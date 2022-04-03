Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
0:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
29' Желтая карточкаКрецу Александру
42' Желтая карточкаПапп Пол
45' Желтая карточкаРадунович Ристо
45' Желтая карточкаГуставо Важенин
0:1
45' ПенальтиИван Андрей
62' Желтая карточкаЛазар Давид
67' Желтая карточкаAnton Petrea
68' Желтая карточкаМаркович Йован
68' Желтая карточкаКрецу Валентин
Ход матча
29'
42'
45'
45'
45'
0:1
62'
67'
68'
68'
Владение мячом
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
История личных встреч
ФКСБ
Университатя Крайова
31 матч
90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.2%
19.4%
6.4%
23 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
162.5%
0 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
39 матчей
71.8%
12.8%
15.4%
28 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.8%
59%
10.2%
12 побед 23 ничьи 4 победы
Второй тайм
59%
25.6%
15.4%
23 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|2 (1)
|0.67
|Попеску Октавиан
|1
|0.33
|Эджума Малком
|1
|0.33
|Думитер Андрей
|1
|0.33
|Олару Дариус
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густаво Важенин
|2
|0.67
|Иван Андрей
|1 (1)
|0.33
|Рогульич Анте
|1
|0.33
|Баярам Штефан
|1
|0.33
|Кольич Элвир
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Мамут Иван
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Anton Petrea
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|2
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0
Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0
Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|42
|2.
|ФКСБ
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|37
|3.
|Университатя Крайова
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|33
|4.
|Волунтари
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|25
|6.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|41
|2.
|ФКСБ
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|34
|3.
|Университатя Крайова
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|30
|4.
|Волунтари
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|24
|2.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|24
|3.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|24
|4.
|Университатя Крайова
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|ФКСБ
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1