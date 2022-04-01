Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде

92' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Г О О О О Л - Жереми Хейгебарт забивает с правой ноги!

88' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Сидибе Секу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Lucian Dumitriu пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

82' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Миовени

81' Constantin Albu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

80' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Szilard Veres получил желтую карточку от судьи

78' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Тактическая замена. Бузьюк Александру уходит с поля и его заменяет Stefan Blanaru

76' Szilard Veres выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' William Baeten пробил со штрафного прямо в стенку

74' Ionut Burnea получил желтую карточку от судьи

74' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Миовени

70' Тактическая замена. Аким Влад уходит с поля и его заменяет Constantin Albu

69' Удар от ворот произведет Миовени

69' Как он промахнулся? Andrea Compagno имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

69' Iustin Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Ionut Radescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Guilherme Gomes Garutti нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

61' Жереми Хейгебарт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Г О О О О Л - Lucian Dumitriu забивает ударом с правой ноги!

58' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Ван Дурмен Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Lucian Dumitriu из команды Миовени отправил кросс в штрафную...

58' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

57' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Хорошую попытку сделал Сербаника Даниел . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Жереми Хейгебарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля