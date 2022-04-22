0:1
15' ГолИкауниекс Янис
51' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
71' Желтая карточкаИкауниекс Янис
86' Желтая карточкаЭмсис Эдуард
90' Желтая карточкаАдеми Альбион
Ход матча
15'
71'
86'
90'
70
Эмсис
Эдуард
26
Мемола
Хюсен
10
Вирта
Эмели
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
70 Эмсис ЭдуардЗащитник
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Berat Koese
-
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
История личных встреч
Лахти
КуПС
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
52.4%
12 побед 11 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед
44 матча
34.1%
29.5%
36.4%
15 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
29.5%
38.6%
31.9%
13 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
38.6%
34.1%
12 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3
Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1
КуПС
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2