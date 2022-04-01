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  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
1:1
Конец матча

Стадион:
Миовени
0'
8' Красная карточка
Bradley Diallo
27' Желтая карточка
Ковачич Доминик
35' Желтая карточка
Alexandru Iacob
45' Желтая карточка
Andrea Compagno
0:1
59' Гол
Думитриу Лучан
74' Желтая карточка
Ionut Burnea
78' Желтая карточка
Szilard Veres
1:1
88' Гол
Jeremy Huyghebaert
90'+5
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
5
Jeremy
Huyghebaert
24
William
Baeten
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
9
Claudiu
Cristian
Balan
33
Andrea
Compagno
22
Iustin
Popescu
14
Alexandru
Iacob
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
16
Ionut
Radescu
11
Думитриу
Лучан
4
Mihai
Lixandru
30
Сербаника
Даниел
20
Бузьюк
Александру
90
Bogdan
Rusu
3
Триф
Разван
Университатя Крайова
Миовени

История личных встреч

Университатя Крайова
Миовени

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ЛIГЛ
4:2
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:2
ДА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Compagno 1 0.33
Jeremy Huyghebaert 1 0.33
Бауса Хуан 1 0.33
Асамоа Самуэль 0 0
Lorenzo Paramatti 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 1 0.33
Балаур Ионуц 1 0.33
Думитриу Лучан 1 0.33
Бузьюк Александру 0 0
Guilherme Gomes Garutti 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bradley Diallo 0 1
Ондан Терелл 1 0
Ковачич Доминик 1 0
Бауса Хуан 1 0
Andrea Compagno 1 0
William Baeten 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexandru Iacob 1 0
Бузьюк Александру 1 0
Szilard Veres 1 0
Ionut Burnea 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Dorinel Oancea 1 0
Mihai Lixandru 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Миовени
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3
Ботошани - Миовени 0:0 Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Миовени - Ботошани 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. Рапид Бухарест 2 2 0 0 4 - 1 26
3. Сепси 2 1 1 0 3 - 1 24
4. УТА Арад 2 1 0 1 3 - 1 23
5. Университатя Крайова 3 1 2 0 3 - 1 22
6. Миовени 3 1 1 1 3 - 4 19
7. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 0 - 3 19
8. Динамо Бухарест 3 1 1 1 3 - 3 13
9. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 4 7
10. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. УТА Арад 1 1 0 0 3 - 0 23
3. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 3 - 1 23
5. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 19
6. Миовени 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Динамо Бухарест 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
2. Миовени 2 0 1 1 2 - 4 16
3. Динамо Бухарест 2 1 0 1 3 - 3 12
4. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 3 7
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 5 1
8. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
9. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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