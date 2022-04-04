Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
6:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
1:0
10' ГолЛукассен Кевин
2:0
14' Гол в свои воротаФлорикэ Лука
35' Желтая карточкаAndrei Dima
41' Желтая карточкаЦветков Александар
3:0
45' ГолПаун Николае
52' Желтая карточкаИон Роберт
61' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
4:0
67' ГолАганович Аднан
5:0
85' ГолТудорие Александру
6:0
90' ГолМитря Богдан
Ход матча
10'
14'
2:0
35'
45'
3:0
52'
67'
4:0
85'
90'
6:0
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
82
Уреке
Андрей
19
Руфати
Агрон
22
Флорикэ
Лука
99
Andrei
Dima
21
Ион
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Фюлёп ИштванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
19 Руфати АгронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Флорикэ ЛукаПолузащитник
-
99 Andrei DimaПолузащитник
-
21 Ион РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мбоко АйртонПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Andrei Iana
-
-
23 Daniel Oprea
-
-
-
Главный тренер: Constantin Giurescu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
Академика Клинчени
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|3
|1
|Аганович Аднан
|1
|0.33
|Лукассен Кевин
|1
|0.33
|Митря Богдан
|1
|0.33
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.33
|Паун Николае
|1
|0.33
|Асковски Стефан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Фюлёп Иштван
|0
|0
|Головфка Кэтэлин
|0
|0
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митря Богдан
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфати Агрон
|2
|0
|Цветков Александар
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Флорикэ Лука
|1
|0
|Catalin Ion
|1
|0
|Mario Vrdoljak
|1
|0
|Andrei Dima
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
13%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
13%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3
Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1
Академика Клинчени
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Газ-Метан Медиаш 2:0
УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|29
|2.
|Ботошани
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|29
|3.
|Сепси
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|27
|4.
|УТА Арад
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|26
|5.
|Университатя Крайова
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|22
|6.
|Миовени
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|19
|7.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|19
|8.
|Динамо Бухарест
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|13
|9.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|Сепси
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|26
|3.
|УТА Арад
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|26
|4.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26
|5.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|19
|6.
|Миовени
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|2.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|16
|3.
|Динамо Бухарест
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|12
|4.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|1
|8.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Ботошани
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|10.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0