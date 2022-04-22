3:4
Второй тайм: 89'
0:1
10' ГолБудьяф Карим
19' Желтая карточкаАль-Браке Султан
1:1
21' ГолТавамба Гаэль
2:1
25' ГолHassan Al Amiri
30' Желтая карточкаЗе Луиш Жозе
3:1
36' ГолТавамба Гаэль
3:2
58' ГолЭдмилсон Жуниор
79' Желтая карточкаAloyayari Abdulmalik
82' Желтая карточкаМедран Альваро
3:3
84' ПенальтиЭдмилсон Жуниор
Ход матча
10'
0:1
19'
21'
25'
2:1
30'
36'
3:1
58'
3:2
82'
84'
3:3
88'
3:4
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
9 Удары в створ 10
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
37 Владение мячом, % 63
31
Saad
Yaslam
29
Зе
Луиш
Жозе
12
Будьяф
Карим
11
Али
Альмоэз
19
Нам
Тхэ-Хи
14
Олунга
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Saad YaslamЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Али АльмоэзПолузащитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Олунга МайклНападающий
- Запасные игроки
-
99 Эллеси ШехабВратарь
- Вратарь
-
20 Афиф АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
История личных встреч
Аль-Тавун Бурайда
Аль-Духайл
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Тавун Бурайда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сепахан - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Сепахан 3:0 Аль-Тавун Бурайда - Пахтакор 0:1 Аль-Духайл - Аль-Тавун Бурайда 1:2
Абха - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Джаиш Дамаск 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фейсали Амман 2:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Фатех 1:1 Аль-Таи - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Иттихад II 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Тавун Бурайда 0:3 Аль-Ахли Джидда - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Хазм 2:1 Аль-Тавун Бурайда - Дхамк 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Файха 1:1 Аль-Батин - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Иттифак - Аль-Тавун Бурайда 1:3
Аль-Духайл
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пахтакор - Аль-Духайл 0:3 Аль-Духайл - Пахтакор 3:2 Сепахан - Аль-Духайл 0:1 Аль-Духайл - Аль-Тавун Бурайда 1:2
Аль-Духайл - Аль Ахли (ОАЭ) 0:0 Аль-Духайл - Умм-Салаль 6:1 Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 СК Катар - Аль-Духайл 0:5 Аль-Духайл - Аль-Шамаль 4:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Духайл - Аль-Вакра 0:4 Аль-Сайлия - Аль-Духайл 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Духайл 2:4 Аль-Духайл - Аль-Араби 2:0 Аль-Духайл - Аль-Хор 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Духайл 0:6 Умм-Салаль - Аль-Духайл 2:1 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Духайл - СК Катар 2:1 Аль-Шамаль - Аль-Духайл 0:1