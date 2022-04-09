Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Ло Чельсо Джовани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

94' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Коклен Франсис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Сансет Ойян получил желтую карточку от судьи

91' Морено Херард из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Гарсия Дани получил желтую карточку от судьи

89' Удар от ворот произведет Вильярреал

89' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Морено Херард из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

85' Петхарроман Алекс получил желтую карточку от судьи

85' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Фойт Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Игрок команды Вильярреал совершает фол

82' Хорошую попытку сделал Сансет Ойян . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Глупую желтую получил Манди Аисса за то, что отбил ногой мяч после свистка

81' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Хорошую попытку сделал Нико Уильямс. Удар в створ, но вратарь начеку

80' Муньяин Икер нанес удар издали, а Серхио Асенхо отбил его обратно в игру!

80' Вильярреал выполняет удар от ворот.

79' Нико Уильямс из команды Атлетик Б пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Баленсиага Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Отличный пас сделал Данджума Арно из команды Вильярреал . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

74' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

73' Баленсиага Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

71' Плохо сыграл Педраса Альфонсо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Игрок Морено Херард из команды Вильярреал неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

66' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Сансет Ойян

66' Тактическая замена. Беренгер Алекс уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс

66' Данджума Арно навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Унай Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Гомес Мойсес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Данджума Арно имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

62' Вильярреал произведет угловой с левой стороны.

60' Г О О О О Л - Педраса Альфонсо забивает с левой ноги!

60' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Плохо сыграл Вивиан Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

59' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

58' Марио Гаспар из команды Вильярреал делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

58' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

56' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.

56' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Чуквезе Саму нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

55' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Сегодняшная посещаемость составляет 16603 болельщиков

52' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Педраса Альфонсо получил желтую карточку от судьи

50' Рауль Гарсия нанес удар головой, но Серхио Асенхо спокойно отбил мяч.

49' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля