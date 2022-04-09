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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 0 Удары по воротам
  • 0 Удары в створ
  • 0 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 0 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 0 Владение мячом, %
Прогнозы 112
Мальорка 0.9% (1)
X 4.5% (5)
Атлетико М 94.6% (106)
0
выиграет Атлетико М, со счетом 0:1
Ожидаем увидеть «низовой» матч, в котором скажется класс «Атлетико».
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Атлетико М
4.67
3.28
2.04
Все Коэффициенты
Новости
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
21
Раильо
Антонио
24
Вальент
Мартин
18
Коста
Хауме
3
Оливан
Бриан
12
Баба
Иддрису
10
Санчес
Антонио
14
Родригес
Даниэль
7
Мурики
Ведат
19
Ли
Кан
Ин
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
4
Кондогбия
Жоффрей
5
Де
Пауль
Родриго
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
8
Гризманн
Антуан
Мальорка
5-3-2
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Мальорка
Атлетико М

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
П
0:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
3:4
П
3:0
ТМС
2:3
П
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальва Севилья 4 (4) 0.13
Родригес Даниэль 3 0.1
Анхель Луис 2 0.07
Мурики Ведат 2 (1) 0.07
Фернандо Ниньо 2 0.07
Баба Иддрису 2 0.07
Ли Кан Ин 1 0.03
Маффео Пабло 1 0.03
Пратс Абдон 1 0.03
Оливан Бриан 1 0.03
Руссо Франко 1 0.03
Гонсалес Джованни 1 0.03
Кубо Такефуса 1 0.03
Санчес Антонио 1 0.03
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 11 0.37
Суарес Луис 11 (2) 0.37
Фелиш Жоау 8 0.27
Кунья Матеус 5 0.17
Лемар Тома 4 0.13
Карраско Янник 3 0.1
Гризманн Антуан 3 0.1
Эрмосо Марио 2 0.07
Фелипе Аугусто IV 2 0.07
Лоди Ренан 2 0.07
Врсалько Шиме 1 0.03
Кондогбия Жоффрей 1 0.03
Коке Хорхе 1 0.03
Де Пауль Родриго 1 0.03
Льоренте Маркос 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Хименес Хосе 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руссо Франко 5 2
Баба Иддрису 7 0
Коста Хауме 5 1
Родригес Даниэль 6 0
Маффео Пабло 6 0
Рейна Маноло 4 1
Седлар Александр 4 1
Гарсия Луис 2 2
Оливан Бриан 5 0
Раильо Антонио 5 0
Дьедью Амат 5 0
Батталья Родриго 4 0
Руис Иньиго 4 0
Мурики Ведат 4 0
Анхель Луис 4 0
Ли Кан Ин 2 1
Пратс Абдон 3 0
Вальент Мартин 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Мбула Хорди 2 0
Сальва Севилья 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Састре Хуан 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Санчес Антонио 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 8 1
Суарес Луис 7 0
Савич Стефан 7 0
Хименес Хосе 7 0
Де Пауль Родриго 6 0
Эрмосо Марио 4 1
Фелипе Аугусто IV 4 1
Диего Симеоне 4 1
Коке Хорхе 5 0
Карраско Янник 5 0
Корреа Анхель 3 1
Эррера Эктор 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Льоренте Маркос 3 0
Кунья Матеус 3 0
Серрано Хавьер 1 1
Врсалько Шиме 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Облак Ян 2 0
Лемар Тома 2 0
Лоди Ренан 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Триппьер Киран 1 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
30
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
1
8%
6
20%
1-15
6
50%
1
3%
16-30
1
8%
2
7%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
3
25%
4
13%
61-75
1
8%
10
33%
76-90

Пропущено

18
21
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
17%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
4
22%
4
19%
76-90

Забито

12
27
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
1
8%
2
7%
1-15
4
33%
5
19%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
5
42%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

34
16
12 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
2
6%
1
6%
1-15
7
21%
2
13%
16-30
3
9%
4
25%
31-45
3
9%
3
19%
46-60
6
18%
3
19%
61-75
13
38%
3
19%
76-90

Забито

24
57
14 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 37
9 Забивали первыми 20
12 Не забивали 4
2
8%
8
14%
1-15
10
42%
6
11%
16-30
2
8%
6
11%
31-45
0
0%
10
18%
46-60
4
17%
9
16%
61-75
6
25%
18
32%
76-90

Пропущено

52
37
17 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 21
5
10%
4
11%
1-15
7
13%
6
16%
16-30
5
10%
9
24%
31-45
7
13%
7
19%
46-60
11
21%
4
11%
61-75
17
33%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Сельта - Мальорка 4:3
Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Мальорка - Валенсия 0:1 Бетис - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Мальорка - Кадис 2:1 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Леванте 0:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Барселона - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Валенсия 3:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
3. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
4. Барселона Заявка 29 16 9 4 57 - 29 57
5. Бетис Заявка 31 17 5 9 56 - 37 56
6. Реал Сосьедад Заявка 30 14 9 7 30 - 29 51
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 30 11 11 8 35 - 29 44
9. Валенсия Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 30 10 8 12 30 - 40 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 30 9 9 12 35 - 42 36
13. Райо Вальекано Заявка 29 9 6 14 31 - 36 33
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Кадис Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
8. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
3. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
4. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
5. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тридцать первого тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Мальорка» и мадридский «Атлетико». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

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Прогнозы на матч Мальорка - Атлетико М

Исход игры
Мальорка
0.9% (1)
Ничья
4.5% (5)
Атлетико М
94.6% (105)
Тотал 2.5
Больше
35.24% (37)
Меньше
64.76% (68)
Обе команды забьют
Да
36.19% (38)
Нет
63.81% (67)
Популярный счёт
0:1 Атлетико М
36.9% (41)
1:2 Атлетико М
24.3% (27)
0:2 Атлетико М
20.7% (23)
1:3 Атлетико М
6.3% (7)
1:1 Ничья
2.7% (3)
0:3 Атлетико М
1.8% (2)
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Мальорка
Атлетико М

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