Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
История личных встреч
Севилья
Гранада
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
21 матч
57.1%
9.5%
33.4%
12 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|8
|0.27
|Окампос Лукас
|5
|0.17
|Гомес Алехандро
|4
|0.13
|Ламела Эрик
|4
|0.13
|Ракитич Иван
|3 (1)
|0.1
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.1
|Дилейни Томас
|2
|0.07
|Торрес Оливер
|2
|0.07
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.07
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.07
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|8
|0.27
|Суарес Луис III
|7
|0.23
|Пуэртас Антонио
|5
|0.17
|Милья Луис
|3 (3)
|0.1
|Мачис Дарвин
|2
|0.07
|Санчес Герман
|2
|0.07
|Рочина Рубен
|1
|0.03
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|Ариас Сантьяго
|1
|0.03
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
|Кольядо Алекс
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окампос Лукас
|7
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Акунья Маркос
|6
|0
|Кунде Жюль
|2
|2
|Ракитич Иван
|5
|0
|Хордан Хоан
|5
|0
|Монтьель Гонсало
|5
|0
|Дилейни Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Гудель Неманья
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Корона Хесус
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|9
|0
|Санчес Герман
|9
|0
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Торренте Рауль
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Милья Луис
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Узуни Мюрто
|4
|0
|Роберт Морено
|2
|1
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Рочина Рубен
|3
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|Виктор Диаз
|3
|0
|Петрович Ньегош
|3
|0
|Аарон Эскандель
|1
|1
|Абрам Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
14
16 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
5
18%
3
21%
1-15
6
21%
1
7%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
5
18%
2
14%
61-75
4
14%
5
36%
76-90
Пропущено
11
24
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
1
9%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
7
64%
5
21%
31-45
1
9%
7
29%
29%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
1
9%
3
13%
76-90
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
1
10%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
6
30%
61-75
1
10%
7
35%
76-90
Пропущено
11
23
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
18%
3
13%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
2
18%
7
30%
76-90
Забито
38
34
20 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
6
16%
5
15%
1-15
6
16%
5
15%
16-30
8
21%
3
9%
31-45
6
16%
1
3%
46-60
7
18%
8
24%
61-75
5
13%
12
35%
76-90
Пропущено
22
47
14 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 24
3
14%
6
13%
1-15
2
9%
6
13%
16-30
9
41%
9
19%
31-45
3
14%
11
23%
46-60
2
9%
5
11%
61-75
3
14%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1
Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1
Гранада
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гранада - Райо Вальекано 2:2 Реал Хаен - Гранада 0:5 Алавес - Гранада 2:3 Гранада - Эльче 0:1
Валенсия - Гранада 3:1 Гранада - Кадис 0:0 Гранада - Вильярреал 1:4 Реал Сосьедад - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Гранада - Осасуна 0:2 Хетафе - Гранада 4:2 Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1 Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|57 - 37
|57
|3.
|Барселона
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|57 - 29
|57
|4.
|Севилья
|Заявка
|30
|15
|12
|3
|40 - 20
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 36
|53
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|30 - 29
|51
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|35 - 29
|44
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|35 - 42
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|33 - 48
|29
|17.
|Кадис
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|25 - 41
|28
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья - Гранада
Исход игры
Севилья
97.5% (39)
Ничья
2.5% (1)
Гранада
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.5% (13)
Меньше
67.5% (27)
Обе команды забьют
Да
32.5% (13)
Нет
67.5% (27)
Популярный счёт
2:0 Севилья
50% (20)
2:1 Севилья
27.5% (11)
1:0 Севилья
15% (6)
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