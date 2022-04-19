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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже
Милан
Прогнозы 89
Интер Милан 58.4% (52)
X 29.2% (26)
Милан 12.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Милан
2.14
3.64
3.81
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Интер Милан
Милан

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед

42 матча

50%
19%
31%
21 победа 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

31%
40.5%
28.5%
13 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.5%
35.7%
23.8%
17 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 2 0.67
Джеко Эдин 1 0.33
Раноккия Андреа 1 0.33
Сенси Стефано 1 0.33
Дармиан Маттео 0 0
Перишич Иван 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 3 1
Леау Рафаэл 2 0.67
Кесси Франк 1 0.33
Салемакерс Алексис 1 0.33
Тео Эрнандес 0 0
Романьоли Алессио 0 0
Диас Браим 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Весино Матиас 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Салемакерс Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
1
17%
2
29%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1
Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0
Милан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1
Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1
1/8 финала
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
1/4 финала
4 Милан
0 Лацио
2 Интер Милан
0 Рома
2 Аталанта
3 Фиорентина
2 Ювентус
1 Сассуоло
1/2 финала
0 Милан
0 Интер Милан
0 Фиорентина
1 Ювентус
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 апреля 2022, осталось 9 часов 49 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 89
    Интер Милан 58.4% (52)
    X 29.2% (26)
    Милан 12.4% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Милан
    2.14
    3.64
    3.81
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Интер Милан - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан - Милан

    Исход игры
    Интер Милан
    58.4% (52)
    Ничья
    29.2% (26)
    Милан
    12.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.75% (39)
    Меньше
    51.25% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    76.25% (61)
    Нет
    23.75% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    33.7% (30)
    1:1 Ничья
    24.7% (22)
    1:0 Интер Милан
    16.9% (15)
    1:2 Милан
    5.6% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (3)
    0:1 Милан
    2.2% (2)
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