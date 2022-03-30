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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Хетафе

История личных встреч

Реал Мадрид
Хетафе

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
9.5%
23.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 5 побед

27 матчей

77.8%
7.4%
14.8%
21 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

51.9%
40.7%
7.4%
14 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ТМС
6:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:3
П
0:0
П
2:0
П
3:1
П
1:2
П
1:5
П
4:1
П
7:3
П
0:3
П
0:3
П
4:1
П
4:0
П
2:1
П
0:1
П
4:2
П
4:0
П
2:3
П
2:4
П
2:0
П
3:2
П
3:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 24 (7) 0.8
Винисиус Жуниор 14 0.47
Асенсио Марко 8 0.27
Модрич Лука 2 (1) 0.07
Начо Фернандес 2 0.07
Камавинга Эдуардо 2 0.07
Кроос Тони 1 0.03
Алаба Давид 1 0.03
Йович Лука 1 0.03
Милитао Эдер 1 0.03
Карвахаль Даниэль 1 0.03
Менди Ферлан 1 0.03
Бэйл Гарет 1 0.03
Иско Аларкон 1 0.03
Васкес Лукас 1 0.03
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Марсело Виера 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 14 (2) 0.47
Майораль Борха 4 (1) 0.13
Рамирес Сандро 3 0.1
Максимович Неманья 1 0.03
Аленья Карлес 1 0.03
Оливера Матиас 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Мата Хайме 1 0.03
Поведа Дарио 1 0.03
Куэнка Хорхе 1 0.03
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Дьене Даконам 0 0
Янкто Якуб 0 0
Кабако Эрик 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Флорентину 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 9 0
Винисиус Жуниор 6 0
Камавинга Эдуардо 6 0
Менди Ферлан 4 0
Милитао Эдер 4 0
Кроос Тони 3 0
Модрич Лука 3 0
Начо Фернандес 3 0
Родриго 3 0
Бэйл Гарет 2 0
Азар Эден 2 0
Алаба Давид 2 0
Асенсио Марко 2 0
Васкес Лукас 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 12 0
Дьене Даконам 9 1
Арамбарри Мауро 10 0
Унал Энес 8 0
Аленья Карлес 6 1
Куэнка Хорхе 4 2
Рамирес Сандро 7 0
Мата Хайме 7 0
Оливера Матиас 6 0
Митрович Стефан 5 0
Максимович Неманья 5 0
Кабако Эрик 3 1
Сильва Хонатан 4 0
Сория Давид 3 0
Янкто Якуб 1 1
Чема Родригес 1 1
Кике Санчес Флорес 1 1
Тимор Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Ньом Аллан 1 0
Оскар Родригес 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
9
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
2
6%
2
22%
1-15
4
13%
4
44%
16-30
6
19%
3
33%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
11
34%
0
0%
76-90

Пропущено

13
19
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
23%
5
26%
1-15
2
15%
6
32%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Забито

29
20
8 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
3
10%
4
20%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
1
3%
3
15%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
9
31%
6
30%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Забито

61
29
20 В 1-м тайме 17
41 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 13
5
8%
6
21%
1-15
8
13%
5
17%
16-30
7
11%
6
21%
31-45
11
18%
4
14%
46-60
10
16%
2
7%
61-75
20
33%
6
21%
76-90

Пропущено

26
32
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
5
19%
6
19%
1-15
3
12%
6
19%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
2
8%
3
9%
61-75
6
23%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3
Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2
Хетафе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0
Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
3. Барселона Заявка 29 16 9 4 57 - 29 57
4. Севилья Заявка 30 15 12 3 40 - 20 57
5. Бетис Заявка 30 16 5 9 54 - 36 53
6. Реал Сосьедад Заявка 30 14 9 7 30 - 29 51
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 30 11 11 8 35 - 29 44
9. Валенсия Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 30 10 8 12 30 - 40 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 30 9 9 12 35 - 42 36
13. Райо Вальекано Заявка 29 9 6 14 31 - 36 33
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 30 6 11 13 33 - 48 29
17. Кадис Заявка 30 5 13 12 25 - 41 28
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
2. Севилья Заявка 14 10 4 0 28 - 11 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
8. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2022, осталось 2 дня 13 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Реал Мадрид 97.3% (36)
    X 2.7% (1)
    Хетафе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Хетафе
    1.48
    4.75
    9.42
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    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Хетафе онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Хетафе

    Исход игры
    Реал Мадрид
    97.3% (36)
    Ничья
    2.7% (1)
    Хетафе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (15)
    Меньше
    58.33% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (14)
    Нет
    61.11% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    48.6% (18)
    2:1 Реал Мадрид
    16.2% (6)
    3:1 Реал Мадрид
    16.2% (6)
    1:0 Реал Мадрид
    5.4% (2)
    3:0 Реал Мадрид
    5.4% (2)
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