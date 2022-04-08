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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Гранада
0' 15'

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 0 Удары по воротам
  • 0 Удары в створ
  • 0 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 1 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 59 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 117
Севилья 94% (110)
X 4.3% (5)
Гранада 1.7% (2)
+1
выиграет Севилья, со счетом 2:1
В данной встрече “нервионцы” обязаны побеждать, к тому же в восьми из десяти последних домашних матчей... Ещё
BEEFS #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Гранада
1.50
4.76
9.45
Все Коэффициенты
Новости
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
3
Аугустинссон
Людвиг
8
Хордан
Хоан
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
22
Марсьяль
Антони
9
Корона
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
1
Машимиану
Луиш
24
Узуни
Мюрто
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
28
Торренте
Рауль
3
Эскудеро
Серхио
5
Милья
Луис
8
Этеки
Ян
18
Петрович
Ньегош
9
Суарес
Луис
III
11
Мачис
Дарвин
Севилья
4-2-3-1
Гранада
5-3-2

История личных встреч

Севилья
Гранада

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

21 матч

57.1%
9.5%
33.4%
12 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:1
ТМК
2:1
П
2:0
П
2:1
ТМК
0:2
П
1:4
П
2:1
П
1:1
КК
4:0
КК
1:2
П
5:1
П
4:0
П
1:2
П
3:0
П
1:1
П
0:3
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 8 0.27
Окампос Лукас 5 0.17
Гомес Алехандро 4 0.13
Ламела Эрик 4 0.13
Ракитич Иван 3 (1) 0.1
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.1
Дилейни Томас 2 0.07
Торрес Оливер 2 0.07
Мунир Эль-Хаддади 2 0.07
Карлос Диего Сантос 2 0.07
Акунья Маркос 1 0.03
Монтьель Гонсало 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Буну Яссин 0 0
Корона Хесус 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 8 0.27
Суарес Луис III 7 0.23
Пуэртас Антонио 5 0.17
Милья Луис 3 (3) 0.1
Мачис Дарвин 2 0.07
Санчес Герман 2 0.07
Рочина Рубен 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Монторо Анхель 1 0.03
Ариас Сантьяго 1 0.03
Дуарте Домингуш 1 0.03
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0
Кольядо Алекс 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 7 0
Фернандо Режес 6 0
Акунья Маркос 6 0
Кунде Жюль 2 2
Ракитич Иван 5 0
Хордан Хоан 5 0
Монтьель Гонсало 5 0
Дилейни Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Гудель Неманья 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Мир Рафа 3 0
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Буну Яссин 2 0
Корона Хесус 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Торрес Оливер 1 0
Оскар Родригес 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 9 0
Санчес Герман 9 0
Дуарте Домингуш 4 1
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Торренте Рауль 5 0
Мончу Рамон 3 1
Милья Луис 4 0
Суарес Луис III 4 0
Узуни Мюрто 4 0
Роберт Морено 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Рочина Рубен 3 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Виктор Диаз 3 0
Петрович Ньегош 3 0
Аарон Эскандель 1 1
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Этеки Ян 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Нева Карлос 1 0
Аресо Матиас 1 0
Руис Исма 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
14
16 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
5
18%
3
21%
1-15
6
21%
1
7%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
5
18%
2
14%
61-75
4
14%
5
36%
76-90

Пропущено

11
24
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
1
9%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
7
64%
5
21%
31-45
1
9%
7
29%
29%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
1
9%
3
13%
76-90

Забито

10
20
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
1
10%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
6
30%
61-75
1
10%
7
35%
76-90

Пропущено

11
23
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
18%
3
13%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
2
18%
7
30%
76-90

Забито

38
34
20 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
6
16%
5
15%
1-15
6
16%
5
15%
16-30
8
21%
3
9%
31-45
6
16%
1
3%
46-60
7
18%
8
24%
61-75
5
13%
12
35%
76-90

Пропущено

22
47
14 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 24
3
14%
6
13%
1-15
2
9%
6
13%
16-30
9
41%
9
19%
31-45
3
14%
11
23%
46-60
2
9%
5
11%
61-75
3
14%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1
Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1
Гранада
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1
Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Севилья 0:0 Заявка 31 15 13 3 40 - 20 58
3. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
4. Барселона Заявка 29 16 9 4 57 - 29 57
5. Бетис Заявка 30 16 5 9 54 - 36 53
6. Реал Сосьедад Заявка 30 14 9 7 30 - 29 51
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 30 11 11 8 35 - 29 44
9. Валенсия Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 30 10 8 12 30 - 40 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 30 9 9 12 35 - 42 36
13. Райо Вальекано Заявка 29 9 6 14 31 - 36 33
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада 0:0 Заявка 31 6 12 13 33 - 48 30
17. Кадис Заявка 30 5 13 12 25 - 41 28
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 0:0 Заявка 15 10 5 0 28 - 11 35
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
8. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада 0:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья 0:0 Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Гранада 0:0 Заявка 16 2 7 7 14 - 24 13
14. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 14'
    Торренте унесли с поля. Травму он получил без контакта с Карлосом. Готовится замена у гостей.
  • Травма, повреждение
    13'
    У Торренте проблемы с правым коленом. Оступился Рауль у чужой штрафной площади. На поле появились носилки.
  • 12'
    Карлос от центрального круга сделал заброс в руки Машимиану.
  • 11'
    "Севилья" ведёт перепасовку на чужой половине поля, но всё происходит на удалении от штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    10'
    Марсьяль в центре поля придержал за руку Этеки.
  • 8'
    Хозяева впереди действуют очень неспешно и позволяют соперникам грамотно расставиться в обороне. Свободных зон для передач вперёд нет.
  • Фол, нарушение
    7'
    Этеки на чужой половине поля завалил на газон Марсьяля.
  • 6'
    Суарес не смог прицельно пробить головой после заброса Виктора Диаза справа в штрафную площадь хозяев.
  • 5'
    В первые минуты встречи мячом владеет "Севилья". Гости находятся в позиционной обороне.
  • Фол, нарушение
    4'
    Этеки в центре поля прихватил руками Марсьяля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Корона в центре поля пытался изобразить удар локтем в лицо от Узуни, но арбитры пока не придали этому значения.
  • 2'
    "Севилья" играет в белой форме, "Гранада" - в полосатых красно-белых футболках и синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Рамон Санчес Писхуан"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Севилья 0:0 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Севилья 0:0 Гранада

Исход игры
Севилья
94% (110)
Ничья
4.3% (5)
Гранада
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.38% (40)
Меньше
62.62% (67)
Обе команды забьют
Да
33.64% (36)
Нет
66.36% (71)
Популярный счёт
2:0 Севилья
41% (48)
2:1 Севилья
24.8% (29)
1:0 Севилья
15.4% (18)
3:0 Севилья
4.3% (5)
3:1 Севилья
3.4% (4)
1:2 Гранада
1.7% (2)
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Севилья
Гранада

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