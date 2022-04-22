0:0
Второй тайм: 62'
17' Желтая карточкаНагато Кацуя
44' Желтая карточкаБерджесс Макс
Ход матча
17'
44'
58'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 4
-
33 Владение мячом, % 67
25
Коике
Рюта
5
Дуду
VII
17
Мияичи
Рио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Макгинг ЛиамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 БобоНападающий
-
33 Patrick Wood
-
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Коике РютаЗащитник
- Защитник
-
5 ДудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
-
26 Коике ЮтаЗащитник
- Полузащитник
-
24 Ивата ТомокиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
28 Riku Yamane
-
Главный тренер: Kevin Muscat
История личных встреч
Сидней
Йокогама Маринос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5
Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2
Йокогама Маринос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Касима Антлерс - Йокогама Маринос 0:3 Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос 2:0
Йокогама Маринос - Токио 2:1 Йокогама Маринос - Саган Тосу 0:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Маринос 1:1 Йокогама Маринос - Симидзу С-Палс 2:0 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Касива Рейсол - Йокогама Маринос 3:1 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 4:2 Йокогама Маринос - Серезо Осака 2:2 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 1:1 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Урава Редс - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Токио 8:0 Йокогама Маринос - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:1 Сёнан Бельмаре - Йокогама Маринос 0:1