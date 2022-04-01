Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
8' Красная карточкаBradley Diallo
27' Желтая карточкаКовачич Доминик
35' Желтая карточкаAlexandru Iacob
45' Желтая карточкаAndrea Compagno
0:1
59' ГолДумитриу Лучан
74' Желтая карточкаIonut Burnea
78' Желтая карточкаSzilard Veres
1:1
88' ГолJeremy Huyghebaert
Ход матча
27'
35'
45'
59'
0:1
74'
78'
88'
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
-
-
-
16 Vlad Pop
-
18 Catalin Albu
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Томчук ПавелНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Миовени
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Compagno
|1
|0.33
|Jeremy Huyghebaert
|1
|0.33
|Бауса Хуан
|1
|0.33
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Lorenzo Paramatti
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|1
|0.33
|Балаур Ионуц
|1
|0.33
|Думитриу Лучан
|1
|0.33
|Бузьюк Александру
|0
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bradley Diallo
|0
|1
|Ондан Терелл
|1
|0
|Ковачич Доминик
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Andrea Compagno
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexandru Iacob
|1
|0
|Бузьюк Александру
|1
|0
|Szilard Veres
|1
|0
|Ionut Burnea
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
|Mihai Lixandru
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Миовени
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3
Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Миовени - Ботошани 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|26
|3.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|24
|4.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|5.
|Университатя Крайова
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|22
|6.
|Миовени
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|19
|7.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|19
|8.
|Динамо Бухарест
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|13
|9.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|23
|3.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|5.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|19
|6.
|Миовени
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|2.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|16
|3.
|Динамо Бухарест
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|12
|4.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|1
|8.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0