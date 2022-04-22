  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2021-2022

Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
0:6
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
1' Красная карточка
Сантос Фабрисио
0:1
9' Гол
Росси Диего
11' Желтая карточка
Сабо Эрик
0:2
45' Пенальти
Дурсун Сердар
45' Желтая карточка
Альбайрак Эрен
0:3
45' Пенальти
Дурсун Сердар
0:4
51' Гол
Дурсун Сердар
52' Желтая карточка
Ким Мин-Чжэ
0:5
65' Гол
Валенсия Эннер
0:6
76' Гол
Сангаре Назим
86' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
90'+3
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
16
Понк
Карлуш
3
Хольмен
Себастьян
15
Альбайрак
Эрен
27
Сантос
Фабрисио
52
Сабо
Эрик
9
Бойд
Тайлер
4
Потук
Алпер
53
Боласье
Янник
20
Похьянпало
Йоэль
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
3
Ким
Мин-Чжэ
16
Кадыоглу
Ферди
26
Зайц
Миха
27
Креспо
Мигель
9
Росси
Диего
8
Яндаш
Мерт
Хакан
17
Кавечи
Ирфан
19
Дурсун
Сердар
Ризеспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Фенербахче

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

17 матчей

5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

5.9%
35.3%
58.8%
1 победа 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

С
4:0
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2
С
3:2
С
3:0
С
2:1
С
1:5
С
2:1
С
1:1
С
1:5
КТ
1:4
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 14 (5) 0.41
Ай Селим 4 0.12
Джокович Дамьян 4 (3) 0.12
Боласье Янник 2 0.06
Болдрин Фернандо 1 0.03
Бойд Тайлер 1 0.03
Фернандеш Жедсон 1 0.03
Сиссе Паписс 1 0.03
Сабо Эрик 1 0.03
Сертель Джемали 1 0.03
Генюл Гёкхан 1 0.03
Хуммет Денис 1 0.03
Дабо Брайан 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурсун Сердар 12 (4) 0.35
Озил Месут 8 (4) 0.24
Зайц Миха 8 0.24
Росси Диего 5 0.15
Валенсия Эннер 5 (1) 0.15
Бериша Мергим 4 0.12
Пелкас Димитрис 4 0.12
Кавечи Ирфан 3 0.09
Гюлер Арда 3 (1) 0.09
Новак Филип 2 0.06
Кадыоглу Ферди 2 0.06
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.03
Салаи Аттила 1 0.03
Соса Хосе 1 0.03
Азиз Сердар 1 0.03
Сангаре Назим 1 0.03
Креспо Мигель 1 0.03
Густаво Диас 1 0.03
Ким Мин-Чжэ 1 0.03
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Байиндыр Алтай 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 8 4
Хольмен Себастьян 8 0
Боласье Янник 6 0
Сабо Эрик 6 0
Ай Селим 6 0
Генюл Гёкхан 3 1
Болдрин Фернандо 4 0
Потук Алпер 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Фири Лебоганг 3 0
Умар Амину 3 0
Понк Карлуш 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Альбайрак Эрен 2 0
Сертель Джемали 2 0
Пехливан Ясин 1 0
Сиссе Паписс 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Сари Юсуф 1 0
Четин Тарык 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Азиз Сердар 7 0
Яндаш Мерт Хакан 7 0
Ким Мин-Чжэ 5 1
Новак Филип 4 1
Кавечи Ирфан 4 1
Креспо Мигель 5 0
Тиссеран Марсель 3 1
Зайц Миха 4 0
Салаи Аттила 4 0
Кадыоглу Ферди 4 0
Густаво Диас 3 0
Осайи-Самуэль Брайт 3 0
Дурсун Сердар 2 0
Пелкас Димитрис 2 0
Сангаре Назим 2 0
Бериша Мергим 2 0
Росси Диего 2 0
Озер Берке 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
34
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
3
13%
3
9%
1-15
2
9%
7
21%
16-30
3
13%
5
15%
31-45
4
17%
8
24%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
8
35%
8
24%
76-90

Пропущено

29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
7%
4
20%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
8
28%
2
10%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
7
24%
5
25%
61-75
4
14%
4
20%
76-90

Забито

11
30
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
1
9%
5
17%
1-15
1
9%
5
17%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
6
55%
8
27%
61-75
1
9%
10
33%
76-90

Пропущено

35
15
12 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
4
11%
1
7%
1-15
3
9%
2
13%
16-30
5
14%
4
27%
31-45
4
11%
3
20%
46-60
10
29%
3
20%
61-75
9
26%
2
13%
76-90

Забито

34
64
10 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 37
10 Забивали первыми 21
12 Не забивали 2
4
12%
8
13%
1-15
3
9%
12
19%
16-30
3
9%
7
11%
31-45
6
18%
8
13%
46-60
9
26%
11
17%
61-75
9
26%
18
28%
76-90

Пропущено

64
35
25 В 1-м тайме 16
39 Во 2-м тайме 19
21 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
6
9%
5
14%
1-15
6
9%
5
14%
16-30
13
20%
6
17%
31-45
9
14%
5
14%
46-60
17
27%
8
23%
61-75
13
20%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2
Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1
Фенербахче
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4
Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 33 21 10 2 60 - 28 73
2. Фенербахче 34 19 8 7 64 - 35 65
3. Коньяспор 33 18 7 8 56 - 36 61
4. Истанбул Башакшехир 33 16 6 11 46 - 32 54
5. Адана Демирспор 33 14 10 9 49 - 37 52
6. Аланьяспор 33 15 7 11 59 - 55 52
7. Бешикташ 33 13 12 8 49 - 41 51
8. Антальяспор 33 14 8 11 43 - 39 50
9. Хатайспор 33 14 7 12 50 - 51 49
10. Фатих Карагюмрюк 33 13 8 12 40 - 48 47
11. Касымпаша 33 12 8 13 53 - 47 44
12. Галатасарай 33 12 8 13 44 - 47 44
13. Кайсериспор 33 11 9 13 46 - 54 42
14. Газиантеп 0:0 34 11 9 14 42 - 48 42
15. Сивасспор 33 10 12 11 43 - 43 42
16. Гиресунспор 33 11 7 15 35 - 39 40
17. Алтай 33 8 6 19 34 - 49 30
18. Ризеспор 34 8 6 20 33 - 65 30
19. Гёзтепе 33 7 6 20 37 - 57 27
20. Малатьяспор 0:0 34 5 6 23 23 - 55 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 17 12 4 1 32 - 12 40
2. Трабзонспор 17 11 6 0 31 - 14 39
3. Газиантеп 0:0 17 10 6 1 31 - 15 36
4. Бешикташ 16 10 4 2 30 - 18 34
5. Фенербахче 17 10 4 3 30 - 15 34
6. Истанбул Башакшехир 16 10 1 5 24 - 14 31
7. Антальяспор 16 9 4 3 29 - 15 31
8. Хатайспор 16 9 4 3 31 - 18 31
9. Кайсериспор 17 9 4 4 27 - 19 31
10. Галатасарай 17 9 3 5 26 - 18 30
11. Адана Демирспор 16 8 5 3 26 - 12 29
12. Фатих Карагюмрюк 16 8 5 3 24 - 15 29
13. Касымпаша 17 8 4 5 32 - 22 28
14. Ризеспор 18 8 2 8 23 - 29 26
15. Аланьяспор 17 7 4 6 34 - 30 25
16. Сивасспор 16 5 8 3 24 - 17 23
17. Гиресунспор 17 6 4 7 20 - 20 22
18. Алтай 16 5 3 8 17 - 21 18
19. Гёзтепе 17 4 2 11 17 - 25 14
20. Малатьяспор 0:0 16 3 3 10 17 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 16 10 4 2 29 - 14 34
2. Фенербахче 17 9 4 4 34 - 20 31
3. Аланьяспор 16 8 3 5 25 - 25 27
4. Истанбул Башакшехир 17 6 5 6 22 - 18 23
5. Адана Демирспор 17 6 5 6 23 - 25 23
6. Коньяспор 16 6 3 7 24 - 24 21
7. Антальяспор 17 5 4 8 14 - 24 19
8. Сивасспор 17 5 4 8 19 - 26 19
9. Хатайспор 17 5 3 9 19 - 33 18
10. Гиресунспор 16 5 3 8 15 - 19 18
11. Фатих Карагюмрюк 17 5 3 9 16 - 33 18
12. Бешикташ 17 3 8 6 19 - 23 17
13. Касымпаша 16 4 4 8 21 - 25 16
14. Галатасарай 16 3 5 8 18 - 29 14
15. Гёзтепе 16 3 4 9 20 - 32 13
16. Алтай 17 3 3 11 17 - 28 12
17. Кайсериспор 16 2 5 9 19 - 35 11
18. Малатьяспор 0:0 18 2 3 13 6 - 23 9
19. Газиантеп 0:0 17 1 3 13 11 - 33 6
20. Ризеспор 16 0 4 12 10 - 36 4
Новости
Где смотреть матч Ризеспор 0:6 Фенербахче онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 