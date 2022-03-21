0:3
Второй тайм
Ход матча
7'
54'
0:2
63'
0:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Смелов ЕгорПолузащитник
-
97 Донсков ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
65 Кожин МатвейНападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
- Основной состав
-
911 Маслов Фёдор IIВратарь
-
-
-
-
-
23 Дражжук Олег
-
-
-
77 Баранов Иван
-
96 Карпов Антон
-
- Запасные игроки
-
-
Результаты последних матчей
Динамо М (мол.)
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Крылья Советов (мол.) - Динамо М (мол.) 1:2 Динамо М (мол.) - Академия им. Коноплева (мол.) 4:1 Уфа (мол.) - Динамо М (мол.) 0:1 Динамо М (мол.) - Урал (мол.) 3:1
Динамо М (мол.) - Рубин (мол.) 5:2 ЦСКА М (мол.) - Динамо М (мол.) 1:3 Динамо М (мол.) - Строгино (мол.) 1:0 Спартак М (мол.) - Динамо М (мол.) 2:3 Динамо М (мол.) - Нижний Новгород (мол.) 5:3 Урал (мол.) - Динамо М (мол.) 1:2 Рубин (мол.) - Динамо М (мол.) 1:0 Динамо М (мол.) - Крылья Советов (мол.) 2:2 Динамо М (мол.) - Спартак М (мол.) 1:2 Строгино (мол.) - Динамо М (мол.) 2:1 Нижний Новгород (мол.) - Динамо М (мол.) 1:3 Динамо М (мол.) - Уфа (мол.) 3:0 Академия им. Коноплева (мол.) - Динамо М (мол.) 3:1 Динамо М (мол.) - ЦСКА М (мол.) 1:4 Динамо М (мол.) - Ростов (мол.) 3:0 Динамо М (мол.) - Сочи (мол.) 2:3