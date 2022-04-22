1:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Tehtaan kentta
0:1
9' ГолКамавуака Уилсон
14' Желтая карточкаАли Юсиф
Ход матча
9'
0:1
14'
17'
19'
1:1
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
23
Ойала
Саломо
9
Эрвин
Ли
13
Бету
Антониу
55
Серж
Канон
7
Али
Юсиф
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ойала СаломоНападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Elias Collin
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Серж КанонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Бакман ДжаниНападающий
-
-
21 Eetu Puro
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
История личных встреч
Хака
ХИФК
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0
КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0 КТП - Хака 0:0 Хака - КуПС 0:1
ХИФК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3
ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 ХИФК - Лахти 0:1