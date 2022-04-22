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  3. Лига чемпионов АФК: Группа D
Аль-Тавун Бурайда
3:4
Второй тайм: 89'
Аль-Духайл
0'
0:1
10' Гол
Будьяф Карим
19' Желтая карточка
Аль-Браке Султан
1:1
21' Гол
Тавамба Гаэль
2:1
25' Гол
Hassan Al Amiri
30' Желтая карточка
Зе Луиш Жозе
3:1
36' Гол
Тавамба Гаэль
3:2
58' Гол
Эдмилсон Жуниор
79' Желтая карточка
Aloyayari Abdulmalik
82' Желтая карточка
Медран Альваро
3:3
84' Пенальти
Эдмилсон Жуниор
3:4
88' Гол
 89'

Ход матча

10'
0:1
Будьяф Карим
(Нам Тхэ-Хи)
19'
 
Аль-Браке Султан
21'
Тавамба Гаэль
(Sumayhan Alnabit)
1:1
25'
Hassan Al Amiri
2:1
30'
Зе Луиш Жозе
 
36'
Тавамба Гаэль
(Hassan Al Amiri)
3:1
58'
3:2
Эдмилсон Жуниор
(Али Альмоэз)
59'
 
Мохаммед Исмаиль
Муса Мохамед
66'
Aloyayari Abdulmalik
Sumayhan Alnabit
 
73'
 
Абдулсалам Абдулла II
Сеара Луис
76'
Хаусави Мотаз
Saad Yaslam
 
79'
Aloyayari Abdulmalik
 
82'
Медран Альваро
 
84'
3:3
Эдмилсон Жуниор
88'
3:4

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 9 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Аль-Тавун Бурайда
Ничья
Аль-Духайл
3.32
3.68
2.06
Все Коэффициенты
21
Muataz
Al
Bagawi
2
Yazeed
Al
Bakr
80
Ryan
Al
Mousa
85
Nawaf
Al-Sabhi
31
Saad
Yaslam
77
Hassan
Al
Amiri
5
Tariq
Mohammed
9
Медран
Альваро
8
Sumayhan
Alnabit
29
Зе
Луиш
Жозе
3
Тавамба
Гаэль
21
Закария
Салах
2
Муса
Мохамед
II
5
Аль-Рави
Бассам
4
Алдервейрельд
Тоби
18
Аль-Браке
Султан
12
Будьяф
Карим
8
Сеара
Луис
11
Али
Альмоэз
19
Нам
Тхэ-Хи
10
Эдмилсон
Жуниор
14
Олунга
Майкл
Аль-Тавун Бурайда
4-4-2
Аль-Духайл
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Тавун Бурайда
Аль-Духайл

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:2
ЛЧА
0:1
ЛЧА
2:0

Результаты последних матчей

Аль-Тавун Бурайда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сепахан - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Сепахан 3:0 Аль-Тавун Бурайда - Пахтакор 0:1 Аль-Духайл - Аль-Тавун Бурайда 1:2
Абха - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Джаиш Дамаск 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фатех 1:1 Аль-Таи - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Иттихад II 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Тавун Бурайда 0:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хазм 2:1 Аль-Тавун Бурайда - Дхамк 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Файха 1:1 Аль-Батин - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Иттифак - Аль-Тавун Бурайда 1:3
Аль-Духайл
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пахтакор - Аль-Духайл 0:3 Аль-Духайл - Пахтакор 3:2 Сепахан - Аль-Духайл 0:1 Аль-Духайл - Аль-Тавун Бурайда 1:2
Аль-Духайл - Аль Ахли (ОАЭ) 0:0 Аль-Духайл - Умм-Салаль 6:1 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 СК Катар - Аль-Духайл 0:5 Аль-Духайл - Аль-Шамаль 4:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Духайл - Аль-Вакра 0:4 Аль-Сайлия - Аль-Духайл 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Духайл 2:4 Аль-Духайл - Аль-Араби 2:0 Аль-Духайл - Аль-Хор 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Духайл 0:6 Умм-Салаль - Аль-Духайл 2:1 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Духайл - СК Катар 2:1 Аль-Шамаль - Аль-Духайл 0:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Тавамба Гаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Зе Луиш Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Hassan Al Amiri бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Тавамба Гаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Аль-Браке Султан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Будьяф Карим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аль-Тавун Бурайда
Ничья
Аль-Духайл
3.32
3.68
2.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Тавун Бурайда 3:4 Аль-Духайл онлайн

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Аль-Тавун Бурайда
Аль-Духайл

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