ромеу, но удар последнего заблокировали защитники.
  • Опасный момент
    68'
    Пробивал с лету Адамс из пределов штрафной после навеса от Перро, но каким-то чудом Поуп потащил мяч из-под перекладины в прыжке.
  • Замена
    67'
    Ответная двойная замена у гостей случилась. Вместо Армстронга и Эльюнусси игру продолжат Адамс и Редмонд.
  • Замена
    66'
    Первая замена в составе хозяев произошла. Вместо Максвелла Корне на поле появился Аарон Леннон.
  • Офсайд
    65'
    С левого фланга Макнил навесил на дальнюю штангу, где головой скинул Тэйлор в центр. Здесь мяч после серии рикошетов от голкипера и Корка влетел в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.
  • 64'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Робертс, но здесь выиграл верх Ромеу и вынес мяч обратно на фланг.
  • Угловой
    63'
    В центр штрафной Корне прострелил с фланга, но мяч от ноги Беднарека полетел а лицеую линию.
  • 62'
    По флангу убежал Армстронг на скорости, ворвался в штрафную и пробил с острого угла, но накрыл мяч в подкате Тарковски.
  • 61'
    С угла поля навесил Уорд-Праус на дальнюю штангу, но здесь правила нарушил Ромеу в борьбе с защитником.
  • 60'
    С левого фланга навесил Перро в центр штрафной, но здесь кулаком вынес сферу на угловой вышедший из ворот Поуп.
  • 59'
    Долго катаю мяч на чужой половине поля "святые", но пройти массированную оборону соперника пока не удается.
  • 58'
    Ушел от соперника финтом на фланге Родригес и прострелил вдоль ворот, но никого из партнеров тут не оказалось.
  • 57'
    Прострелил Тэйлор с фланга в штрафную, но здесь первым на мяче оказался вышедший из ворот Форстер.
  • 56'
    По флангу отдавал пас Тэйлор на ход Корне, но того опередил Уокер-Питерс и вынес сферу за пределы поля.
  • 55'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Макнил, но здесь выиграл верх Лянко и головой вынес сферу в аут.
  • Угловой
    54'
    С правого фланга прострелил Родригес вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 52'
    Пробил головой Броя после подачи от Перро из пределов штрафной, но мяч оказался легкой добычей для Поупа.
  • 51'
    Мягко забросил Робертс в штрафную на Вегхорста, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 50'
    Протащил мяч по флангу Перро и навесил в центр штрафной. Вышел из ворот Поуп и перехватил этот пас.
  • 49'
    С левого фланга прострелил в центр штрафной Уорд-Праус низом на Армстронга, но тому помешал пробить Робертс.
  • 48'
    Пробивал головой с линии вратарской Тарковски после навеса с угла поля от Макнила, но мяч полетел намного выше ворот.
  • Угловой
    47'
    Убежал в атаку по правому флангу Робертс и навесил на дальнюю штангу, но здесь Уокер-Питерс головой вынес на угловой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют хозяева!
  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Натан Коллинз! С угла поля навесил Корне на линию вратарской. Здесь выиграл верх Коллинз и головой пробил по воротам. Мяч полетел точно в дальний нижний угол, а Форстер лишь взглядом проводил сферу в сетку.
  • Угловой
    43'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Корне, но в подкате Валери отправил мяч на угловой.
  • 42'
    Мягко забросил в штрафную соперника Уокер-Питерс, но здесь никто из партнеров не смог пробить.
  • 41'
    По флангу отдавал Перро на ход Армстронгу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • Желтая карточка
    40'
    Корк на своей половине в подкате заехал по ногам сопернику, за что получил желтую карточку от арбитра.
  • Опасный момент
    39'
    Пробивал по воротам Макнил с линии чужой штрафной после скидки от Робертса, но в красивом прыжке Форстер перевел мяч на угловой.
  • 38'
    Мягко забросил Браунхилл в штрафную соперника, куда врывался Вегхорст, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 37'
    Руками придержал Беднарек соперника в центре поля. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 36'
    Диагональ исполнял Армстронг в штрафную, куда врывался Уокер-Питерс, но перехватил этот пас Тэйлор.
  • Офсайд
    35'
    Ушел от соперника по флангу Корне и подал в штрафную, но здесь Родригес оказался в положении "вне игры".
  • 34'
    С угла поля подавал Уорд-Праус на дальнюю штангу, где пробил головой Ромеу, но мяч полетел выше перекладины.
  • Угловой
    33'
    После паса от Элюнусси с разворота пробил Броя из пределов штрафной, но от спины защитника сфера отправилась на угловой.
  • Офсайд
    32'
    Мог убегать на ворота соперника Родригес после паса от Браунхилла, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 31'
    Забросил в штрафную Уорд-Праус  в штрафную на Брою, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 30'
    С правого фланга навесил Уокер-Питерс на дальнюю штангу, но здесь Тарковски вынес сферу головой в аут.
  • Опасный момент
    29'
    Из пределов вратарской расстреливал ворот головой Родригес после навеса от Вегхорста, но на этот раз гостей спасла штанга.
  • Опасный момент
    28'
    С углового навесил в центр штрафной Браунхилл. Здесь пробил головой Вегхорст, но каким-то чудом смог сложиться Форстер и отбил мяч рукой в сторону.
  • 27'
    Диагональ исполнял Браунхилл на левый фланг, куда забегал Корне, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.
  • 26'
    Мягко забросил в штрафную Вегхорст на Родригеса, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Лянко.
  • 25'
    С угла поля навесил Робертс в центр штрафной, но вышел из ворот Форстер и вынес мяч кулаком подальше от ворот.
  • Угловой
    24'
    Тонким пасом отдавал Родригес в штрафную на Макнила, но удар последнего на угловой перевел Беднарек.
  • 23'
    С правого фланга прострелил вдоль ворот Уокер-Питерс, но мяч от ноги защитника оказался в руках Поупа.
  • 22'
    Долго катают мяч в центре поля гости, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.
  • Опасный момент
    21'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Макнил и тут же забросил на Родригеса, который пробил с острого угла, но в красивом прыжке Форстер спас свою команду.
  • 20'
    Мягко забросил Макнил в штрафную соперника на ход Тэйлору, но тому пробить с острого угла не позволил Валери.
  • 19'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Армстронг, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Коллинз.
  • Опасный момент
    18'
    Отличным пасом Родригес вывел один на один с голкипером Вегхорста, но тот с убойной позиции пробил точно в корпус Форстеру.
  • 17'
    На чужой половине поля в силовой борьбе Эльюнусси подтолкнул в спину соперника, что не осталось без внимания судьи.
  • 16'
    После навеса с угла поля от Уорда-Прауса пробил головой Ромеу, но мяч прошел выше перекладины.
  • 15'
    Пробивал по воротам Вегхорст из пределов штрафной после скидки от Родригеса, но точности ему явно не хватило.
  • 14'
    С правого фланга навесил Робертс на ближнюю штангу, но вовремя вернулся Ромеу в оборону и головой вынес сферу в аут.
  • 13'
    Зацепился за мяч Армстронг и головой сбросил на Уорда-Прауса, но тот  не попал по мячу на лету. Момент был упущен.
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Коннор Робертс! С фланга отдал пас Браунхилл низом в центр на Робертса, который красивым обводящим ударом с линии штрафной отправил сферу точно в дальний верхний угол ворот Форстера.
  • 11'
    Сместился с фланга Уокер-Питерс в центр и пробил по воротам с дальней дистанции, но не попал в створ.
  • 10'
    Забросил по флангу Перро на ход Армстронгу, но того опередил Робертс и вынес сферу за боковую линию.
  • 9'
    Со штрафного Уорд-Праус навесил на линию вратарской, но здесь головой Тарковски вынес мяч подальше от ворот.
  • 8'
    С правого фланга навесил Элюнусси в центр штрафной, куда ворвался Армстронг, но пробить ему помешал Коллинз.
  • 7'
    Диагональ исполнял Коллинз на левый фланг, куда забегал Корне, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.
  • 6'
    По левому флангу прорывался на скорости Корне и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 5'
    По флангу забросил Ромеу на ход Эльюнусси, но того опередил Макнил и вынес сферу за пределы поля.
  • 4'
    Забросил Браунхилл в штрафную соперника на Вегхорста, но вышел из ворот Форстер и забрал мяч в свои руки.
  • 3'
    Проникающий пас исполнял Уокер-Питерс на ход Брое, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-голубых цветах, гости выбрали себе желто-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Бёрнли 2:0 Саутгемптон

Исход игры
Бёрнли
27.3% (33)
Ничья
48.8% (59)
Саутгемптон
24% (29)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (38)
Меньше
64.49% (69)
Обе команды забьют
Да
78.5% (84)
Нет
21.5% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (46)
1:2 Саутгемптон
13.2% (16)
2:1 Бёрнли
11.6% (14)
1:0 Бёрнли
9.9% (12)
0:1 Саутгемптон
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
3:3 Ничья
1.7% (2)
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