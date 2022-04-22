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  3. Лига чемпионов АФК: Группа D
Сепахан
0:0
Первый тайм: 27'
Пахтакор
0' 27'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Сепахан
Ничья
Пахтакор
2.23
3.04
4.01
Все Коэффициенты
45
Мазахери
Мохаммад
11
Эсмаилифар
Даниал
2
Mohammad
Nejadmahdi
30
Гвелесиани
Георгий
19
Нурафкан
Омид
21
Mohammad
Karimi
7
Sayed
Mohammad
Hosseini
80
Салмани
Ясин
10
Farshad
Ahmadzadeh
17
Jalaleddin
Ali
Mohammadi
70
Shahriar
Moghanlou
35
Кувватов
Санджар
3
Алиджанов
Хожиакбар
5
Oleksiy
Larin
23
Азамов
Шерзод
34
Сайфиев
Фаррух
7
Хамробеков
Одилжон
27
Сабирходжаев
Сардор
8
Тургунбаев
Азизбек
14
Саркич
Оливер
11
Рашидов
Сардор
18
Эркинов
Хожимат
Сепахан
4-1-4-1
Пахтакор
4-2-3-1

История личных встреч

Сепахан
Пахтакор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:3

Результаты последних матчей

Сепахан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сепахан - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Сепахан 3:0 Сепахан - Аль-Духайл 0:1 Пахтакор - Сепахан 1:3
Санат Нафт - Сепахан 2:4 Сепахан - Гохар 0:0 Нассаджи Мазендеран - Сепахан 1:3 Сепахан - Фаджр Сепаси 2:0 Тракторсази - Сепахан 2:2 Сепахан - Зоб Ахан 0:0 Хавадар - Сепахан 0:0 Сепахан - Нафт Масджид-Солейман 4:1 Мес Рафсанжан - Сепахан 3:1 Алюминиум - Сепахан 1:1 Алюминиум - Сепахан 0:0 Сепахан - Фулад Хузестан 2:1 Падидех Хорасан - Сепахан 0:2 Сепахан - Персеполис 0:1 Сепахан - Пайкан 1:2 Сепахан - Oraki Islamshahr 1:0
Пахтакор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пахтакор - Аль-Духайл 0:3 Аль-Духайл - Пахтакор 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сепахан 1:3
Пахтакор - Навбахор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:0 Динамо Самарканд - Пахтакор 0:2 Уфа - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Насаф 1:2 Бунёдкор - Пахтакор 3:2 Локомотив Ташкент - Пахтакор 0:3 Пахтакор - Сурхан Термез 5:0 Согдиана - Пахтакор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Кызылкум 4:2 Коканд - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Турон 3:1 Андижан - Пахтакор 1:0 Пахтакор - Навбахор 0:0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сепахан
Ничья
Пахтакор
2.23
3.04
4.01
Все Коэффициенты
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Пахтакор

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