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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
Прогнозы 45
Бёрнли 24.4% (11)
X 46.7% (21)
Саутгемптон 28.9% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Саутгемптон
2.87
3.56
2.63
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бёрнли
Саутгемптон

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:3
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 7 0.23
Вуд Крис 4 0.13
Ми Бен 3 0.1
Родригес Джей 2 0.06
Вегхорст Ваут 2 0.06
Леннон Аарон 2 0.06
Выдра Матей 1 0.03
Лоутон Мэттью 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Браунхилл Джош 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Вествуд Эшли 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (3) 0.22
Адамс Че 7 0.22
Броя Армандо 6 0.19
Эльюнусси Мохамед 4 0.13
Беднарек Ян 4 0.13
Армстронг Адам 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Ромеу Ориоль 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Лонг Шейн 1 0.03
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 9 0
Тарковски Джеймс 8 0
Вествуд Эшли 7 0
Барнс Эшли 3 0
Корк Джек 3 0
Родригес Джей 3 0
Лоутон Мэттью 3 0
Ми Бен 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Коллинз Натан 1 1
Леннон Аарон 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Тэйлор Чарли 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Ромеу Ориоль 8 0
Беднарек Ян 8 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 4 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Перро Ромен 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Броя Армандо 2 0
Лонг Шейн 1 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Пропущено

20
31
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
10%
5
16%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
3
15%
7
23%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
5
25%
7
23%
76-90

Забито

12
19
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
8%
4
21%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
4
33%
5
26%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
1
8%
2
11%
76-90

Пропущено

26
22
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
19%
3
14%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
6
23%
5
23%
31-45
3
12%
6
27%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
6
23%
1
5%
76-90

Забито

25
37
14 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 16
16 Не забивали 8
4
16%
6
16%
1-15
4
16%
7
19%
16-30
6
24%
7
19%
31-45
6
24%
6
16%
46-60
3
12%
5
14%
61-75
2
8%
6
16%
76-90

Пропущено

46
53
22 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
7
15%
8
15%
1-15
5
11%
9
17%
16-30
10
22%
9
17%
31-45
6
13%
13
25%
46-60
7
15%
6
11%
61-75
11
24%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2
Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4
Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 72 - 20 74
2. Ливерпуль Заявка 31 22 7 2 79 - 22 73
3. Челси Заявка 30 18 8 4 64 - 23 62
4. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 15 9 8 52 - 44 54
6. Арсенал Заявка 31 17 3 11 45 - 37 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Брайтон Заявка 32 9 13 10 29 - 37 40
10. Лестер Заявка 30 11 7 12 46 - 50 40
11. Саутгемптон Заявка 32 9 12 11 38 - 52 39
12. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
13. Ньюкасл Заявка 32 9 10 13 36 - 55 37
14. Кристал Пэлас Заявка 31 8 13 10 43 - 40 37
15. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 31 4 13 14 26 - 45 25
19. Уотфорд Заявка 32 6 4 22 30 - 62 22
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 22 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 42 - 12 35
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
9. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
10. Ньюкасл Заявка 16 6 6 4 23 - 26 24
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
13. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 16 6 7 3 19 - 17 25
7. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
8. Арсенал Заявка 15 7 1 7 20 - 23 22
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 15 3 6 6 18 - 23 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 15 3 4 8 20 - 30 13
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2022, осталось 2 дня 9 часов 34 минуты.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Бёрнли 24.4% (11)
    X 46.7% (21)
    Саутгемптон 28.9% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Саутгемптон
    2.87
    3.56
    2.63
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бёрнли - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Саутгемптон

    Исход игры
    Бёрнли
    24.4% (11)
    Ничья
    46.7% (21)
    Саутгемптон
    28.9% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.64% (17)
    Меньше
    61.36% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (16)
    1:2 Саутгемптон
    17.8% (8)
    1:0 Бёрнли
    13.3% (6)
    2:1 Бёрнли
    11.1% (5)
    2:2 Ничья
    6.7% (3)
    0:1 Саутгемптон
    6.7% (3)
    0:0 Ничья
    4.4% (2)
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