1:0
Первый тайм: 26'
1:0
6' ГолБайеш Ибрагим
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
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1 Удары в створ 1
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1 Угловые 3
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1 Офсайды 1
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0 Нарушения правил 4
-
39 Владение мячом, % 61
55
Хади
Сафаа
55
Али
Хасиф
24
Zayed
Sultan
38
Nawaf
Dhawi
19
Траоре
Умар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Хади СафааПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
31 Saif Kareem
-
33 Ahmed Lafta
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-
-
Главный тренер: Hakeem Shaker
- Основной состав
-
55 Али ХасифВратарь
-
24 Zayed SultanЗащитник
-
38 Nawaf DhawiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Траоре УмарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Айман ЮсефПолузащитник
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83 Zayed Khamis
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81 Ali Almemari
-
62 Hasan Omar
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Главный тренер: Кейзер Марсел
История личных встреч
Аль-Кува Аль-Джавия
Аль-Джазира
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Кува Аль-Джавия 3:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Аль-Джазира - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2
Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Минаа 2:1 Аль-Карх - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Невроз 2:0 Нафт Майсан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Samarra 2:0 Al-Qasim - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Синаа 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 2:2 Нафт Аль-Васат - Аль-Кува Аль-Джавия 2:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Нафт 0:1 Захо - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Джунуб 2:1 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Караба 2:0 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 3:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Дивания 3:0
Аль-Джазира
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Джазира 3:2 Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Джазира 3:0
Аль-Джазира - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Джазира - Акаба 0:1 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:1 Аль-Джазира - Аль-Иттихад Калба 3:2 Аль-Оруба - Аль-Джазира 0:1 Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:0 Эмирейтс - Аль-Джазира 0:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Джазира 2:0 Аль-Дафра - Аль-Джазира 0:3 Монтеррей - Аль-Джазира 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Джазира - Пираэ 4:1 Аль-Джазира - Аль-Васль 3:2 Аль-Вахда III - Аль-Джазира 1:1 Аль-Джазира - Хор-Факкан 4:0 Аль-Джазира - Аль-Айн 1:5