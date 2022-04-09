  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 16603
Атлетик Б
0'
0:1
43' Гол
Гарсия Рауль
50' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
1:1
60' Гол
Педраса Альфонсо
81' Желтая карточка
Манди Аисса
85' Желтая карточка
Петхарроман Алекс
90' Желтая карточка
Гарсия Дани
90' Желтая карточка
Сансет Ойян
90'+4

Ход матча

27'
 
Петхарроман Алекс
Весга Микель
43'
0:1
Гарсия Рауль
(Муньяин Икер)
50'
Педраса Альфонсо
 
60'
Педраса Альфонсо
(Чуквезе Саму)
1:1
61'
Морено Херард
Алькасер Пако
 
61'
Ло Чельсо Джовани
Пино Йереми
 
61'
Данджума Арно
Тригерос Мануэль
 
66'
 
Уильямс Нико
Беренгер Алекс
66'
 
Сансет Ойян
Гарсия Рауль
76'
 
Саррага Ойер
Де Маркос Оскар
76'
 
Гарсия Дани
Венседор Унай
78'
Фойт Хуан
Марио Гаспар
 
78'
Коклен Франсис
Чуквезе Саму
 
81'
Манди Аисса
 
85'
 
Петхарроман Алекс
90'
 
Гарсия Дани
90'
 
Сансет Ойян

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 4 Удары по воротам
  • 5 Удары в створ
  • 7 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 17 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 5 Замены
  • 60 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 108
Вильярреал 73.1% (79)
X 23.1% (25)
Атлетик Б 3.7% (4)
0
выиграет Атлетик Б, со счетом 1:2
Предполагаем, что сегодня все пройдет по традиционному сценарию, в котором команды порадуют обилием атак... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Атлетик Б
2.75
3.31
3.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
25
Орье
Серж
22
Манди
Аисса
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
21
Пино
Йереми
9
Алькасер
Пако
23
Гомес
Мойсес
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
12
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
16
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
Вильярреал
4-4-2
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Атлетик Б

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

28 матчей

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:1
П
0:3
П
1:3
П
1:1
П
3:1
П
1:0
П
0:0
КК
0:1
КК
3:2
П
3:1
П
4:0
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
3:2
П
2:0
П
1:4
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 8 (2) 0.26
Морено Херард 8 (1) 0.26
Пино Йереми 6 0.19
Тригерос Мануэль 5 0.16
Диа Булайе 5 0.16
Торрес Пау II 4 0.13
Морено Альберто 3 0.1
Парехо Даниэль 2 (1) 0.06
Чуквезе Саму 2 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Гомес Мойсес 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Эступиньян Первис 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 7 0.23
Сансет Ойян 6 0.19
Гарсия Рауль 5 0.16
Муньяин Икер 3 (1) 0.1
Иньиго Мартинес 3 0.1
Беренгер Алекс 2 0.06
Вивиан Даниэль 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Весга Микель 1 0.03
Серрано Нико 1 0.03
Саррага Ойер 1 (1) 0.03
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 7 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 4 1
Торрес Пау II 5 0
Иборра Висенте 4 0
Коклен Франсис 3 0
Орье Серж 3 0
Манди Аисса 3 0
Морено Альберто 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Чуквезе Саму 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Педраса Альфонсо 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Данджума Арно 2 0
Асенхо Серхио 1 0
Марио Гаспар 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Унаи Эмери 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 7 2
Гарсия Дани 7 0
Беренгер Алекс 7 0
Йерай Альварес 5 0
Саррага Ойер 5 0
Де Маркос Оскар 4 0
Уильямс Нико 4 0
Весга Микель 3 0
Лекуе Иньиго 3 0
Венседор Унай 3 0
Петхарроман Алекс 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Баленсиага Микель 2 0
Муньяин Икер 2 0
Юри Берчиче 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Нуньес Унай 2 0
Морсильо Хон 2 0
Сансет Ойян 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
11
17 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
5
15%
0
0%
1-15
4
12%
3
27%
16-30
8
24%
1
9%
31-45
4
12%
2
18%
46-60
3
9%
3
27%
61-75
10
29%
29%
2
18%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 18
0
0%
5
22%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
5
36%
2
9%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
14%
6
26%
61-75
5
36%
7
30%
76-90

Пропущено

14
18
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
7%
7
39%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
5
36%
4
22%
76-90

Забито

48
34
23 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
5
10%
5
15%
1-15
5
10%
5
15%
16-30
13
27%
3
9%
31-45
5
10%
3
9%
46-60
5
10%
9
26%
61-75
15
31%
9
26%
76-90

Пропущено

29
30
11 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
4
14%
8
27%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
4
14%
7
23%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
7
24%
2
7%
61-75
8
28%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3
Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2
Крузейро - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Вилла Нова 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Бетис - Атлетик Б 1:0 Калденсе - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Леванте 3:1 Атлетик Б - УРТ 4:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Барселона - Атлетик Б 4:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 4:0 Атлетик Б - Демократа ГВ 1:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Атлетико Патросиненсе 1:0 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Атлетик Б - Томбенсе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
3. Атлетико М Заявка 31 17 6 8 57 - 38 57
4. Барселона Заявка 29 16 9 4 57 - 29 57
5. Бетис Заявка 31 17 5 9 56 - 37 56
6. Реал Сосьедад Заявка 30 14 9 7 30 - 29 51
7. Вильярреал 1:1 Заявка 31 12 10 9 49 - 30 46
8. Атлетик Б 1:1 Заявка 31 11 12 8 36 - 30 45
9. Валенсия Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 30 10 8 12 30 - 40 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 30 9 9 12 35 - 42 36
13. Райо Вальекано Заявка 29 9 6 14 31 - 36 33
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Мальорка Заявка 31 7 8 16 27 - 50 29
18. Кадис Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал 1:1 Заявка 16 9 5 2 36 - 15 32
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
8. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б 1:1 Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Мальорка Заявка 16 5 6 5 14 - 17 21
14. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
15. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
16. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 16 2 8 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
3. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
4. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
5. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б 1:1 Заявка 16 3 9 4 11 - 14 18
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал 1:1 Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Вильярреал 73.1% (79)
X 23.1% (25)
Атлетик Б 3.7% (4)
0
выиграет Атлетик Б, со счетом 1:2
Предполагаем, что сегодня все пройдет по традиционному сценарию, в котором команды порадуют обилием атак... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Атлетик Б
2.75
3.31
3.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вильярреал 1:1 Атлетик Б онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Атлетик Б

Исход игры
Вильярреал
73.1% (79)
Ничья
23.1% (25)
Атлетик Б
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.34% (47)
Меньше
55.66% (59)
Обе команды забьют
Да
66.04% (70)
Нет
33.96% (36)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
37% (40)
1:0 Вильярреал
25% (27)
1:1 Ничья
22.2% (24)
2:0 Вильярреал
5.6% (6)
3:1 Вильярреал
2.8% (3)
1:2 Атлетик Б
2.8% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вильярреал
Атлетик Б

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 