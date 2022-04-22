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  3. Лига чемпионов АФК: Группа J
Виссел Кобе
5:0
Второй тайм: 62'
Чианграй Юнайтед
0'
1:0
6' Гол
Юя Осако
2:0
25' Гол
Юруки Коя
3:0
32' Гол
Гоке Юта
4:0
38' Гол
Юруки Коя
55' Желтая карточка
Като Кохей
5:0
58' Гол
Линкольн
62'

Ход матча

6'
Юя Осако
1:0
25'
Юруки Коя
2:0
32'
Гоке Юта
(Сакаи Готоку)
3:0
38'
Юруки Коя
(Иноуэ Сион)
4:0
46'
 
Тиатракул Сиваком
Gionata Verzura
46'
 
Като Кохей
Wasan Homsaen
53'
Сакураути Нагиса
Сакаи Готоку
 
54'
Линкольн
Юруки Коя
 
54'
 
Тхинйом Санукран
Ryuji Hirota
55'
 
Като Кохей
56'
 
Чаттхонг Сироч
Chotipat Poomkaew
58'
Линкольн
(Ямагути Хотару)
5:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Виссел Кобе
Ничья
Чианграй Юнайтед
1.48
4.40
7.20
Все Коэффициенты
1
Маэкава
Дайя
24
Сакаи
Готоку
17
Кикути
Рюхо
25
Осаки
Лео
19
Хацусэ
Рё
33
Огихара
Тагахиро
5
Ямагути
Хотару
7
Гоке
Юта
20
Иноуэ
Сион
16
Юруки
Коя
10
Юя
Осако
22
Apirak
Woravong
2
Wasan
Homsaen
36
Shinnaphat
Lee-Oh
5
Brinner
3
Thanasak
Srisai
30
Suriya
Singmui
28
Ryuji
Hirota
27
Gionata
Verzura
6
Сукчиттхаммакул
Пхитиват
13
Chotipat
Poomkaew
8
Геттерсон
Виссел Кобе
4-2-3-1
Чианграй Юнайтед
5-4-1

Результаты последних матчей

Виссел Кобе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Виссел Кобе - Китчи 2:1 Виссел Кобе - Серезо Осака 0:1 Токио - Виссел Кобе 3:1 Виссел Кобе - Киото Санга 1:3
Симидзу С-Палс - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 0:2 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:1 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 0:0 Урава Редс - Виссел Кобе 2:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:0 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Йокогама - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токусима Вортис 1:0 Виссел Кобе - Вегальта Сендай 4:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:2 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:0 Виссел Кобе - Урава Редс 5:1
Чианграй Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Чианграй Юнайтед - Супханбури 2:2 Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1 Чианграй Юнайтед - Чиангмай Юнайтед 0:0
Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 3:0 Порт - Чианграй Юнайтед 0:0 Кхонкэн Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Муангтхонг Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1 Чианграй Юнайтед - Нонгбуа 2:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Чианграй Юнайтед - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Полис Теро 0:0 Накхонратчасима - Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап - Чианграй Юнайтед 1:3 Ратчабури - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:1 Чиангмай Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Порт 0:4 Супханбури - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Юнайтед 0:4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Юруки Коя бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Гоке Юта бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Юруки Коя бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Юя Осако бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Виссел Кобе
Ничья
Чианграй Юнайтед
1.48
4.40
7.20
Все Коэффициенты
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Чианграй Юнайтед

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