Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сантьяго Бернабеу
История личных встреч
Реал Мадрид
Хетафе
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
9.5%
23.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 5 побед
27 матчей
77.8%
7.4%
14.8%
21 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
51.9%
40.7%
7.4%
14 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|24 (7)
|0.8
|Винисиус Жуниор
|14
|0.47
|Асенсио Марко
|8
|0.27
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.07
|Начо Фернандес
|2
|0.07
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Йович Лука
|1
|0.03
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|Бэйл Гарет
|1
|0.03
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|Васкес Лукас
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Марсело Виера
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|14 (2)
|0.47
|Майораль Борха
|4 (1)
|0.13
|Рамирес Сандро
|3
|0.1
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Мата Хайме
|1
|0.03
|Поведа Дарио
|1
|0.03
|Куэнка Хорхе
|1
|0.03
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|9
|0
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|Менди Ферлан
|4
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Бэйл Гарет
|2
|0
|Азар Эден
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Асенсио Марко
|2
|0
|Васкес Лукас
|2
|0
|Карло Анчелотти
|2
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|12
|0
|Дьене Даконам
|9
|1
|Арамбарри Мауро
|10
|0
|Унал Энес
|8
|0
|Аленья Карлес
|6
|1
|Куэнка Хорхе
|4
|2
|Рамирес Сандро
|7
|0
|Мата Хайме
|7
|0
|Оливера Матиас
|6
|0
|Митрович Стефан
|5
|0
|Максимович Неманья
|5
|0
|Кабако Эрик
|3
|1
|Сильва Хонатан
|4
|0
|Сория Давид
|3
|0
|Янкто Якуб
|1
|1
|Чема Родригес
|1
|1
|Кике Санчес Флорес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
9
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
2
6%
2
22%
1-15
4
13%
4
44%
16-30
6
19%
3
33%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
11
34%
0
0%
76-90
Пропущено
13
19
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
23%
5
26%
1-15
2
15%
6
32%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Забито
29
20
8 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
3
10%
4
20%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
1
3%
3
15%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
9
31%
6
30%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Забито
61
29
20 В 1-м тайме 17
41 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 13
5
8%
6
21%
1-15
8
13%
5
17%
16-30
7
11%
6
21%
31-45
11
18%
4
14%
46-60
10
16%
2
7%
61-75
20
33%
6
21%
76-90
Пропущено
26
32
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
5
19%
6
19%
1-15
3
12%
6
19%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
2
8%
3
9%
61-75
6
23%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3
Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2
Хетафе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хетафе - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Эспаньол - Хетафе 2:0
Хетафе - Алавес 2:2 Кадис - Хетафе 1:1 Атлетико М - Хетафе 4:3 Хетафе - Леванте 3:0 Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|57 - 37
|57
|3.
|Барселона
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|57 - 29
|57
|4.
|Севилья
|Заявка
|30
|15
|12
|3
|40 - 20
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 36
|53
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|30 - 29
|51
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|35 - 29
|44
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|35 - 42
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|33 - 48
|29
|17.
|Кадис
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|25 - 41
|28
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|28 - 11
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Хетафе
Исход игры
Реал Мадрид
97.3% (36)
Ничья
2.7% (1)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (15)
Меньше
58.33% (21)
Обе команды забьют
Да
38.89% (14)
Нет
61.11% (22)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
48.6% (18)
2:1 Реал Мадрид
16.2% (6)
3:1 Реал Мадрид
16.2% (6)
1:0 Реал Мадрид
5.4% (2)
3:0 Реал Мадрид
5.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!