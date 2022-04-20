  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Беларусь
  4. Премьер-лига 2022

Беларусь: Премьер-лига 2022

2022
БАТЭ
 
Позже

Стадион:
Гомель
Прогнозы 53
БАТЭ 98.1% (52)
X 0% (0)
Гомель 1.9% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

БАТЭ
Гомель

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

28 матчей

60.7%
32.1%
7.2%
17 побед 9 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
10 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
16 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 2 0.5
Бессмертный Дмитрий 2 0.5
Милич Неманья 1 0.25
Филипович Александар 1 0.25
Малькевич Владислав 1 0.25
Виллюмссон Виллюм 1 0.25
Бочеров Валерий 1 0.25
Гомель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макась Александр 3 (1) 0.75
Костров Игорь 1 0.25
Алексиевич Илья 1 0.25
Ермакович Кирилл 1 0.25
Аффи Янн 1 0.25
Гоголашвили Гиорги 1 (1) 0.25

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сокол Артём 0 1
Мирошников Даниил 0 1

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3
Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3 БАТЭ - Ислочь 2:2 Энергетик-БГУ - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Минск 1:0 Гомель - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Динамо Батуми 1:4
Гомель
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0 Гомель - Славия Мозырь 0:2
Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0 Ислочь - Гомель 1:2 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Минск - Гомель 0:0 Гомель - Славия Мозырь 3:0 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Гомель 1:4 Гомель - Витебск 4:1 Торпедо-БелАЗ - Гомель 0:1 Гомель - Динамо Минск 2:0 Неман - Гомель 1:0 Гомель - БАТЭ 2:2 Спутник - Гомель 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Энергетик-БГУ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Гомель Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
4. Неман Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5. Динамо Минск Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Минск Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Славия Мозырь Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Шахтёр Солигорск Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
9. Слуцк Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
11. Ислочь Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
12. Арсенал Дзержинск Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Динамо-Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
14. Белшина Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Витебск Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
16. Днепр Могилёв Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Неман Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Торпедо-БелАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шахтёр Солигорск Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
5. Гомель Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Минск Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Динамо Минск Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Ислочь Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
9. Динамо-Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Арсенал Дзержинск Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Слуцк Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Витебск Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Белшина Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
14. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
15. БАТЭ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Днепр Могилёв Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Славия Мозырь Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Гомель Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Динамо Минск Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Славия Мозырь Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Минск Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Слуцк Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Энергетик-БГУ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шахтёр Солигорск Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Неман Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ислочь Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Белшина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Арсенал Дзержинск Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Витебск Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Днепр Могилёв Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо-Брест Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Торпедо-БелАЗ Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Гомель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2022, осталось 2 дня 9 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    БАТЭ 98.1% (52)
    X 0% (0)
    Гомель 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч БАТЭ - Гомель онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч БАТЭ - Гомель

    Исход игры
    БАТЭ
    98% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Гомель
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (20)
    Меньше
    60% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (20)
    Нет
    60% (30)
    Популярный счёт
    2:0 БАТЭ
    37.3% (19)
    2:1 БАТЭ
    29.4% (15)
    1:0 БАТЭ
    21.6% (11)
    3:1 БАТЭ
    7.8% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     