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  3. Лига чемпионов АФК: Группа B
Аль-Кува Аль-Джавия
1:0
Первый тайм: 26'
Аль-Джазира
0'
1:0
6' Гол
Байеш Ибрагим
26'

Ход матча

6'
Байеш Ибрагим
(Hussain Jabar)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 4
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Аль-Кува Аль-Джавия
Ничья
Аль-Джазира
2.73
3.05
2.74
Все Коэффициенты
95
Мохаммад
Салех
22
Аль-Эзиредж
Мустафа
Мохаммед
14
Hussain
Jabar
3
Wilson
Akakpo
17
Миллер
Родерик
15
Исмаил
Дургам
8
Байеш
Ибрагим
55
Хади
Сафаа
25
Али
Аббуд
Мохаммед
10
Ахмад
Хаммади
70
Mehdi
Boukassi
55
Али
Хасиф
24
Zayed
Sultan
38
Nawaf
Dhawi
5
Альхаммади
Халифа
2
Идрисс
Абдуллах
22
Mohamed
Jamal
III
11
Рамадан
Абдалла
21
Диаби
Абдулай
17
Сереро
Тюлани
19
Траоре
Умар
7
Мабхут
Али
Ахмед
Аль-Кува Аль-Джавия
5-4-1
Аль-Джазира
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Кува Аль-Джавия
Аль-Джазира

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:2
КАК
3:1
КАК
0:1
КАК
1:1
КАК
2:2

Результаты последних матчей

Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Кува Аль-Джавия 3:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Аль-Джазира - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2
Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Минаа 2:1 Аль-Карх - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Невроз 2:0 Нафт Майсан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Samarra 2:0 Al-Qasim - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Синаа 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 2:2 Нафт Аль-Васат - Аль-Кува Аль-Джавия 2:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Нафт 0:1 Захо - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Джунуб 2:1 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Караба 2:0 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 3:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Дивания 3:0
Аль-Джазира
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0 Шабаб Аль-Ордон - Аль-Джазира 3:2 Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Джазира 3:0
Аль-Джазира - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Джазира - Акаба 0:1 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:1 Аль-Джазира - Аль-Иттихад Калба 3:2 Аль-Оруба - Аль-Джазира 0:1 Аль-Джазира - Аль-Шарджа 1:0 Эмирейтс - Аль-Джазира 0:3 Аль-Наср Дубай - Аль-Джазира 2:0 Аль-Дафра - Аль-Джазира 0:3 Монтеррей - Аль-Джазира 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Джазира - Пираэ 4:1 Аль-Джазира - Аль-Васль 3:2 Аль-Вахда III - Аль-Джазира 1:1 Аль-Джазира - Хор-Факкан 4:0 Аль-Джазира - Аль-Айн 1:5
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Ibrahim Bayesh бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аль-Кува Аль-Джавия
Ничья
Аль-Джазира
2.73
3.05
2.74
Все Коэффициенты
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