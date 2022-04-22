40' Желтая карточкаFarshad Ahmadzadeh
44' Желтая карточкаСабирходжаев Сардор
59' Желтая карточкаMohammad Karimi
74' Желтая карточкаХамробеков Одилжон
1:0
76' ГолSajjad Shahbazzadeh
1:1
79' ГолАлиджанов Хожиакбар
80' Желтая карточкаShahriar Moghanlou
83' Желтая карточкаАзамов Шерзод
2:1
90' ГолSajjad Shahbazzadeh
Ход матча
59'
76'
79'
83'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
41 Владение мячом, % 59
80
Салмани
Ясин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Салмани ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Reza MirzaeiПолузащитник
-
73 Рафей СорушПолузащитник
- Нападающий
-
-
14 Aria Yousefi
-
20 Milad Jahani
-
25 Amir Ranjbar
-
-
Главный тренер: Moharram Navidkia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Якубов ЖасурЗащитник
- Полузащитник
-
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-
-
Главный тренер: Slavche Vojneski
История личных встреч
Сепахан
Пахтакор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сепахан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сепахан - Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Тавун Бурайда - Сепахан 3:0 Сепахан - Аль-Духайл 0:1 Пахтакор - Сепахан 1:3
Санат Нафт - Сепахан 2:4 Сепахан - Гохар 0:0 Нассаджи Мазендеран - Сепахан 1:3 Сепахан - Фаджр Сепаси 2:0 Тракторсази - Сепахан 2:2 Сепахан - Зоб Ахан 0:0 Хавадар - Сепахан 0:0 Сепахан - Нафт Масджид-Солейман 4:1 Мес Рафсанжан - Сепахан 3:1 Алюминиум - Сепахан 1:1 Алюминиум - Сепахан 0:0 Сепахан - Фулад Хузестан 2:1 Падидех Хорасан - Сепахан 0:2 Сепахан - Персеполис 0:1 Сепахан - Пайкан 1:2 Сепахан - Oraki Islamshahr 1:0
Пахтакор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пахтакор - Аль-Духайл 0:3 Аль-Духайл - Пахтакор 3:2 Аль-Тавун Бурайда - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сепахан 1:3
Пахтакор - Навбахор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:0 Динамо Самарканд - Пахтакор 0:2 Уфа - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Насаф 1:2 Бунёдкор - Пахтакор 3:2 Локомотив Ташкент - Пахтакор 0:3 Пахтакор - Сурхан Термез 5:0 Согдиана - Пахтакор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Кызылкум 4:2 Коканд - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Турон 3:1 Андижан - Пахтакор 1:0 Пахтакор - Навбахор 0:0