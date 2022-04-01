Richard Sila выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Андрей Шербан нанес удар, но тот был заблокирован.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Бальтазар Пьерре нанес удар, но тот был заблокирован.

Richard Sila выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Richard Sila. Удар в створ, но вратарь начеку

Тактическая замена. Richard Sila уходит с поля и его заменяет Cristian Cherchez

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Филип Стелиано имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

44' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Андрей Шербан нанес удар, но тот был заблокирован.

40' Andrei Radu получил травму и заменен. Моура Габриэл выходит на поле.

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Andrei Radu получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Якоб Паул получил желтую карточку от судьи

36' Andrei Radu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Хорошую попытку сделал Бани Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Эшану Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Бутян Михай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Richard Sila на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

25' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Кэпушэ Тибериу нанес удар головой, но Mihai Esanu спокойно отбил мяч.

22' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

21' Андрей Шербан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

21' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Андрей Шербан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште делает пас партнеру.

15' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Andrei Radu из команды Динамо Бухарест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Андрей Шербан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Бальтазар Пьерре из команды Динамо Бухарест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

4' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

2' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру