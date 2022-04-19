Италия: Кубок 2021-2022
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Милан
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед
42 матча
50%
19%
31%
21 победа 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
31%
40.5%
28.5%
13 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
40.5%
35.7%
23.8%
17 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|2
|0.67
|Джеко Эдин
|1
|0.33
|Раноккия Андреа
|1
|0.33
|Сенси Стефано
|1
|0.33
|Дармиан Маттео
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|3
|1
|Леау Рафаэл
|2
|0.67
|Кесси Франк
|1
|0.33
|Салемакерс Алексис
|1
|0.33
|Тео Эрнандес
|0
|0
|Романьоли Алессио
|0
|0
|Диас Браим
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тонали Сандро
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
1
17%
2
29%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1
Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0
Милан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1
Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Интер Милан - Милан
Исход игры
Интер Милан
58.4% (52)
Ничья
29.2% (26)
Милан
12.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.75% (39)
Меньше
51.25% (41)
Обе команды забьют
Да
76.25% (61)
Нет
23.75% (19)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
33.7% (30)
1:1 Ничья
24.7% (22)
1:0 Интер Милан
16.9% (15)
1:2 Милан
5.6% (5)
2:2 Ничья
3.4% (3)
0:1 Милан
2.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!