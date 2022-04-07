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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
 
Позже

Стадион:
Валенсия
Прогнозы 48
Райо Вальекано 14.6% (7)
X 45.8% (22)
Валенсия 39.6% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Валенсия
2.25
3.48
3.70
Все Коэффициенты
Райо Вальекано
  •   Главный тренер: Ираола Андони
  • Травмы и дисквалификации
  • Дисквалифицирован
Валенсия
  •   Главный тренер: Бордалас Пепе

История личных встреч

Райо Вальекано
Валенсия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
П
2:0
П
3:0
П
2:2
П
0:0
П
1:1
КК
4:4
П
3:0
КК
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
4:1
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.17
Фалькао Радамель 5 0.17
Гвардиола Серхи 4 0.14
Трехо Оскар 3 (3) 0.1
Нтекья Ранди 3 0.1
Паласон Иси 2 0.07
Катена Алехандро 2 0.07
Бебе Тьягу 1 0.03
Балью Иван 1 0.03
Комесанья Санти 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Эрнандес Марио 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 11 (1) 0.37
Солер Карлос 9 (6) 0.3
Дуро Уго 6 0.2
Макси Гомес 3 0.1
Гайя Хосе 2 0.07
Габриэль Паулиста 2 0.07
Альдерете Омар 2 0.07
Андре Маркос 1 0.03
Васс Даниэль 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 0.03
Муса Юнус 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 10 0
Комесанья Санти 8 1
Балью Иван 8 0
Катена Алехандро 6 0
Валентин Оскар 6 0
Паласон Иси 5 0
Гарсия Альваро III 5 0
Ираола Андони 3 1
Савельич Эстебан 4 0
Сисс Пате 4 0
Гвардиола Серхи 3 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Бебе Тьягу 2 0
Мараш Никола 2 0
Лопес Унаи 2 0
Зидан Люка 0 1
Суарес Марио 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Силла Мамаду 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 12 0
Дьякаби Муктар 10 0
Гильямон Уго 8 1
Фулкье Димитри 9 0
Гайя Хосе 6 1
Макси Гомес 6 1
Васс Даниэль 6 0
Мориба Илайкс 4 1
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Кошта Элдер 3 0
Вальехо Ману 3 0
Хиль Бриан 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Дуро Уго 1 1
Джейсон 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Гуэдеш Гонсалу 2 0
Рачич Урош 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Джюмарт Эрай 1 0
Андре Маркос 1 0
Коба Куандреди 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
19
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
3
15%
2
11%
1-15
7
35%
3
16%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
3
15%
3
16%
76-90

Пропущено

12
26
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
17%
7
27%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
3
25%
6
23%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
1
9%
6
25%
46-60
2
18%
2
8%
61-75
3
27%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

24
16
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
6
25%
4
25%
76-90

Забито

31
43
17 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
13 Не забивали 5
5
16%
5
12%
1-15
8
26%
5
12%
16-30
4
13%
8
19%
31-45
3
10%
10
23%
46-60
5
16%
5
12%
61-75
6
19%
10
23%
76-90

Пропущено

36
42
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 18
4
11%
7
17%
1-15
7
19%
6
14%
16-30
6
17%
6
14%
31-45
5
14%
5
12%
46-60
5
14%
8
19%
61-75
9
25%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0
Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0
Валенсия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 21 6 3 61 - 26 69
2. Севилья Заявка 31 16 12 3 44 - 22 60
3. Атлетико М Заявка 30 17 6 7 57 - 37 57
4. Барселона Заявка 29 16 9 4 57 - 29 57
5. Бетис Заявка 30 16 5 9 54 - 36 53
6. Реал Сосьедад Заявка 30 14 9 7 30 - 29 51
7. Вильярреал Заявка 30 12 9 9 48 - 29 45
8. Атлетик Б Заявка 30 11 11 8 35 - 29 44
9. Валенсия Заявка 30 10 11 9 42 - 43 41
10. Осасуна Заявка 30 10 8 12 30 - 40 38
11. Сельта Заявка 30 9 9 12 34 - 34 36
12. Эспаньол Заявка 30 9 9 12 35 - 42 36
13. Райо Вальекано Заявка 29 9 6 14 31 - 36 33
14. Эльче Заявка 30 8 8 14 31 - 42 32
15. Хетафе Заявка 30 7 11 12 28 - 33 32
16. Гранада Заявка 31 6 11 14 35 - 52 29
17. Кадис Заявка 30 5 13 12 25 - 41 28
18. Мальорка Заявка 30 6 8 16 26 - 50 26
19. Алавес Заявка 30 5 7 18 24 - 52 22
20. Леванте Заявка 30 4 10 16 33 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 15 11 4 0 32 - 13 37
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 13 34
3. Атлетико М Заявка 15 10 3 2 29 - 14 33
4. Барселона Заявка 14 10 2 2 32 - 13 32
5. Вильярреал Заявка 15 9 4 2 35 - 14 31
6. Реал Сосьедад Заявка 15 9 4 2 12 - 6 31
7. Бетис Заявка 16 9 2 5 31 - 19 29
8. Эспаньол Заявка 15 8 4 3 22 - 16 28
9. Райо Вальекано Заявка 15 8 3 4 21 - 11 27
10. Атлетик Б Заявка 15 8 3 4 25 - 16 27
11. Хетафе Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
12. Валенсия Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
13. Эльче Заявка 14 5 5 4 16 - 15 20
14. Сельта Заявка 16 5 4 7 21 - 21 19
15. Осасуна Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
16. Мальорка Заявка 15 4 6 5 13 - 17 18
17. Гранада Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
18. Алавес Заявка 15 4 4 7 12 - 18 16
19. Леванте Заявка 15 3 7 5 19 - 22 16
20. Кадис Заявка 15 2 8 5 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 11 2 2 29 - 13 35
2. Барселона Заявка 15 6 7 2 25 - 16 25
3. Атлетико М Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
4. Бетис Заявка 14 7 3 4 23 - 17 24
5. Севилья Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
6. Реал Сосьедад Заявка 15 5 5 5 18 - 23 20
7. Осасуна Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
8. Валенсия Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
9. Атлетик Б Заявка 15 3 8 4 10 - 13 17
10. Сельта Заявка 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Кадис Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
12. Вильярреал Заявка 15 3 5 7 13 - 15 14
13. Эльче Заявка 16 3 3 10 15 - 27 12
14. Гранада Заявка 16 2 6 8 16 - 28 12
15. Мальорка Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8
16. Эспаньол Заявка 15 1 5 9 13 - 26 8
17. Хетафе Заявка 15 0 7 8 8 - 20 7
18. Райо Вальекано Заявка 14 1 3 10 10 - 25 6
19. Алавес Заявка 15 1 3 11 12 - 34 6
20. Леванте Заявка 15 1 3 11 14 - 36 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2022, осталось 2 дня 15 часов 55 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Райо Вальекано 14.6% (7)
    X 45.8% (22)
    Валенсия 39.6% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Валенсия
    2.25
    3.48
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Райо Вальекано - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Валенсия

    Исход игры
    Райо Вальекано
    14.6% (7)
    Ничья
    45.8% (22)
    Валенсия
    39.6% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (18)
    Меньше
    62.5% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    77.08% (37)
    Нет
    22.92% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.6% (19)
    1:2 Валенсия
    18.8% (9)
    0:1 Валенсия
    12.5% (6)
    2:1 Райо Вальекано
    6.3% (3)
    1:0 Райо Вальекано
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
    1:3 Валенсия
    4.2% (2)
    0:2 Валенсия
    4.2% (2)
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    Райо Вальекано
    Валенсия

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