  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК: Группа H
Сидней
0:1
Конец матча
Йокогама Маринос
0'
17' Желтая карточка
Нагато Кацуя
44' Желтая карточка
Берджесс Макс
59' Желтая карточка
Жуниор Маркос II
0:1
81' Гол
Ryotaro Tsunoda
90' Желтая карточка
Такаока Ёхеи
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
25
Callum
Talbot
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
5
О'тул
Коннор
17
Касерес
Энтони
6
Амини
Мустафа
32
Patrick
Yazbek
22
Берджесс
Макс
14
Ле
Фондре
Адам
12
Бухагьяр
Трент
1
Такаока
Ёхеи
25
Коике
Рюта
4
Хатанака
Синносукэ
5
Дуду
VII
2
Нагато
Кацуя
6
Ватанабэ
Кота
16
Фуджита
Джоэл
Чима
17
Мияичи
Рио
10
Жуниор
Маркос
II
23
Накагава
Тэрухито
9
Сеара
Лео
Сидней
4-4-2
Йокогама Маринос
4-2-3-1

История личных встреч

Сидней
Йокогама Маринос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
1:1
ЛЧА
4:0

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 0:5
Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2
Йокогама Маринос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Йокогама Маринос - Чонбук Хендай Моторс 0:1 Хоангань Зялай - Йокогама Маринос 1:2 Касима Антлерс - Йокогама Маринос 0:3 Санфречче Хиросима - Йокогама Маринос 2:0
Йокогама Маринос - Токио 2:1 Йокогама Маринос - Саган Тосу 0:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Маринос 1:1 Йокогама Маринос - Симидзу С-Палс 2:0 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Касива Рейсол - Йокогама Маринос 3:1 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 4:2 Йокогама Маринос - Серезо Осака 2:2 Йокогама Маринос - Кавасаки Фронтале 1:1 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Урава Редс - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Токио 8:0 Йокогама Маринос - Гамба Осака 0:1 Серезо Осака - Йокогама Маринос 2:1 Йокогама Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:1 Сёнан Бельмаре - Йокогама Маринос 0:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Берджесс Макс получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    О'тул Коннор уходит с поля. Harry Van der Saag выходит вместо него
  • Желтая карточка
    17'
    Нагато Кацуя получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сидней 0:1 Йокогама Маринос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 