Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Г О О О О Л - Иван Алехо первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Иван Алехо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Бетис

48' Матч возобновлен

47' Плохо сыграл Песселья Херман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Удар от ворот произведет Бетис

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Бетис выполняет удар от ворот.

44' Идрисси Уссама не смог попасть в створ ударом издали

44' Судья свистит. Гуардадо Андрес атаковал сзади соперника. Это Иван Алехо заработал своей команде штрафной

44' Алькарас Рубен пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво держит все под контролем

44' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

43' Удар от ворот произведет Кадис

43' Отличный пас сделал Каналес Серхио из команды Бетис . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

41' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

41' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

41' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Кадис

39' Виллиан Жозе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

38' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Виктор Чуст наказан за толчок Бартра Марк

37' Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Кадис выполняет удар от ворот.

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Бартра Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Ох, нехорошо это выглядит. Негредо Альваро получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Негредо Альваро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Бартра Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Виктор Чуст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Акапо Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Фекир Набиль наказан за толчок Иван Алехо

26' Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Сабали Юссуф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Кадис выполняет удар от ворот.

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Эрнандес Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Плохо сыграл Акапо Карлос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Голкипер мог бы сыграть и получше

21' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

18' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

17' Какой шанс! Каналес Серхио почти забил, но мяч вынесли с линии!

15' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Иван Алехо из команды Кадис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

10' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

8' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Иван Алехо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Кадис выполняет удар от ворот.

4' Фекир Набиль из команды Бетис навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

2' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бетис начинает с центра поля