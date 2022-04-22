Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Эмиль Хольм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Удар от ворот произведет Вайле

47' Jose Gallegos не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Матч возобновлен

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Тайво Абдулрахман получил желтую карточку от судьи

43' Безумный фол. Тайво Абдулрахман грубо играет против соперника. Пострадал Джером Опоку

42' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

41' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

38' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

37' Муколли Арбнор из команды Вайле делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

37' Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор , обводя своих соперников

34' Муколли Арбнор из команды Вайле делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

34' Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор , обводя своих соперников

33' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Удар от ворот произведет Сённерйюск

31' Драмме Муамаду нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

31' Альбек Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Удар от ворот произведет Вайле

26' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Драмме Муамаду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

25' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Альбек Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Должен был быть гол! Драмме Муамаду имел отличный шанс, но Николай Фло не дал голу состоятся!

23' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Йенсен Исак пробил со штрафного прямо в стенку

21' Бабаян Эдгар из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

17' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Йенсен Исак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Отличный пас сделал Муколли Арбнор из команды Вайле . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

12' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Драмме Муамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Драмме Муамаду из команды Вайле делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

8' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

6' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Альборнос Миико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Сённерйюск

1' Удар от ворот произведет Вайле

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сённерйюск начинает с центра поля