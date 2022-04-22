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  3. Финляндия: Вейккауслига
Хака
1:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
ХИФК
0'
0:1
9' Гол
Камавуака Уилсон
14' Желтая карточка
Али Юсиф
17' Желтая карточка
1:1
19' Гол
 19'

Ход матча

9'
0:1
Камавуака Уилсон
14'
 
Али Юсиф
17'
 
19'
1:1
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
ХИФК
1.70
3.78
5.72
Все Коэффициенты
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Де
Лукас
Луии
4
Аувинен
Ээро-Матти
20
Малундама
Хенри
18
Сааринен
Сет
17
Лайне
Янне-Пекка
6
Atte
Sihvonen
11
Роджерсон
Логан
23
Ойала
Саломо
9
Эрвин
Ли
13
Бету
Антониу
3
Маттила
Сакари
4
Клинкенберг
Дан
55
Серж
Канон
88
Хинг-Гловер
Макарио
36
Камавуака
Уилсон
6
Малоло
Обед
5
Саэс
Фелипе
7
Али
Юсиф
9
Маркканен
Ээро
31
Исакссон
Китон
Хака
ХИФК

История личных встреч

Хака
ХИФК

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

В
2:0
В
2:0
В
0:1
В
0:2
И
2:0
И
2:0
И
1:2
И
2:1
И
1:0
И
1:4

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0
КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1
ХИФК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3
ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
ХИФК
1.70
3.78
5.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хака 1:1 ХИФК онлайн

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