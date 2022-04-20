Беларусь: Премьер-лига 2022
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Стадион: Борисов-Арена
История личных встреч
БАТЭ
Гомель
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
28 матчей
60.7%
32.1%
7.2%
17 побед 9 ничьих 2 победы
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
10 побед 16 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
16 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгун Станислав
|2
|0.5
|Бессмертный Дмитрий
|2
|0.5
|Милич Неманья
|1
|0.25
|Филипович Александар
|1
|0.25
|Малькевич Владислав
|1
|0.25
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.25
|Бочеров Валерий
|1
|0.25
Гомель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макась Александр
|3 (1)
|0.75
|Костров Игорь
|1
|0.25
|Алексиевич Илья
|1
|0.25
|Ермакович Кирилл
|1
|0.25
|Аффи Янн
|1
|0.25
|Гоголашвили Гиорги
|1 (1)
|0.25
Карточки
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Гомель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сокол Артём
|0
|1
|Мирошников Даниил
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
БАТЭ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3
Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3 БАТЭ - Ислочь 2:2 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Минск 1:0 Гомель - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Динамо Батуми 1:4
Гомель
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0 Гомель - Славия Мозырь 0:2
Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0 Ислочь - Гомель 1:2 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Минск - Гомель 0:0 Гомель - Славия Мозырь 3:0 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Гомель 1:4 Гомель - Витебск 4:1 Торпедо-БелАЗ - Гомель 0:1 Гомель - Динамо Минск 2:0 Неман - Гомель 1:0 Гомель - БАТЭ 2:2 Спутник - Гомель 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Гомель
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Неман
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Динамо Минск
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Минск
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Славия Мозырь
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|9.
|Слуцк
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|Ислочь
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|14.
|Белшина
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Витебск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Неман
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|5.
|Гомель
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Минск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Ислочь
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|9.
|Динамо-Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Слуцк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Витебск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Белшина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|БАТЭ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Славия Мозырь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Гомель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Славия Мозырь
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Минск
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Слуцк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Неман
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ислочь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Белшина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Витебск
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Прогнозы на матч БАТЭ - Гомель
Исход игры
БАТЭ
98% (50)
Ничья
0% (0)
Гомель
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (20)
Меньше
60% (30)
Обе команды забьют
Да
40% (20)
Нет
60% (30)
Популярный счёт
2:0 БАТЭ
37.3% (19)
2:1 БАТЭ
29.4% (15)
1:0 БАТЭ
21.6% (11)
3:1 БАТЭ
7.8% (4)
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