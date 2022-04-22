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  3. Лига чемпионов АФК: Группа H
Сидней
0:0
Второй тайм: 62'
Йокогама Маринос
0'
17' Желтая карточка
Нагато Кацуя
44' Желтая карточка
Берджесс Макс
58' Желтая карточка
 62'

Ход матча

17'
 
Нагато Кацуя
23'
Ван Дер Сааг Гарри
О'тул Коннор
 
44'
Берджесс Макс
 
58'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 4
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Йокогама Маринос
5.95
4.10
1.60
Все Коэффициенты
1
Рэдмейн
Эндрю
25
Callum
Talbot
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
5
О'тул
Коннор
17
Касерес
Энтони
6
Амини
Мустафа
32
Patrick
Yazbek
22
Берджесс
Макс
14
Ле
Фондре
Адам
12
Бухагьяр
Трент
1
Такаока
Ёхеи
25
Коике
Рюта
4
Хатанака
Синносукэ
5
Дуду
VII
2
Нагато
Кацуя
6
Ватанабэ
Кота
16
Фуджита
Джоэл
Чима
17
Мияичи
Рио
10
Жуниор
Маркос
II
23
Накагава
Тэрухито
9
Сеара
Лео
Сидней
4-4-2
Йокогама Маринос
4-2-3-1

История личных встреч

Сидней
Йокогама Маринос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:1
ЛЧА
4:0

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5
Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2
Йокогама Маринос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Касима Антлерс - Йокогама Маринос 0:3 Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос 2:0
Йокогама Маринос - Токио 2:1 Йокогама Маринос - Саган Тосу 0:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Маринос 1:1 Йокогама Маринос - Симидзу С-Палс 2:0 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Касива Рейсол - Йокогама Маринос 3:1 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 4:2 Йокогама Маринос - Серезо Осака 2:2 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 1:1 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Урава Редс - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Токио 8:0 Йокогама Маринос - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:1 Сёнан Бельмаре - Йокогама Маринос 0:1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    58'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Берджесс Макс получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    О'тул Коннор уходит с поля. Harry Van der Saag выходит вместо него
  • Желтая карточка
    17'
    Нагато Кацуя получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Йокогама Маринос
5.95
4.10
1.60
Все Коэффициенты
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Сидней
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