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Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
0:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Университатя Крайова
0'
29' Желтая карточка
Крецу Александру
42' Желтая карточка
Папп Пол
45' Желтая карточка
Радунович Ристо
45' Желтая карточка
Густаво Важенин
0:1
45' Пенальти
Иван Андрей
62' Желтая карточка
Лазар Давид
67' Желтая карточка
Anton Petrea
68' Желтая карточка
Маркович Йован
68' Желтая карточка
Крецу Валентин
69'
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
9
Попеску
Октавиан
10
Тэнасе
Флорин
7
Коман
Флоринел
13
Пильячелли
Мирко
5
Вэтэжелу
Богдан
2
Папп
Пол
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
8
Матею
Александру
14
Крецу
Александру
22
Густаво
Важенин
16
Нистор
Дан
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
ФКСБ
Университатя Крайова

История личных встреч

ФКСБ
Университатя Крайова

31 матч

90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.2%
19.4%
6.4%
23 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

162.5%
0 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

39 матчей

71.8%
12.8%
15.4%
28 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
59%
10.2%
12 побед 23 ничьи 4 победы

Второй тайм

59%
25.6%
15.4%
23 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 2 (1) 0.67
Попеску Октавиан 1 0.33
Эджума Малком 1 0.33
Думитер Андрей 1 0.33
Олару Дариус 0 0
Шут Адриан 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густаво Важенин 2 0.67
Иван Андрей 1 (1) 0.33
Рогульич Анте 1 0.33
Баярам Штефан 1 0.33
Кольич Элвир 0 0
Банку Никусор 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 2 0
Тэнасе Флорин 2 0
Радунович Ристо 1 0
Крецу Валентин 1 0
Мамут Иван 1 0
Олару Дариус 1 0
Кордя Андрей 1 0
Anton Petrea 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 2 0
Крецу Александру 1 0
Лазар Давид 1 0
Густаво Важенин 1 0
Банку Никусор 1 0
Бик Овидиу 1 0
Маркович Йован 1 0
Баярам Штефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0
Металоглобус - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Волунтари 1:0 ФКСБ - Политехника Яссы 3:1 Арджеш - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Униря Констанца - ФКСБ 0:5 Миовени - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0
Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2 1 1 0 3 - 1 42
2. ФКСБ 0:1 3 2 0 1 5 - 3 37
3. Университатя Крайова 1:0 3 2 0 1 5 - 3 33
4. Волунтари 3 2 0 1 5 - 4 30
5. Вииторул Констанца 3 0 1 2 0 - 3 25
6. Арджеш 2 0 0 2 2 - 6 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1 1 0 0 3 - 1 41
2. ФКСБ 0:1 2 1 0 1 2 - 1 34
3. Университатя Крайова 1:0 1 1 0 0 3 - 0 30
4. Волунтари 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Арджеш 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 0 0 1 1 - 3 24
2. Арджеш 1 0 0 1 0 - 3 24
3. Вииторул Констанца 2 0 0 2 0 - 3 24
4. Университатя Крайова 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
5. ФКСБ 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
6. ЧФР Клуж 1 0 1 0 0 - 0 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Университатя Крайова
2.15
3.18
3.56
Все Коэффициенты
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ФКСБ
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