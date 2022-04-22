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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Вайле
0'
25' Желтая карточка
Драмме Муамаду
41'

Ход матча

25'
 
Драмме Муамаду

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 0 Удары по воротам
  • 0 Удары в створ
  • 3 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 5 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 56 Владение мячом, %

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Вайле
2.48
3.46
3.12
Все Коэффициенты
28
Флё
Николай
3
Emil
Holm
13
Санне
Бубакарр
2
Гартенманн
Стефан
5
Хенде
Марк-Даль
15
Jose
Gallegos
90
Альбек
Мадс
8
Корнвиг
Эмиль
30
Йенсен
Исак
25
Тайво
Абдулрахман
22
Фредериксен
Эмиль
1
Брунст
Александер
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Опоку
Джером
44
Хенриксен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
7
Драмме
Муамаду
11
Муколли
Арбнор
3
Альборнос
Миико
17
Эммануилидис
Димитриос
30
Бабаян
Эдгар
Сённерйюск
4-3-3
Вайле
3-5-2

История личных встреч

Сённерйюск
Вайле

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СД
3:1
СД
1:0
СБЗВ
4:2
СБЗВ
1:0
СД
0:1
СД
4:1
СДП
4:1
СДП
4:1
СД
2:0
СД
3:0
К
2:1
ТМС
0:1
СЛ
0:0
СЛ
3:2
ТМС
2:2
ПД
0:1
ПД
4:2

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1
Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2
Вайле
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0
Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Вайле
2.48
3.46
3.12
Все Коэффициенты
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