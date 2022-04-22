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Беларусь: Премьер-лига 2022

2022
БАТЭ
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Гомель
0'
1:0
28' Пенальти
Виллюмссон Виллюм
42'

Ход матча

28'
Виллюмссон Виллюм
1:0
Прогнозы 112
БАТЭ 95.5% (107)
X 1.8% (2)
Гомель 2.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Гомель
1.66
4.35
6.00
Все Коэффициенты
БАТЭ
Гомель

История личных встреч

БАТЭ
Гомель

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

28 матчей

60.7%
32.1%
7.2%
17 побед 9 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
10 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
16 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 2 0.4
Бессмертный Дмитрий 2 0.4
Виллюмссон Виллюм 2 (1) 0.4
Милич Неманья 1 0.2
Филипович Александар 1 0.2
Малькевич Владислав 1 0.2
Бочеров Валерий 1 0.2
Гомель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макась Александр 3 (1) 0.6
Костров Игорь 1 0.2
Алексиевич Илья 1 0.2
Ермакович Кирилл 1 0.2
Аффи Янн 1 0.2
Гоголашвили Гиорги 1 (1) 0.2

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сокол Артём 0 1
Мирошников Даниил 0 1

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3
Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3 БАТЭ - Ислочь 2:2 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Минск 1:0 Гомель - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Динамо Батуми 1:4
Гомель
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0 Гомель - Славия Мозырь 0:2
Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0 Ислочь - Гомель 1:2 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Минск - Гомель 0:0 Гомель - Славия Мозырь 3:0 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Гомель 1:4 Гомель - Витебск 4:1 Торпедо-БелАЗ - Гомель 0:1 Гомель - Динамо Минск 2:0 Неман - Гомель 1:0 Гомель - БАТЭ 2:2 Спутник - Гомель 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ 1:0 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Гомель 0:1 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
4. Неман Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5. Динамо Минск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Минск Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Славия Мозырь Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
9. Слуцк Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
11. Ислочь Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
12. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
13. Витебск Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
14. Белшина Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
15. Динамо-Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Днепр Могилёв Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Неман Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Торпедо-БелАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. БАТЭ 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Шахтёр Солигорск Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
6. Минск Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Гомель 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Арсенал Дзержинск Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
9. Динамо Минск Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ислочь Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Динамо-Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Белшина Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
13. Слуцк Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Витебск Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Днепр Могилёв Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Славия Мозырь Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Динамо Минск Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Славия Мозырь Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Гомель 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Слуцк Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Минск Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Энергетик-БГУ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шахтёр Солигорск Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
9. Неман Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Витебск Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Белшина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ислочь Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Арсенал Дзержинск Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Днепр Могилёв Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Динамо-Брест Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Торпедо-БелАЗ Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    44'
    Алексиевич в центре поля сбил Громыко.
  • 43'
    Потапенко ушёл вправо и сделал пас в центр штрафной площади на Ануфриева слишком слабо.
  • Фол, нарушение
    42'
    Драгун на чужой половине поля сбил Пантю.
  • 41'
    Навес Драгуна справа в штрафную площадь прервал Аффи.
  • 40'
    Костров долго готовился к удару с двадцати метров, и Громыко выбил мяч у Игоря.
  • Угловой
    39'
    Бессмертный от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Дгарун сделал скидку на дальнюю штангу, где Александар Филипович на мокром газоне не дотянулся до футбольного снаряда.
  • 38'
    Яков Филипович слева навесил к дальней штанге, где Сокол не дал сыграть Миличу.
  • 37'
    Адеола на левом фланге неудачно подработал мяч себе на ход и упустил его за пределы поля.
  • 36'
    Кудравец забрал мяч в руки после навеса Потапенко справа.
  • 35'
    Прострел Панти слева к воротам соперники перехватили.
  • 34'
    Малькевич не позволил Потапенко справа прострелить к воротам.
  • Фол, нарушение
    33'
    Ермакович у чужой штрафной площади прихватил руками Якова Филиповича.
  • Угловой
    32'
    Костров от углового флага навесил к ближней штанге, где Пантя не смог выиграть борьбу вверху у Нечаева.
  • 31'
    Бессмертный справа прострелил на Громыко, которому соперники в центр штрафной площади не дали нанести удар по воротам.
  • Пенальти
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ВИЛЛЮМССОН!!! Виллюмссон с одиннадцатиметровой отметки пробил в левый угол, а Садовский прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    28'
    Пенальти! Сокол в штрафной площади сбил Милича.
  • Угловой
    28'
    Бессмертный исполнил подачу от углового флага. На ближней штанге гости выбили мяч за боковую линию поля.
  • 27'
    Прострел Драгуна справа в штрафную площадь перехватил Адеола.
  • 26'
    Алексиевич немного сильно сделал пас вперёд по правому флангу на ход Потапенко.
  • 24'
    Подравнивается игра к середине тайма. Уже и "Гомель" начинает подолгу разыгрывать мяч на чужой половине поля.
  • Опасный момент
    23'
    Бессмертный справа выдал пас в центр на Громыко, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • 22'
    Пас Кострова вперёд по левому флангу перехватил Бессмертный.
  • Фол, нарушение
    20'
    Нечаев в центре поля в подкате сбил Адеолу.
  • 19'
    Ануфриев получил мяч справа в штрафной площади, но развернуться и пробить по воротам не смог.
  • 18'
    Потапенко справа попытался обыграть Александара Филиповича и упустил мяч за пределы поля.
  • 17'
    Бордачёв не позволил Адеоле справа прорваться к воротам.
  • Угловой
    16'
    Громыко от углового флага навесил к ближней штанге, где все игроки проскочили мимо мяча.
  • 15'
    Прострел Бессмертного справа в штрафную площадь прервал Алексиевич.
  • 14'
    Адеола смело сыграл перед чужой штрафной площадью, но вывести на ударную позицию партнёров не смог.
  • 13'
    Громыко справа навесил на Драгуна, который головой пробил правее ворот.
  • 12'
    Кудравец за пределами штрафной площади сыграл ногами, опередив рвавшегося вперёд Ануфриева.
  • Дождь
    11'
    Под дождём проходит матч в Борисове. Голкиперам нужно быть предельно внимательными при приёме мяча.
  • 10'
    Виллюмссон на фланге аккуратно отобрал мяч у Ермаковича.
  • 9'
    Бессмертный справа навесил на Филиповича слишком высоко. Александару пришлось бежать за мячом к бровке.
  • 8'
    У Милича по центру не прошёл пас низом в штрафную площадь на партнёров.
  • Угловой
    7'
    Громыко исполнил первый угловой удар в матче. На дальней штанге гости выбили мяч от ворот.
  • Опасный момент
    6'
    Милич справа вышел один на один с голкипером, но неудачно сделал обработку в центр. Прошёл пас на Бессмертного, удар которого справа под перекладину отразил Садовский.
  • 5'
    Бессмертный справа навес к дальней штанге исполнил слишком сильно. Мяч покинул пределы поля.
  • 4'
    Навес Громыко справа на дальнюю штангу получился слабым и бел перехвачен соперниками.
  • 3'
    Нечаев справа обыгрался с Бессмертным, но вперёд не решился продвигаться.
  • 2'
    БАТЭ играет в жёлтой форме, "Гомель" - в зелёной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Городском"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча пятого тура Белорусской высшей лиги, в котором сыграют борисовский БАТЭ и «Гомель». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 112
БАТЭ 95.5% (107)
X 1.8% (2)
Гомель 2.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Гомель
1.66
4.35
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч БАТЭ 1:0 Гомель онлайн

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Прогнозы на матч БАТЭ 1:0 Гомель

Исход игры
БАТЭ
95.5% (107)
Ничья
1.8% (2)
Гомель
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.37% (49)
Меньше
54.63% (59)
Обе команды забьют
Да
46.3% (50)
Нет
53.7% (58)
Популярный счёт
2:0 БАТЭ
33.9% (38)
2:1 БАТЭ
33% (37)
1:0 БАТЭ
17.9% (20)
3:1 БАТЭ
7.1% (8)
3:2 БАТЭ
1.8% (2)
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БАТЭ
Гомель

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