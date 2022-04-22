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  3. Финляндия: Вейккауслига
Лахти
0:1
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
0:1
15' Гол
Икауниекс Янис
51' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
71' Желтая карточка
Икауниекс Янис
86' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
90' Желтая карточка
Адеми Альбион
90'+6
25
Регеро
Антонио
5
Коуассиви-Бениссан
Кевин
70
Эмсис
Эдуард
27
Пеннинкангас
Теему
26
Мемола
Хюсен
20
Хейнонен
Артту
77
Адеми
Альбион
10
Вирта
Эмели
17
Сейдиу
Арлинд
99
Канджи
Макумба
7
Зекири
Альтин
21
Крайдль
Йоханнес
22
Тойвомяки
Ханри
2
Рикардо
Пауло
3
Томас
Диого
33
Хямяляйнен
Танели
19
Gabriel
Bispo
10
Икауниекс
Янис
8
Дальстрем
Себастьян
7
Ветели
Йоона
9
Вяйринен
Тим
25
Антви
Клинтон
Лахти
КуПС

История личных встреч

Лахти
КуПС

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
52.4%
12 побед 11 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед

44 матча

34.1%
29.5%
36.4%
15 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

29.5%
38.6%
31.9%
13 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.3%
38.6%
34.1%
12 побед 17 ничьих 15 побед

История матчей

В
2:2
В
2:4
В
1:2
В
3:0
К
1:0
В
5:1
В
3:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
1:2
К
4:2
В
1:1
В
0:0
В
2:0
В
1:0
В
1:0
В
0:3
К
2:1
КЛ
1:2
КЛ
1:1
В
1:1
В
0:1
В
0:2
КЛ
0:0
КЛ
0:2
В
2:0
В
0:1
В
1:0
КЛ
3:0
В
2:1
В
1:0
В
2:1
ТМС
0:2
ТМС
1:3
ТМС
1:1
В
2:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
8:1
В
2:3

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3
Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0 Хонка - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 1:1 ХИФК - Лахти 0:1
КуПС
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Икауниекс Янис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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