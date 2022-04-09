Ожидаем увидеть «низовой» матч, в котором скажется класс «Атлетико».
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальва Севилья
|4 (4)
|0.13
|Родригес Даниэль
|3
|0.1
|Анхель Луис
|2
|0.07
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.07
|Фернандо Ниньо
|2
|0.07
|Баба Иддрису
|2
|0.07
|Ли Кан Ин
|1
|0.03
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|Пратс Абдон
|1
|0.03
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Руссо Франко
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|1
|0.03
|Кубо Такефуса
|1
|0.03
|Санчес Антонио
|1
|0.03
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|11
|0.37
|Суарес Луис
|11 (2)
|0.37
|Фелиш Жоау
|8
|0.27
|Кунья Матеус
|5
|0.17
|Лемар Тома
|4
|0.13
|Карраско Янник
|3
|0.1
|Гризманн Антуан
|3
|0.1
|Эрмосо Марио
|2
|0.07
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0.07
|Лоди Ренан
|2
|0.07
|Врсалько Шиме
|1
|0.03
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|Де Пауль Родриго
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руссо Франко
|5
|2
|Баба Иддрису
|7
|0
|Коста Хауме
|5
|1
|Родригес Даниэль
|6
|0
|Маффео Пабло
|6
|0
|Рейна Маноло
|4
|1
|Седлар Александр
|4
|1
|Гарсия Луис
|2
|2
|Оливан Бриан
|5
|0
|Раильо Антонио
|5
|0
|Дьедью Амат
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Мурики Ведат
|4
|0
|Анхель Луис
|4
|0
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Кубо Такефуса
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Сальва Севилья
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|8
|1
|Суарес Луис
|7
|0
|Савич Стефан
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Де Пауль Родриго
|6
|0
|Эрмосо Марио
|4
|1
|Фелипе Аугусто IV
|4
|1
|Диего Симеоне
|4
|1
|Коке Хорхе
|5
|0
|Карраско Янник
|5
|0
|Корреа Анхель
|3
|1
|Эррера Эктор
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Льоренте Маркос
|3
|0
|Кунья Матеус
|3
|0
|Серрано Хавьер
|1
|1
|Врсалько Шиме
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Облак Ян
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Лоди Ренан
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|57 - 37
|57
|4.
|Барселона
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|57 - 29
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|56 - 37
|56
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|30 - 29
|51
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|35 - 29
|44
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|35 - 42
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Кадис
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6