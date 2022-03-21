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Динамо М (мол.)
0:3
Второй тайм
Амкал
Динамо М (мол.)
Амкал

Результаты последних матчей

Динамо М (мол.)
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Крылья Советов (мол.) - Динамо М (мол.) 1:2 Динамо М (мол.) - Академия им. Коноплева (мол.) 4:1 Уфа (мол.) - Динамо М (мол.) 0:1 Динамо М (мол.) - Урал (мол.) 3:1
Динамо М (мол.) - Рубин (мол.) 5:2 ЦСКА М (мол.) - Динамо М (мол.) 1:3 Динамо М (мол.) - Строгино (мол.) 1:0 Спартак М (мол.) - Динамо М (мол.) 2:3 Динамо М (мол.) - Нижний Новгород (мол.) 5:3 Урал (мол.) - Динамо М (мол.) 1:2 Рубин (мол.) - Динамо М (мол.) 1:0 Динамо М (мол.) - Крылья Советов (мол.) 2:2 Динамо М (мол.) - Спартак М (мол.) 1:2 Строгино (мол.) - Динамо М (мол.) 2:1 Нижний Новгород (мол.) - Динамо М (мол.) 1:3 Динамо М (мол.) - Уфа (мол.) 3:0 Академия им. Коноплева (мол.) - Динамо М (мол.) 3:1 Динамо М (мол.) - ЦСКА М (мол.) 1:4 Динамо М (мол.) - Ростов (мол.) 3:0 Динамо М (мол.) - Сочи (мол.) 2:3
  • Второй тайм
  • Замена
    82'
    Замена в составе "Динамо": вместо Даниила Михайлина на поле вышел Михаил Круподёров.
  • Замена
    81'
    Замена в составе "Амкала": вместо Феликса Карамянца на поле вышел Никита Куриленко.
  • Фол, нарушение
    80'
    Алёшин у центрального круга сбил Ткачука.
  • 79'
    На пас Михайлина к воротам никто из партнёров не откликнулся.
  • 78'
    Быструю атаку провёл "Амкал". Гасилин в штрафной площади откатил мяч на Дрожжука, который с линии пробил вправо от ворот.
  • Угловой
    77'
    Хозяева исполнили угловой удар. Игроки "Амкала" мяч из штрафной площади выбили.
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Динамо": вместо Владислава Лепёхина на поле вышел Ричард Головачев.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Динамо": вместо Артёма Кузнецова на поле вышел Роман Ермолин.
  • 74'
    Прострел Карпова справа к воротам соперники перехватили.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Амкала": вместо Антона Клинова на поле вышел Антон Карпов.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Амкала": вместо Виктора Блатова на поел вышел Алексей Гасилин.
  • 71'
    Дражжук на фланге выбил мяч у Беликова.
  • Угловой
    70'
    "Амкал" исполнил угловой удар. Пробить по воротам никто не смог.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Динамо": вместо Леона Зайдензаля на поле вышел Евгений Ибрагимов.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Динамо": вместо Ибрагима Умарова на поле вышел Артём Беликов.
  • 67'
    Блатов вывел к воротам Маврина, чей удар справа Деманов парировал.
  • 66'
    Удар Умарова с разворота с двенадцати метров соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    65'
    Клинов справа сделал навес на Блатова, который на линии штрафной площади нарушил правила в борьбе с Донсковым.
  • Описание гола
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:3!!!
    БЛАТОВ!!! Левшук слева прошёл вперёд и прострелил в центр, где Блатов в касание в падении переправил мяч в сетку.
  • 62'
    Михайлин сделал безадресный заброс вперёд по правому флангу.
  • Опасный момент
    62'
    Смелов слева из пределов штрафной площади низом пробил рядом с дальней штангой.
  • Офсайд
    61'
    Блатов забрался в офсайд.
  • Угловой
    61'
    "Амкал" исполнил угловой удар. Динамовцы выбили мяч от ворот.
  • 60'
    Маврин слева вошёл в штрафную площадь и покатил мяч в центр на Блатова, чей удар заблокировал Донсков.
  • Офсайд
    59'
    Блатов забежал в офсайд.
  • 58'
    Кожин не смог Смелова вывести слева к воротам.
  • 57'
    Маменко на выходе забрал мяч в руки, опередив Умарова.
  • 56'
    "Динамо" перевело игру на чужую половину поля, но воротам блогеров не угрожает.
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    МАВРИН!!! Деманов грубо ошибся, выбив мяч в ноги Маврину. Василий уверенно реализовал выход один на один, покатив мяч в правый угол.
  • 53'
    Кузнецов с двадцати метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    53'
    Левшук в центре поля придержал руками Зайдензаля.
  • 52'
    Левшук со штрафного пробил в стенку.
  • Желтая карточка
    52'
    Лепёхин за удар локтем в лицо Маврина получил жёлтую карточку. Чуть больше тридцати метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    51'
    Кожин у центрального круга сбил Карамянца.
  • 51'
    Прострел Крапивникова слева в штрафную площадь соперники перехватили.
  • Фол, нарушение
    50'
    Кузнецов на фланге толкнул в спину Маврина.
  • 49'
    Крапивников не попал г7оловой по мячу после навеса справа от Карамянца.
  • Фол, нарушение
    48'
    Лепёхин у центрального круга толкнул в спину Алёшина.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Амкала" произошла замена: место Фёдора Маслова в воротах занял Александр Маменко.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Москве!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Динамо" (Москва) - "Амкал" - 0:1.
  • Желтая карточка
    45'
    Кожин в центре поля сбил Карамянца, после чего случилась небольшая потасовка. Оба игрока получили по жёлтой карточке.
  • Офсайд
    45'
    Кожин на левом фланге забрался в офсайд.
  • Опасный момент
    44'
    Карпов слева от угла штрафной площади с разворота пробил рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    43'
    Кожин на чужой половине поля сбил Карамянца.
  • 42'
    Прострел Левшука слева к воротам заблокировал Зайдензаль.
  • Опасный момент
    41'
    Кожин слева из пределов штрафной площади попытался забросить мяч в дальний угол, не немного не попал.
  • Офсайд
    40'
    Зайдензаль справа оказался в офсайде.
  • 39'
    Зайдензаль справа прошёл вперёд и с острого угла пробил по воротам. Маслов мяч отразил.
  • Офсайд
    38'
    Маврин оказался в офсайде.
  • 37'
    Удар Зайдензаля справа с линии штрафной площади получился слабым, и Маслов уверенно забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    36'
    Крапивников на фланге прихватил руками Лепёхина.
  • Офсайд
    35'
    Блатов слева забрался в офсайд.
  • Желтая карточка
    34'
    Карпов в центре поля прихватил руками Вязникова и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 33'
    Вязников слева выкатил мяч на Кузнецова, которому соперники помешали нанести удар с пятнадцати метров.
  • 32'
    Карпов у угла штрафной площади аккуратно выбил мяч у Кожина.
  • 31'
    Блатов справа отправил вперёд Прокопьева. Михаил прошёл вперёд и слишком сильно исполнил передачу к дальней штанге, куда партнёр не успел прибежать.
  • 30'
    Блатов с двенадцати метров пробил в Демакова. А момент создал активными действиями справа Карамянц.
  • Фол, нарушение
    28'
    Маврин в центре поля нарушил правила.
  • Замена
    27'
    Замена в составе "Амкала": вместо Алексея Гасилина на поле вышел Виктор Блатов.
  • Замена
    26'
    Замена в составе "Амкала": вместо Ивана Сапрыкина на поле вышел Василий Маврин.
  • 25'
    Неудачно исполнили динамовцы штрафной удар справа. Мяч быстро достался соперникам.
  • Фол, нарушение
    24'
    Алёшин у угла штрафной площади сбил Лепёхина.
  • Опасный момент
    23'
    Левшук слева навесил на Гасилина. Алексей остановил мяч и с разворота с десяти метров пробил немного выше перекладины.
  • Угловой
    22'
    Смелов разыграл угловой удар с партнёром неудачно. Ответную передачу соперники перехватили.
  • 21'
    Удар Умарова справа из пределов штрафной площади заблокировал Баранов.
  • Угловой
    20'
    Лепёхин от углового флага навесил к воротам, откуда Маслов кулаками выбил мяч.
  • 19'
    Карпов на фланге выбил мяч у Вязникова.
  • 18'
    Вязников на фланге выиграл забег у Карпова и чисто выбил мяч головой.
  • Фол, нарушение
    17'
    Карпов у центрального круга сбил Смелова.
  • Офсайд
    16'
    Гасилин справа забежал в офсайд.
  • 15'
    Гасилин слева убеждал вперёд, у угла штрафной площади обыграл Донскова, но на подстраховке удачно сыграл Зайдензаль.
  • 14'
    Подачу Вязникова слева к воротам заблокировал Карамянц.
  • Офсайд
    13'
    Умаров забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    12'
    Баранов на фланге придержал руками Умарова.
  • 10'
    "Динамо" пока не удаётся впереди сыграть остро.
  • 9'
    Пас Карпова справа в штрафную площадь защитники "Динамо" перехватили.
  • 8'
    Левшук слева прошёл вперёд и слишком высоко исполнил подачу к воротам.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ГАСИЛИН!!! Прокопьев сделал скидку налево на Гавсилина, который с линии штрафной площади точно пробил в дальний угол.
  • 6'
    Вязникову слева не удалось пробраться в чужую штрафную площадь.
  • 5'
    "Динамо" расположилось на чужой половине поля и занимается переводом мяча с фланга на фланг.
  • 4'
    Первые минуты проходят с преимуществом "Динамо". Михайлову слева прорваться в штрафную площадь соперников не удалось.
  • Угловой
    3'
    Лепёхин от углового флага покатил мяч на партнёра, а после ответной передачи не смог навесить к воротам.
  • 2'
    "Динамо" играет в белых футболках и синих трусах, "Амкал" - в чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сапсан Арене (МСА Локомотив)"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют молодёжная команда московского «Динамо» и команда блогеров «Амкал». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Где смотреть матч Динамо М (мол.) 0:3 Амкал онлайн

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Амкал

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