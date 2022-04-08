Марсьяль в центре поля придержал за руку Этеки.

"Севилья" ведёт перепасовку на чужой половине поля, но всё происходит на удалении от штрафной площади.

Карлос от центрального круга сделал заброс в руки Машимиану.

У Торренте проблемы с правым коленом. Оступился Рауль у чужой штрафной площади. На поле появились носилки.

Торренте унесли с поля. Травму он получил без контакта с Карлосом. Готовится замена у гостей.

8' Хозяева впереди действуют очень неспешно и позволяют соперникам грамотно расставиться в обороне. Свободных зон для передач вперёд нет.

7' Этеки на чужой половине поля завалил на газон Марсьяля.

6' Суарес не смог прицельно пробить головой после заброса Виктора Диаза справа в штрафную площадь хозяев.

5' В первые минуты встречи мячом владеет "Севилья". Гости находятся в позиционной обороне.

4' Этеки в центре поля прихватил руками Марсьяля.

3' Корона в центре поля пытался изобразить удар локтем в лицо от Узуни, но арбитры пока не придали этому значения.

2' "Севилья" играет в белой форме, "Гранада" - в полосатых красно-белых футболках и синих трусах.