Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Терф Мур
История личных встреч
Бёрнли
Саутгемптон
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|7
|0.23
|Вуд Крис
|4
|0.13
|Ми Бен
|3
|0.1
|Родригес Джей
|2
|0.06
|Вегхорст Ваут
|2
|0.06
|Леннон Аарон
|2
|0.06
|Выдра Матей
|1
|0.03
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Браунхилл Джош
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (3)
|0.22
|Адамс Че
|7
|0.22
|Броя Армандо
|6
|0.19
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0.13
|Беднарек Ян
|4
|0.13
|Армстронг Адам
|2
|0.06
|Армстронг Стюарт
|2
|0.06
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Лонг Шейн
|1
|0.03
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунхилл Джош
|9
|0
|Тарковски Джеймс
|8
|0
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Барнс Эшли
|3
|0
|Корк Джек
|3
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Лоутон Мэттью
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Леннон Аарон
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Тэйлор Чарли
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|9
|1
|Ромеу Ориоль
|8
|0
|Беднарек Ян
|8
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Перро Ромен
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Броя Армандо
|2
|0
|Лонг Шейн
|1
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Пропущено
20
31
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
10%
5
16%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
3
15%
7
23%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
5
25%
7
23%
76-90
Забито
12
19
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
8%
4
21%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
4
33%
5
26%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
1
8%
2
11%
76-90
Пропущено
26
22
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
19%
3
14%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
6
23%
5
23%
31-45
3
12%
6
27%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
6
23%
1
5%
76-90
Забито
25
37
14 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 16
16 Не забивали 8
4
16%
6
16%
1-15
4
16%
7
19%
16-30
6
24%
7
19%
31-45
6
24%
6
16%
46-60
3
12%
5
14%
61-75
2
8%
6
16%
76-90
Пропущено
46
53
22 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
7
15%
8
15%
1-15
5
11%
9
17%
16-30
10
22%
9
17%
31-45
6
13%
13
25%
46-60
7
15%
6
11%
61-75
11
24%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2
Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|72 - 20
|74
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|22
|7
|2
|79 - 22
|73
|3.
|Челси
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|64 - 23
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|56 - 38
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|52 - 44
|54
|6.
|Арсенал
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|45 - 37
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|29 - 37
|40
|10.
|Лестер
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 50
|40
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 52
|39
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|41 - 49
|39
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|36 - 55
|37
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|43 - 40
|37
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|26 - 45
|25
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|30 - 62
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|42 - 12
|35
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 26
|24
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|13.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 17
|25
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 23
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 23
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 30
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли - Саутгемптон
Исход игры
Бёрнли
24.4% (11)
Ничья
46.7% (21)
Саутгемптон
28.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (17)
Меньше
61.36% (27)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (16)
1:2 Саутгемптон
17.8% (8)
1:0 Бёрнли
13.3% (6)
2:1 Бёрнли
11.1% (5)
2:2 Ничья
6.7% (3)
0:1 Саутгемптон
6.7% (3)
0:0 Ничья
4.4% (2)
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