Костров долго готовился к удару с двадцати метров, и Громыко выбил мяч у Игоря.

Потапенко ушёл вправо и сделал пас в центр штрафной площади на Ануфриева слишком слабо.

39' Бессмертный от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Дгарун сделал скидку на дальнюю штангу, где Александар Филипович на мокром газоне не дотянулся до футбольного снаряда.

38' Яков Филипович слева навесил к дальней штанге, где Сокол не дал сыграть Миличу.

37' Адеола на левом фланге неудачно подработал мяч себе на ход и упустил его за пределы поля.

36' Кудравец забрал мяч в руки после навеса Потапенко справа.

35' Прострел Панти слева к воротам соперники перехватили.

34' Малькевич не позволил Потапенко справа прострелить к воротам.

33' Ермакович у чужой штрафной площади прихватил руками Якова Филиповича.

32' Костров от углового флага навесил к ближней штанге, где Пантя не смог выиграть борьбу вверху у Нечаева.

31' Бессмертный справа прострелил на Громыко, которому соперники в центр штрафной площади не дали нанести удар по воротам.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ВИЛЛЮМССОН!!! Виллюмссон с одиннадцатиметровой отметки пробил в левый угол, а Садовский прыгнул в другую сторону.

28' Пенальти! Сокол в штрафной площади сбил Милича.

28' Бессмертный исполнил подачу от углового флага. На ближней штанге гости выбили мяч за боковую линию поля.

27' Прострел Драгуна справа в штрафную площадь перехватил Адеола.

26' Алексиевич немного сильно сделал пас вперёд по правому флангу на ход Потапенко.

24' Подравнивается игра к середине тайма. Уже и "Гомель" начинает подолгу разыгрывать мяч на чужой половине поля.

23' Бессмертный справа выдал пас в центр на Громыко, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.

22' Пас Кострова вперёд по левому флангу перехватил Бессмертный.

20' Нечаев в центре поля в подкате сбил Адеолу.

19' Ануфриев получил мяч справа в штрафной площади, но развернуться и пробить по воротам не смог.

18' Потапенко справа попытался обыграть Александара Филиповича и упустил мяч за пределы поля.

17' Бордачёв не позволил Адеоле справа прорваться к воротам.

16' Громыко от углового флага навесил к ближней штанге, где все игроки проскочили мимо мяча.

15' Прострел Бессмертного справа в штрафную площадь прервал Алексиевич.

14' Адеола смело сыграл перед чужой штрафной площадью, но вывести на ударную позицию партнёров не смог.

13' Громыко справа навесил на Драгуна, который головой пробил правее ворот.

12' Кудравец за пределами штрафной площади сыграл ногами, опередив рвавшегося вперёд Ануфриева.

11' Под дождём проходит матч в Борисове. Голкиперам нужно быть предельно внимательными при приёме мяча.

10' Виллюмссон на фланге аккуратно отобрал мяч у Ермаковича.

9' Бессмертный справа навесил на Филиповича слишком высоко. Александару пришлось бежать за мячом к бровке.

8' У Милича по центру не прошёл пас низом в штрафную площадь на партнёров.

7' Громыко исполнил первый угловой удар в матче. На дальней штанге гости выбили мяч от ворот.

6' Милич справа вышел один на один с голкипером, но неудачно сделал обработку в центр. Прошёл пас на Бессмертного, удар которого справа под перекладину отразил Садовский.

5' Бессмертный справа навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Мяч покинул пределы поля.

4' Навес Громыко справа на дальнюю штангу получился слабым и бел перехвачен соперниками.

3' Нечаев справа обыгрался с Бессмертным, но вперёд не решился продвигаться.

2' БАТЭ играет в жёлтой форме, "Гомель" - в зелёной.