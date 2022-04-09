Реал Мадрид

«Сливочные» находятся в прекрасной форме (7 побед в 8 крайних играх) и намерены увеличить отрыв от преследователей... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|24 (7)
|0.8
|Винисиус Жуниор
|14
|0.47
|Асенсио Марко
|8
|0.27
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.07
|Начо Фернандес
|2
|0.07
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Йович Лука
|1
|0.03
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|Бэйл Гарет
|1
|0.03
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|Васкес Лукас
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|14 (2)
|0.47
|Майораль Борха
|4 (1)
|0.13
|Рамирес Сандро
|3
|0.1
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Мата Хайме
|1
|0.03
|Поведа Дарио
|1
|0.03
|Куэнка Хорхе
|1
|0.03
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|9
|0
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Васкес Лукас
|2
|0
|Карло Анчелотти
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|12
|0
|Дьене Даконам
|9
|1
|Арамбарри Мауро
|10
|0
|Унал Энес
|8
|0
|Аленья Карлес
|6
|1
|Куэнка Хорхе
|4
|2
|Рамирес Сандро
|7
|0
|Мата Хайме
|7
|0
|Оливера Матиас
|6
|0
|Митрович Стефан
|5
|0
|Максимович Неманья
|5
|0
|Кабако Эрик
|3
|1
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Сория Давид
|3
|0
|Янкто Якуб
|1
|1
|Чема Родригес
|1
|1
|Кике Санчес Флорес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|57 - 38
|57
|4.
|Барселона
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|57 - 29
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|56 - 37
|56
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|30 - 29
|51
|7.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|31
|12
|10
|9
|49 - 30
|46
|8.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|31
|11
|12
|8
|36 - 30
|45
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|35 - 42
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Мальорка
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 50
|29
|18.
|Кадис
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 15
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Мальорка
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 17
|21
|14.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|15.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|16.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|16
|3
|9
|4
|11 - 14
|18
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6