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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 18063
Бетис
0'
25' Желтая карточка
Сабали Юссуф
1:0
58' Гол
Алехо Иван
65' Желтая карточка
Алькарас Рубен
1:1
78' Гол
Тельо Кристиан
1:2
85' Пенальти
Иглесиас Борха
89' Желтая карточка
Бартра Марк
90'+7

Ход матча

25'
 
Сабали Юссуф
58'
Алехо Иван
1:0
60'
 
Иглесиас Борха
Виллиан Жозе
64'
Собрино Рубен
Алехо Иван
 
65'
Алькарас Рубен
 
68'
 
Бельерин Эктор
Сабали Юссуф
68'
 
Хоакин Санчес
Гуардадо Андрес
77'
 
Тельо Кристиан
Хуанми Мигель
78'
1:1
Тельо Кристиан
(Фекир Набиль)
85'
1:2
Иглесиас Борха
86'
Алекс Фернандес
Сан Эметерио Феде
 
86'
Лосано Энтони
Идрисси Уссама
 
89'
 
Бартра Марк

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 4 Удары по воротам
  • 4 Удары в створ
  • 8 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 18 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 3 Замены
  • 39 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Кадис 3.6% (4)
X 29.1% (32)
Бетис 67.3% (74)
0
выиграет Бетис, со счетом 0:1
Сегодняшние гости еще имеют неплохие шансы попасть в первую четверку, что им вполне по силам. Хозяева... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
14
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
4
Алькарас
Рубен
11
Идрисси
Уссама
25
Лукас
Перес
18
Негредо
Альваро
25
Браво
Клаудио
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
Кадис
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Бетис

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
ТМС
1:0
КК
3:5
КК
1:2
С
4:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негредо Альваро 6 (2) 0.19
Лосано Энтони 4 0.13
Алекс Фернандес 3 (1) 0.1
Эспино Альфонсо 2 0.06
Алехо Иван 2 0.06
Санчес Сальвадор 2 0.06
Алькарас Рубен 2 0.06
Собрино Рубен 1 0.03
Идрисси Уссама 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Арзамендия Сантьяго 1 0.03
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Лукас Перес 0 0
Аларкон Томас 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 15 0.48
Иглесиас Борха 9 (3) 0.29
Виллиан Жозе 8 (3) 0.26
Фекир Набиль 6 0.19
Морено Алекс 5 0.16
Каналес Серхио 4 0.13
Карвалью Вилльям 2 0.06
Тельо Кристиан 2 0.06
Гидо Родригес 1 0.03
Гонсалес Эдгар 1 0.03
Родри Родриго 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Эрмосо Кике 1 0.03
Бельерин Эктор 0 0
Гуардадо Андрес 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 9 0
Кала Хуан 6 1
Лосано Энтони 7 0
Алехо Иван 7 0
Эспино Альфонсо 5 0
Алькарас Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Аларкон Томас 5 0
Ледесма Херемиас 4 0
Акапо Карлос 4 0
Санчес Сальвадор 2 1
Собрино Рубен 3 0
Сан Эметерио Феде 3 0
Мари Хосе 1 1
Негредо Альваро 2 0
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Идрисси Уссама 2 0
Арзамендия Сантьяго 2 0
Кальдерон Мартин 1 0
Андоне Флорин 1 0
Эрнандес Луис 1 0
Карселен Исаак 1 0
Мауро Маркос 1 0
Лукас Перес 1 0
Чуст Виктор 1 0
Бастида Альваро 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 7 1
Гидо Родригес 7 1
Песселья Херман 5 1
Гонсалес Эдгар 6 0
Каналес Серхио 6 0
Хуанми Мигель 5 0
Карвалью Вилльям 5 0
Руибаль Айтор 5 0
Иглесиас Борха 4 0
Бельерин Эктор 2 1
Морено Алекс 2 1
Гуардадо Андрес 3 0
Миранда Хуан 3 0
Бартра Марк 2 0
Виктор Руис 2 0
Тельо Кристиан 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Браво Клаудио 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
26
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
0
0%
3
12%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
4
33%
9
35%
76-90

Пропущено

21
17
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
14%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
11
52%
2
12%
76-90

Забито

13
32
10 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
4
31%
4
13%
1-15
1
8%
7
22%
16-30
5
38%
6
19%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
1
8%
5
16%
61-75
1
8%
6
19%
76-90

Пропущено

23
18
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
17%
3
17%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
17%
5
28%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
5
22%
5
28%
61-75
6
26%
3
17%
76-90

Забито

25
58
13 В 1-м тайме 29
12 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 15
13 Не забивали 5
4
16%
7
12%
1-15
2
8%
11
19%
16-30
7
28%
11
19%
31-45
4
16%
8
14%
46-60
3
12%
6
10%
61-75
5
20%
15
26%
76-90

Пропущено

44
35
15 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
7
16%
5
14%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
5
11%
9
26%
31-45
5
11%
3
9%
46-60
7
16%
9
26%
61-75
17
39%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Валенсия - Кадис 0:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Атлетико М - Кадис 2:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0
Гранада - Кадис 0:0 Кадис - Хетафе 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Мальорка - Кадис 2:1 Валенсия - Кадис 2:1 Леванте - Кадис 0:2 Кадис - Эспаньол 2:2 Спортинг Хихон - Кадис 0:0 Осасуна - Кадис 2:0 Фуэнлабрада - Кадис 0:1 Кадис - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1 Вилья де Фортуна - Кадис 0:7
Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0
Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Бетис - Атлетико М 1:3 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Севилья - Бетис 2:1 Бетис - Зенит 0:0 Бетис - Мальорка 2:1 Зенит - Бетис 2:3 Леванте - Бетис 2:4 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Бетис - Вильярреал 0:2 Реал Сосьедад - Бетис 0:4 Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
3. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
4. Барселона Заявка 29 16 9 4 57 - 29 57
5. Бетис Заявка 31 17 5 9 56 - 37 56
6. Реал Сосьедад Заявка 30 14 9 7 30 - 29 51
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 30 11 11 8 35 - 29 44
9. Валенсия Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 30 10 8 12 30 - 40 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 30 9 9 12 35 - 42 36
13. Райо Вальекано Заявка 29 9 6 14 31 - 36 33
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Кадис Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
8. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
3. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
4. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
5. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Кадис 3.6% (4)
X 29.1% (32)
Бетис 67.3% (74)
0
выиграет Бетис, со счетом 0:1
Сегодняшние гости еще имеют неплохие шансы попасть в первую четверку, что им вполне по силам. Хозяева... Ещё
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Где смотреть матч Кадис 1:2 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 1:2 Бетис

Исход игры
Кадис
3.6% (4)
Ничья
29.1% (32)
Бетис
67.3% (74)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
62.62% (67)
Нет
37.38% (40)
Популярный счёт
1:2 Бетис
32.7% (36)
1:1 Ничья
24.5% (27)
0:1 Бетис
22.7% (25)
0:2 Бетис
5.5% (6)
0:0 Ничья
3.6% (4)
1:0 Кадис
2.7% (3)
0:3 Бетис
1.8% (2)
1:3 Бетис
1.8% (2)
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