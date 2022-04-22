0:1
15' ГолИкауниекс Янис
Ход матча
15'
0:1
70
Эмсис
Эдуард
26
Мемола
Хюсен
10
Вирта
Эмели
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
70 Эмсис ЭдуардЗащитник
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Berat Koese
-
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
История личных встреч
Лахти
КуПС
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
52.4%
12 побед 11 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед
44 матча
34.1%
29.5%
36.4%
15 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
29.5%
38.6%
31.9%
13 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
38.6%
34.1%
12 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3
Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1
КуПС
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2