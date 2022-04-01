Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Илие Оана
37' Желтая карточкаЯкоб Паул
52' Желтая карточкаBalthazar Pierret
0:1
66' ГолМорар Влад
67' Желтая карточкаМорар Влад
79' Желтая карточкаПассалья Хуан Пабло
0:2
81' ГолChristian Irobiso I
89' Желтая карточкаЭшану Михай
Ход матча
37'
66'
0:1
67'
81'
89'
Владение мячом
16
Бутян
Михай
59
Попадюк
Дору
14
Сила
Ришар
12
Эшану
Михай
71
Карп
Кэтэлин
19
Ало
Батист
38
Бани
Андрей
70
Морар
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сила РишарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Шамед НассерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
71 Карп КэтэлинЗащитник
-
19 Ало БатистЗащитник
- Защитник
-
38 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Морар ВладНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Динамо Бухарест
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морар Влад
|2
|0.67
|Christian Irobiso I
|1
|0.33
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|Карп Кэтэлин
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|1
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йованович Игор
|1
|0
|Морар Влад
|1
|0
|Ало Батист
|1
|0
|Филип Стелиано
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Christian Irobiso I
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Balthazar Pierret
|1
|0
|Dusan Uhrin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Газ-Метан Медиаш 4:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|26
|3.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|24
|4.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|5.
|Университатя Крайова
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|22
|6.
|Миовени
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|19
|7.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|19
|8.
|Динамо Бухарест
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|13
|9.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|23
|3.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|5.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|19
|6.
|Миовени
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|2.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|16
|3.
|Динамо Бухарест
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|12
|4.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|1
|8.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0