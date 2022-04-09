Предполагаем, что сегодня все пройдет по традиционному сценарию, в котором команды порадуют обилием атак... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|8 (2)
|0.26
|Морено Херард
|8 (1)
|0.26
|Пино Йереми
|6
|0.19
|Тригерос Мануэль
|5
|0.16
|Диа Булайе
|5
|0.16
|Торрес Пау II
|4
|0.13
|Морено Альберто
|3
|0.1
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.06
|Чуквезе Саму
|2
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Гомес Мойсес
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|7
|0.23
|Сансет Ойян
|6
|0.19
|Гарсия Рауль
|5
|0.16
|Муньяин Икер
|3 (1)
|0.1
|Иньиго Мартинес
|3
|0.1
|Беренгер Алекс
|2
|0.06
|Вивиан Даниэль
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|Весга Микель
|1
|0.03
|Серрано Нико
|1
|0.03
|Саррага Ойер
|1 (1)
|0.03
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|7
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|4
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Иборра Висенте
|4
|0
|Коклен Франсис
|3
|0
|Орье Серж
|3
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Чуквезе Саму
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Данджума Арно
|2
|0
|Асенхо Серхио
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|7
|2
|Гарсия Дани
|7
|0
|Беренгер Алекс
|7
|0
|Йерай Альварес
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Де Маркос Оскар
|4
|0
|Уильямс Нико
|4
|0
|Весга Микель
|3
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Петхарроман Алекс
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Баленсиага Микель
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 38
|57
|4.
|Барселона
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|57 - 29
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|56 - 37
|56
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|30 - 29
|51
|7.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|31
|12
|10
|9
|49 - 30
|46
|8.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|31
|11
|12
|8
|36 - 30
|45
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|35 - 42
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 50
|29
|18.
|Кадис
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|15.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|16.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6