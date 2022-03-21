Быструю атаку провёл "Амкал". Гасилин в штрафной площади откатил мяч на Дрожжука, который с линии пробил вправо от ворот.

На пас Михайлина к воротам никто из партнёров не откликнулся.

Замена в составе "Амкала": вместо Феликса Карамянца на поле вышел Никита Куриленко.

Замена в составе "Динамо": вместо Даниила Михайлина на поле вышел Михаил Круподёров.

77' Хозяева исполнили угловой удар. Игроки "Амкала" мяч из штрафной площади выбили.

76' Замена в составе "Динамо": вместо Владислава Лепёхина на поле вышел Ричард Головачев.

75' Замена в составе "Динамо": вместо Артёма Кузнецова на поле вышел Роман Ермолин.

74' Прострел Карпова справа к воротам соперники перехватили.

73' Замена в составе "Амкала": вместо Антона Клинова на поле вышел Антон Карпов.

72' Замена в составе "Амкала": вместо Виктора Блатова на поел вышел Алексей Гасилин.

71' Дражжук на фланге выбил мяч у Беликова.

70' "Амкал" исполнил угловой удар. Пробить по воротам никто не смог.

69' Замена в составе "Динамо": вместо Леона Зайдензаля на поле вышел Евгений Ибрагимов.

68' Замена в составе "Динамо": вместо Ибрагима Умарова на поле вышел Артём Беликов.

67' Блатов вывел к воротам Маврина, чей удар справа Деманов парировал.

66' Удар Умарова с разворота с двенадцати метров соперники заблокировали.

65' Клинов справа сделал навес на Блатова, который на линии штрафной площади нарушил правила в борьбе с Донсковым.

63' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:3!!!

БЛАТОВ!!! Левшук слева прошёл вперёд и прострелил в центр, где Блатов в касание в падении переправил мяч в сетку.

62' Михайлин сделал безадресный заброс вперёд по правому флангу.

62' Смелов слева из пределов штрафной площади низом пробил рядом с дальней штангой.

61' Блатов забрался в офсайд.

61' "Амкал" исполнил угловой удар. Динамовцы выбили мяч от ворот.

60' Маврин слева вошёл в штрафную площадь и покатил мяч в центр на Блатова, чей удар заблокировал Донсков.

59' Блатов забежал в офсайд.

58' Кожин не смог Смелова вывести слева к воротам.

57' Маменко на выходе забрал мяч в руки, опередив Умарова.

56' "Динамо" перевело игру на чужую половину поля, но воротам блогеров не угрожает.

54' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

МАВРИН!!! Деманов грубо ошибся, выбив мяч в ноги Маврину. Василий уверенно реализовал выход один на один, покатив мяч в правый угол.

53' Кузнецов с двадцати метров пробил выше ворот.

53' Левшук в центре поля придержал руками Зайдензаля.

52' Левшук со штрафного пробил в стенку.

52' Лепёхин за удар локтем в лицо Маврина получил жёлтую карточку. Чуть больше тридцати метров до ворот.

51' Кожин у центрального круга сбил Карамянца.

51' Прострел Крапивникова слева в штрафную площадь соперники перехватили.

50' Кузнецов на фланге толкнул в спину Маврина.

49' Крапивников не попал г7оловой по мячу после навеса справа от Карамянца.

48' Лепёхин у центрального круга толкнул в спину Алёшина.

47' В перерыве в составе "Амкала" произошла замена: место Фёдора Маслова в воротах занял Александр Маменко.