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Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
0:2
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
37' Желтая карточка
Якоб Паул
52' Желтая карточка
Balthazar Pierret
0:1
66' Гол
Морар Влад
67' Желтая карточка
Морар Влад
79' Желтая карточка
Пассалья Хуан Пабло
0:2
81' Гол
Christian Irobiso I
89' Желтая карточка
Эшану Михай
90'+5
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
22
Пициан
Андрей
6
Якоб
Паул
16
Бутян
Михай
77
Шербан
Андрей
59
Попадюк
Дору
4
Пассалья
Хуан
Пабло
20
Румбуллаку
Симон
14
Сила
Ришар
10
Чунчуков
Цветелин
12
Эшану
Михай
21
Грэдинару
Рэзван
71
Карп
Кэтэлин
19
Ало
Батист
3
Раду
Йонуц
38
Бани
Андрей
18
Родригес
Хонатан
II
8
Balthazar
Pierret
7
Филип
Стелиано
35
Christian
Irobiso
I
70
Морар
Влад
Киндия Тырговиште
Динамо Бухарест

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Динамо Бухарест

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
К
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морар Влад 2 0.67
Christian Irobiso I 1 0.33
Торже Андрей-Габриэль 0 0
Карп Кэтэлин 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 1 0
Пассалья Хуан Пабло 1 0
Пициан Андрей 1 0
Якоб Паул 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йованович Игор 1 0
Морар Влад 1 0
Ало Батист 1 0
Филип Стелиано 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Christian Irobiso I 1 0
Эхманн Марко 1 0
Balthazar Pierret 1 0
Dusan Uhrin 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. Рапид Бухарест 2 2 0 0 4 - 1 26
3. Сепси 2 1 1 0 3 - 1 24
4. УТА Арад 2 1 0 1 3 - 1 23
5. Университатя Крайова 3 1 2 0 3 - 1 22
6. Миовени 3 1 1 1 3 - 4 19
7. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 0 - 3 19
8. Динамо Бухарест 3 1 1 1 3 - 3 13
9. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 4 7
10. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. УТА Арад 1 1 0 0 3 - 0 23
3. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 3 - 1 23
5. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 19
6. Миовени 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Динамо Бухарест 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
2. Миовени 2 0 1 1 2 - 4 16
3. Динамо Бухарест 2 1 0 1 3 - 3 12
4. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 3 7
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 5 1
8. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
9. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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