Robert Ion - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

47' Команда Сепси играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Г О О О О Л - Паун Николае забивает с правой ноги!

46' Аганович Аднан разрезает оборону соперника отличным пасом

46' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Какой шанс! Аганович Аднан почти забил, но мяч вынесли с линии!

45' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Кориню Жереми получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Кориню Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Сепси выполняет удар от ворот.

43' Robert Ion решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Mario Vrdoljak навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Рефери не любит споров - именно за это Цветков Александар сейчас получил желтую

40' Руфати Агрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

37' ШТАНГА! Так было близко к голу - Аганович Аднан нанес удар в каркас ворот!

37' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

36' Catalin Ion выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Паун Николае из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Кориню Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

31' Кориню Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Marius Stefanescu из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

31' Marius Stefanescu из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...

29' Отличный пас сделал Димитров Радослав из команды Сепси . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

28' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

28' Сепси выполняет удар от ворот.

27' Mario Vrdoljak решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Сепси нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

22' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Отличный пас сделал Асковски Стефан из команды Сепси . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

18' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Асковски Стефан и попал в перекладину!

18' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

17' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Гонсалес Эдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Г О О О О Л - Флорикэ Лука уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

14' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

13' Руфати Агрон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Marius Stefanescu из команды Сепси отдал передачу, которая была заблокирована.

13' Marius Stefanescu из команды Сепси отдал передачу, которая была заблокирована.

11' Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Лукассен Кевин забивает с правой ноги!

10' Плохо сыграл Цветков Александар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Руфати Агрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

7' Marius Stefanescu из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

7' Кориню Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Бэлаша Михай нанес удар головой, но Andrei Ureche перевел мяч на угловой!

6' Гонсалес Эдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

4' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Думитреску Андрес из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Лукассен Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сепси начинает с центра поля