  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Сённерйюск
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3875
Вайле
0'
25' Желтая карточка
Драмме Муамаду
43' Желтая карточка
Тайво Абдулрахман
90' Желтая карточка
Соуза Аллан
90' Желтая карточка
Альборнос Миико
0:1
90' Гол
Альбентоса Рауль
90'+7

Ход матча

25'
 
Драмме Муамаду
43'
Тайво Абдулрахман
 
46'
Кристиансен Петер
Тайво Абдулрахман
 
60'
Томсен Николай
Jose Gallegos
 
60'
Хассан Рилван
Йенсен Исак
 
60'
 
Соуза Аллан
Эммануилидис Димитриос
75'
 
Бабаян Эдгар
Драмме Муамаду
75'
 
Понсе Андрес
Офори Эбенезер
89'
Виндерслев Расмус
Корнвиг Эмиль
 
90'
 
Соуза Аллан
90'
 
Альборнос Миико
90'
Тчамба Дуплекс
Фредериксен Эмиль
 
90'
0:1
Альбентоса Рауль
(Соуза Аллан II)

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 5 Удары по воротам
  • 2 Удары в створ
  • 7 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 14 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 47 Владение мячом, %

Владение мячом

28
Флё
Николай
3
Emil
Holm
13
Санне
Бубакарр
2
Гартенманн
Стефан
5
Хенде
Марк-Даль
8
Корнвиг
Эмиль
90
Альбек
Мадс
15
Jose
Gallegos
30
Йенсен
Исак
25
Тайво
Абдулрахман
22
Фредериксен
Эмиль
1
Брунст
Александер
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Опоку
Джером
44
Хенриксен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
7
Драмме
Муамаду
11
Муколли
Арбнор
3
Альборнос
Миико
17
Эммануилидис
Димитриос
30
Бабаян
Эдгар
Сённерйюск
4-3-3
Вайле
3-5-2

История личных встреч

Сённерйюск
Вайле

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СД
3:1
СД
1:0
СБЗВ
4:2
СБЗВ
1:0
СД
0:1
СД
4:1
СДП
4:1
СДП
4:1
СД
2:0
СД
3:0
К
2:1
ТМС
0:1
СЛ
0:0
СЛ
3:2
ТМС
2:2
ПД
0:1
ПД
4:2

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1
Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2
Вайле
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0
Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1 Раннерс - Вайле 4:1 Вайле - Сённерйюск 3:1 Копенгаген - Вайле 3:0 Хорсенс - Вайле 1:3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сённерйюск 0:1 Вайле онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 