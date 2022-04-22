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  3. Лига чемпионов АФК: Группа D
Сепахан
2:1
Конец матча
Пахтакор
0'
40' Желтая карточка
Farshad Ahmadzadeh
44' Желтая карточка
Сабирходжаев Сардор
59' Желтая карточка
Mohammad Karimi
74' Желтая карточка
Хамробеков Одилжон
1:0
76' Гол
Sajjad Shahbazzadeh
1:1
79' Гол
Алиджанов Хожиакбар
80' Желтая карточка
Shahriar Moghanlou
83' Желтая карточка
Азамов Шерзод
2:1
90' Гол
Sajjad Shahbazzadeh
90'+5

Ход матча

40'
Farshad Ahmadzadeh
 
44'
 
Сабирходжаев Сардор
57'
Milad Jahani
Farshad Ahmadzadeh
 
57'
Рафей Соруш
Салмани Ясин
 
59'
Mohammad Karimi
 
67'
Sajjad Shahbazzadeh
Sayed Mohammad Hosseini
 
73'
 
Abbosbek Fayzullayev
Рашидов Сардор
74'
 
Хамробеков Одилжон
76'
Sajjad Shahbazzadeh
1:0
79'
1:1
Алиджанов Хожиакбар
(Сайфиев Фаррух)
80'
Shahriar Moghanlou
 
83'
 
Азамов Шерзод
85'
Reza Mirzaei
Mohammad Karimi
 
90'
 
Shahriyor Jabborov
Тургунбаев Азизбек
90'
Sajjad Shahbazzadeh
(Reza Mirzaei)
2:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 41 Владение мячом, % 59
45
Мазахери
Мохаммад
11
Эсмаилифар
Даниал
2
Mohammad
Nejadmahdi
30
Гвелесиани
Георгий
19
Нурафкан
Омид
21
Mohammad
Karimi
7
Sayed
Mohammad
Hosseini
80
Салмани
Ясин
10
Farshad
Ahmadzadeh
17
Jalaleddin
Ali
Mohammadi
70
Shahriar
Moghanlou
35
Кувватов
Санджар
3
Алиджанов
Хожиакбар
5
Oleksiy
Larin
23
Азамов
Шерзод
34
Сайфиев
Фаррух
7
Хамробеков
Одилжон
27
Сабирходжаев
Сардор
8
Тургунбаев
Азизбек
14
Саркич
Оливер
11
Рашидов
Сардор
18
Эркинов
Хожимат
Сепахан
4-1-4-1
Пахтакор
4-2-3-1

История личных встреч

Сепахан
Пахтакор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:3

Результаты последних матчей

Сепахан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сепахан - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Сепахан 3:0 Сепахан - Аль-Духайл 0:1 Пахтакор - Сепахан 1:3
Санат Нафт - Сепахан 2:4 Сепахан - Гохар 0:0 Нассаджи Мазендеран - Сепахан 1:3 Сепахан - Фаджр Сепаси 2:0 Тракторсази - Сепахан 2:2 Сепахан - Зоб Ахан 0:0 Хавадар - Сепахан 0:0 Сепахан - Нафт Масджид-Солейман 4:1 Мес Рафсанжан - Сепахан 3:1 Алюминиум - Сепахан 1:1 Алюминиум - Сепахан 0:0 Сепахан - Фулад Хузестан 2:1 Падидех Хорасан - Сепахан 0:2 Сепахан - Персеполис 0:1 Сепахан - Пайкан 1:2 Сепахан - Oraki Islamshahr 1:0
Пахтакор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пахтакор - Аль-Духайл 0:3 Аль-Духайл - Пахтакор 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сепахан 1:3
Пахтакор - Навбахор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:0 Динамо Самарканд - Пахтакор 0:2 Уфа - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Насаф 1:2 Бунёдкор - Пахтакор 3:2 Локомотив Ташкент - Пахтакор 0:3 Пахтакор - Сурхан Термез 5:0 Согдиана - Пахтакор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Кызылкум 4:2 Коканд - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Турон 3:1 Андижан - Пахтакор 1:0 Пахтакор - Навбахор 0:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Сабирходжаев Сардор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Farshad Ahmadzadeh получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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