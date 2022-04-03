Второй тайм

95' ФКСБ владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой слева.

93' Тэнасе Флорин оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Mirko Pigliacelli перевел мяч на угловой.

93' Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой слева.

93' Octavian Popescu мяч отрикошетил от ворот

91' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Кешерю Клаудиу решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

86' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

85' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Радунович Ристо из команды ФКСБ делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

85' Плохо сыграл Папп Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

85' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Хорошую попытку сделал Кордя Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

82' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

81' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Вэтэжелу Богдан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Мамут Иван

76' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Г О О О О Л - Бик Овидиу правой ногой классно пробил с лета.

75' Плохо сыграл Крецу Валентин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' После штрафного удара,который нанес Иван Андрей мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

73' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

72' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

69' Кешерю Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Крецу Валентин получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Маркович Йован получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Anton Petrea получает желтую карточку за неспортивное поведение

67' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Крецу Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой слева.

65' Плохо сыграл Папп Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

65' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

64' ФКСБ выполняет удар от ворот.

63' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Лазар Давид получает желтую карточку за неспортивное поведение

61' Ох, нехорошо это выглядит. Кольич Элвир получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Кольич Элвир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Кольич Элвир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Adrian Sut нанес удар, но тот был заблокирован.

60' ШТАНГА! Пробил головой Кристя Юлиан прямо в каркас ворот!

60' Головой пробил Кристя Юлиан , но голкипер отбил его в поле!

60' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Шанс! Adrian Sut из команды ФКСБ пробил головой, но мимо

57' Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Папп Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Adrian Sut из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

56' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Octavian Popescu из команды ФКСБ нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

55' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

55' Octavian Popescu из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...

54' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Головой пробил Adrian Sut, но голкипер отбил его в поле!

51' Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой слева.

51' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

51' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой слева.

50' Густаво Важенин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Плохо сыграл Вэтэжелу Богдан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Octavian Popescu наказан за толчок Скречу Владимир

46' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля