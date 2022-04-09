Испания: Ла Лига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla Зрители: 18063
25' Желтая карточкаСабали Юссуф
1:0
58' ГолАлехо Иван
65' Желтая карточкаАлькарас Рубен
1:1
78' ГолТельо Кристиан
1:2
85' ПенальтиИглесиас Борха
89' Желтая карточкаБартра Марк
Ход матча
25'
58'
1:0
65'
78'
1:1
85'
1:2
89'
Статистика матча
-
1 Голы
-
4 Удары по воротам
-
4 Удары в створ
-
8 Угловые
-
2 Офсайды
-
18 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
3 Замены
-
39 Владение мячом, %
Владение мячом
15
Акапо
Карлос
32
Чуст
Виктор
14
Алехо
Иван
25
Лукас
Перес
23
Сабали
Юссуф
15
Морено
Алекс
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
-
36 Парра РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кадис
Бетис
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негредо Альваро
|6 (2)
|0.19
|Лосано Энтони
|4
|0.13
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.1
|Эспино Альфонсо
|2
|0.06
|Алехо Иван
|2
|0.06
|Санчес Сальвадор
|2
|0.06
|Алькарас Рубен
|2
|0.06
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|Идрисси Уссама
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.03
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Лукас Перес
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|15
|0.48
|Иглесиас Борха
|9 (3)
|0.29
|Виллиан Жозе
|8 (3)
|0.26
|Фекир Набиль
|6
|0.19
|Морено Алекс
|5
|0.16
|Каналес Серхио
|4
|0.13
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|Тельо Кристиан
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.03
|Родри Родриго
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Эрмосо Кике
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|9
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Лосано Энтони
|7
|0
|Алехо Иван
|7
|0
|Эспино Альфонсо
|5
|0
|Алькарас Рубен
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Ледесма Херемиас
|4
|0
|Акапо Карлос
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|Собрино Рубен
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|Мари Хосе
|1
|1
|Негредо Альваро
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Идрисси Уссама
|2
|0
|Арзамендия Сантьяго
|2
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Андоне Флорин
|1
|0
|Эрнандес Луис
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Лукас Перес
|1
|0
|Чуст Виктор
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|7
|1
|Гидо Родригес
|7
|1
|Песселья Херман
|5
|1
|Гонсалес Эдгар
|6
|0
|Каналес Серхио
|6
|0
|Хуанми Мигель
|5
|0
|Карвалью Вилльям
|5
|0
|Руибаль Айтор
|5
|0
|Иглесиас Борха
|4
|0
|Бельерин Эктор
|2
|1
|Морено Алекс
|2
|1
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Бартра Марк
|2
|0
|Виктор Руис
|2
|0
|Тельо Кристиан
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
26
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
0
0%
3
12%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
4
33%
9
35%
76-90
Пропущено
21
17
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
14%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
11
52%
2
12%
76-90
Забито
13
32
10 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
4
31%
4
13%
1-15
1
8%
7
22%
16-30
5
38%
6
19%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
1
8%
5
16%
61-75
1
8%
6
19%
76-90
Пропущено
23
18
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
17%
3
17%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
17%
5
28%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
5
22%
5
28%
61-75
6
26%
3
17%
76-90
Забито
25
58
13 В 1-м тайме 29
12 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 15
13 Не забивали 5
4
16%
7
12%
1-15
2
8%
11
19%
16-30
7
28%
11
19%
31-45
4
16%
8
14%
46-60
3
12%
6
10%
61-75
5
20%
15
26%
76-90
Пропущено
44
35
15 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
7
16%
5
14%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
5
11%
9
26%
31-45
5
11%
3
9%
46-60
7
16%
9
26%
61-75
17
39%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0
Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7
Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0
Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|57 - 37
|57
|4.
|Барселона
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|57 - 29
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|56 - 37
|56
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|30 - 29
|51
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|35 - 29
|44
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|35 - 42
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Кадис
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Кадис 1:2 Бетис
Исход игры
Кадис
3.6% (4)
Ничья
29.1% (32)
Бетис
67.3% (74)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
62.62% (67)
Нет
37.38% (40)
Популярный счёт
1:2 Бетис
32.7% (36)
1:1 Ничья
24.5% (27)
0:1 Бетис
22.7% (25)
0:2 Бетис
5.5% (6)
0:0 Ничья
3.6% (4)
1:0 Кадис
2.7% (3)
0:3 Бетис
1.8% (2)
1:3 Бетис
1.8% (2)
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