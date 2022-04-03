Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

Головой пробил Adrian Sut, но голкипер отбил его в поле!

Adrian Sut нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Университатя Крайова имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Команда Университатя Крайова забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

46' Г О О О О О Л - Иван Андрей из команды Университатя Крайова забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Stefan Tarnovanu прыгнул вправо!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Густаво Важенин получает желтую карточку за неспортивное поведение

45' Радунович Ристо получает желтую карточку за неспортивное поведение

44' Отличные скиллы показывает Иван Андрей , обводя своих соперников

44' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

43' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

41' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Матч возобновлен

38' Пильячелли Мирко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Почти гол! Винисиус Пауло пробил головой по воротам, но Mirko Pigliacelli спас!

37' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

35' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

34' ФКСБ выполняет удар от ворот.

33' Эджума Малком из команды ФКСБ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

32' Крецу Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Коман Флоринел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Крецу Александру - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

26' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

22' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

20' Эджума Малком на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Коман Флоринел из команды ФКСБ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

15' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Иван Андрей из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

14' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Тэнасе Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Отличные скиллы показывает Эджума Малком , обводя своих соперников

9' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет ФКСБ

8' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Олару Дариус из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' ФКСБ выполняет удар от ворот.

3' Octavian Popescu из команды ФКСБ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре