Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кампо де Вальекас
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
История личных встреч
Райо Вальекано
Валенсия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.17
|Фалькао Радамель
|5
|0.17
|Гвардиола Серхи
|4
|0.14
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.1
|Нтекья Ранди
|3
|0.1
|Паласон Иси
|2
|0.07
|Катена Алехандро
|2
|0.07
|Бебе Тьягу
|1
|0.03
|Балью Иван
|1
|0.03
|Комесанья Санти
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Эрнандес Марио
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|11 (1)
|0.37
|Солер Карлос
|9 (6)
|0.3
|Дуро Уго
|6
|0.2
|Макси Гомес
|3
|0.1
|Гайя Хосе
|2
|0.07
|Габриэль Паулиста
|2
|0.07
|Альдерете Омар
|2
|0.07
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1
|0.03
|Муса Юнус
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|10
|0
|Комесанья Санти
|8
|1
|Балью Иван
|8
|0
|Катена Алехандро
|6
|0
|Валентин Оскар
|6
|0
|Паласон Иси
|5
|0
|Гарсия Альваро III
|5
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Гвардиола Серхи
|3
|0
|Гарсия Франсиско III
|3
|0
|Бебе Тьягу
|2
|0
|Мараш Никола
|2
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Суарес Марио
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|12
|0
|Дьякаби Муктар
|10
|0
|Гильямон Уго
|8
|1
|Фулкье Димитри
|9
|0
|Гайя Хосе
|6
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Мориба Илайкс
|4
|1
|Лато Тони
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Солер Карлос
|4
|0
|Кошта Элдер
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Дуро Уго
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Габриэль Паулиста
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
19
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
3
15%
2
11%
1-15
7
35%
3
16%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
3
15%
3
16%
76-90
Пропущено
12
26
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
17%
7
27%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
3
25%
6
23%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
1
9%
6
25%
46-60
2
18%
2
8%
61-75
3
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
6
25%
4
25%
76-90
Забито
31
43
17 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
13 Не забивали 5
5
16%
5
12%
1-15
8
26%
5
12%
16-30
4
13%
8
19%
31-45
3
10%
10
23%
46-60
5
16%
5
12%
61-75
6
19%
10
23%
76-90
Пропущено
36
42
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 18
4
11%
7
17%
1-15
7
19%
6
14%
16-30
6
17%
6
14%
31-45
5
14%
5
12%
46-60
5
14%
8
19%
61-75
9
25%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гранада - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0
Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0
Валенсия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2 Валенсия - Севилья 1:1 Атлетико Балеарес - Валенсия 0:1 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|61 - 26
|69
|2.
|Севилья
|Заявка
|31
|16
|12
|3
|44 - 22
|60
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|57 - 37
|57
|4.
|Барселона
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|57 - 29
|57
|5.
|Бетис
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|54 - 36
|53
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|30 - 29
|51
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|48 - 29
|45
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|35 - 29
|44
|9.
|Валенсия
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|42 - 43
|41
|10.
|Осасуна
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|30 - 40
|38
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|34 - 34
|36
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|35 - 42
|36
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|31 - 36
|33
|14.
|Эльче
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|32
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 33
|32
|16.
|Гранада
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 52
|29
|17.
|Кадис
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|25 - 41
|28
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|26 - 50
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|24 - 52
|22
|20.
|Леванте
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 13
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 13
|34
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|32 - 13
|32
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 14
|31
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|12 - 6
|31
|7.
|Бетис
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 19
|29
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 16
|28
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 11
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 16
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|12.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|13.
|Эльче
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|16.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|17.
|Гранада
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|19.
|Леванте
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 22
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|25 - 16
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 23
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|10 - 13
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 15
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 27
|12
|14.
|Гранада
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|15.
|Мальорка
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 26
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|8 - 20
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 25
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 34
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 36
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано - Валенсия
Исход игры
Райо Вальекано
14.6% (7)
Ничья
45.8% (22)
Валенсия
39.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (18)
Меньше
62.5% (30)
Обе команды забьют
Да
77.08% (37)
Нет
22.92% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (19)
1:2 Валенсия
18.8% (9)
0:1 Валенсия
12.5% (6)
2:1 Райо Вальекано
6.3% (3)
1:0 Райо Вальекано
6.3% (3)
2:2 Ничья
6.3% (3)
1:3 Валенсия
4.2% (2)
0:2 Валенсия
4.2% (2)
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