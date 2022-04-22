Турция: Суперлига 2021-2022
0:6
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
1' Красная карточкаСантос Фабрисио
0:1
9' ГолРосси Диего
11' Желтая карточкаСабо Эрик
0:2
45' ПенальтиДурсун Сердар
45' Желтая карточкаАльбайрак Эрен
0:3
45' ПенальтиДурсун Сердар
0:4
51' ГолДурсун Сердар
52' Желтая карточкаКим Мин-Чжэ
0:5
65' ГолВаленсия Эннер
0:6
76' ГолСангаре Назим
86' Желтая карточкаХольмен Себастьян
Ход матча
9'
0:1
11'
45'
0:2
45'
45'
0:3
46'
51'
0:4
52'
65'
0:5
76'
0:6
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 14
-
6 Угловые 11
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
31 Владение мячом, % 69
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
16
Понк
Карлуш
52
Сабо
Эрик
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
16 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
-
18 Сари ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
-
19 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
История личных встреч
Ризеспор
Фенербахче
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
17 матчей
5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
5.9%
35.3%
58.8%
1 победа 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|14 (5)
|0.41
|Ай Селим
|4
|0.12
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.12
|Боласье Янник
|2
|0.06
|Болдрин Фернандо
|1
|0.03
|Бойд Тайлер
|1
|0.03
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.03
|Сиссе Паписс
|1
|0.03
|Сабо Эрик
|1
|0.03
|Сертель Джемали
|1
|0.03
|Генюл Гёкхан
|1
|0.03
|Хуммет Денис
|1
|0.03
|Дабо Брайан
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|12 (4)
|0.35
|Озил Месут
|8 (4)
|0.24
|Зайц Миха
|8
|0.24
|Росси Диего
|5
|0.15
|Валенсия Эннер
|5 (1)
|0.15
|Бериша Мергим
|4
|0.12
|Пелкас Димитрис
|4
|0.12
|Кавечи Ирфан
|3
|0.09
|Гюлер Арда
|3 (1)
|0.09
|Новак Филип
|2
|0.06
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.06
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.03
|Салаи Аттила
|1
|0.03
|Соса Хосе
|1
|0.03
|Азиз Сердар
|1
|0.03
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|Креспо Мигель
|1
|0.03
|Густаво Диас
|1
|0.03
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0.03
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Байиндыр Алтай
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|8
|4
|Хольмен Себастьян
|8
|0
|Боласье Янник
|6
|0
|Сабо Эрик
|6
|0
|Ай Селим
|6
|0
|Генюл Гёкхан
|3
|1
|Болдрин Фернандо
|4
|0
|Потук Алпер
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Фири Лебоганг
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Понк Карлуш
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Альбайрак Эрен
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Сиссе Паписс
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Азиз Сердар
|7
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|7
|0
|Ким Мин-Чжэ
|5
|1
|Новак Филип
|4
|1
|Кавечи Ирфан
|4
|1
|Креспо Мигель
|5
|0
|Тиссеран Марсель
|3
|1
|Зайц Миха
|4
|0
|Салаи Аттила
|4
|0
|Кадыоглу Ферди
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0
|Дурсун Сердар
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|Сангаре Назим
|2
|0
|Бериша Мергим
|2
|0
|Росси Диего
|2
|0
|Озер Берке
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
34
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
3
13%
3
9%
1-15
2
9%
7
21%
16-30
3
13%
5
15%
31-45
4
17%
8
24%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
8
35%
8
24%
76-90
Пропущено
29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
7%
4
20%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
8
28%
2
10%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
7
24%
5
25%
61-75
4
14%
4
20%
76-90
Забито
11
30
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
1
9%
5
17%
1-15
1
9%
5
17%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
6
55%
8
27%
61-75
1
9%
10
33%
76-90
Пропущено
35
15
12 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
4
11%
1
7%
1-15
3
9%
2
13%
16-30
5
14%
4
27%
31-45
4
11%
3
20%
46-60
10
29%
3
20%
61-75
9
26%
2
13%
76-90
Забито
34
64
10 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 37
10 Забивали первыми 21
12 Не забивали 2
4
12%
8
13%
1-15
3
9%
12
19%
16-30
3
9%
7
11%
31-45
6
18%
8
13%
46-60
9
26%
11
17%
61-75
9
26%
18
28%
76-90
Пропущено
64
35
25 В 1-м тайме 16
39 Во 2-м тайме 19
21 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
6
9%
5
14%
1-15
6
9%
5
14%
16-30
13
20%
6
17%
31-45
9
14%
5
14%
46-60
17
27%
8
23%
61-75
13
20%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2
Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1
Фенербахче
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4
Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|33
|21
|10
|2
|60 - 28
|73
|2.
|Фенербахче
|34
|19
|8
|7
|64 - 35
|65
|3.
|Коньяспор
|33
|18
|7
|8
|56 - 36
|61
|4.
|Истанбул Башакшехир
|33
|16
|6
|11
|46 - 32
|54
|5.
|Адана Демирспор
|33
|14
|10
|9
|49 - 37
|52
|6.
|Аланьяспор
|33
|15
|7
|11
|59 - 55
|52
|7.
|Бешикташ
|33
|13
|12
|8
|49 - 41
|51
|8.
|Антальяспор
|33
|14
|8
|11
|43 - 39
|50
|9.
|Хатайспор
|33
|14
|7
|12
|50 - 51
|49
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|33
|13
|8
|12
|40 - 48
|47
|11.
|Касымпаша
|33
|12
|8
|13
|53 - 47
|44
|12.
|Галатасарай
|33
|12
|8
|13
|44 - 47
|44
|13.
|Кайсериспор
|33
|11
|9
|13
|46 - 54
|42
|14.
|Газиантеп
|0:0
|34
|11
|9
|14
|42 - 48
|42
|15.
|Сивасспор
|33
|10
|12
|11
|43 - 43
|42
|16.
|Гиресунспор
|33
|11
|7
|15
|35 - 39
|40
|17.
|Алтай
|33
|8
|6
|19
|34 - 49
|30
|18.
|Ризеспор
|34
|8
|6
|20
|33 - 65
|30
|19.
|Гёзтепе
|33
|7
|6
|20
|37 - 57
|27
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|34
|5
|6
|23
|23 - 55
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|17
|12
|4
|1
|32 - 12
|40
|2.
|Трабзонспор
|17
|11
|6
|0
|31 - 14
|39
|3.
|Газиантеп
|0:0
|17
|10
|6
|1
|31 - 15
|36
|4.
|Бешикташ
|16
|10
|4
|2
|30 - 18
|34
|5.
|Фенербахче
|17
|10
|4
|3
|30 - 15
|34
|6.
|Истанбул Башакшехир
|16
|10
|1
|5
|24 - 14
|31
|7.
|Антальяспор
|16
|9
|4
|3
|29 - 15
|31
|8.
|Хатайспор
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|9.
|Кайсериспор
|17
|9
|4
|4
|27 - 19
|31
|10.
|Галатасарай
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|11.
|Адана Демирспор
|16
|8
|5
|3
|26 - 12
|29
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|16
|8
|5
|3
|24 - 15
|29
|13.
|Касымпаша
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|14.
|Ризеспор
|18
|8
|2
|8
|23 - 29
|26
|15.
|Аланьяспор
|17
|7
|4
|6
|34 - 30
|25
|16.
|Сивасспор
|16
|5
|8
|3
|24 - 17
|23
|17.
|Гиресунспор
|17
|6
|4
|7
|20 - 20
|22
|18.
|Алтай
|16
|5
|3
|8
|17 - 21
|18
|19.
|Гёзтепе
|17
|4
|2
|11
|17 - 25
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|16
|3
|3
|10
|17 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|16
|10
|4
|2
|29 - 14
|34
|2.
|Фенербахче
|17
|9
|4
|4
|34 - 20
|31
|3.
|Аланьяспор
|16
|8
|3
|5
|25 - 25
|27
|4.
|Истанбул Башакшехир
|17
|6
|5
|6
|22 - 18
|23
|5.
|Адана Демирспор
|17
|6
|5
|6
|23 - 25
|23
|6.
|Коньяспор
|16
|6
|3
|7
|24 - 24
|21
|7.
|Антальяспор
|17
|5
|4
|8
|14 - 24
|19
|8.
|Сивасспор
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|9.
|Хатайспор
|17
|5
|3
|9
|19 - 33
|18
|10.
|Гиресунспор
|16
|5
|3
|8
|15 - 19
|18
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|17
|5
|3
|9
|16 - 33
|18
|12.
|Бешикташ
|17
|3
|8
|6
|19 - 23
|17
|13.
|Касымпаша
|16
|4
|4
|8
|21 - 25
|16
|14.
|Галатасарай
|16
|3
|5
|8
|18 - 29
|14
|15.
|Гёзтепе
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|16.
|Алтай
|17
|3
|3
|11
|17 - 28
|12
|17.
|Кайсериспор
|16
|2
|5
|9
|19 - 35
|11
|18.
|Малатьяспор
|0:0
|18
|2
|3
|13
|6 - 23
|9
|19.
|Газиантеп
|0:0
|17
|1
|3
|13
|11 - 33
|6
|20.
|Ризеспор
|16
|0
|4
|12
|10 - 36
|4