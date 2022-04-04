  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Сепси
6:0
Конец матча

Стадион:
Академика Клинчени
0'
1:0
10' Гол
Лукассен Кевин
2:0
14' Гол в свои ворота
Флорикэ Лука
35' Желтая карточка
Andrei Dima
41' Желтая карточка
Цветков Александар
3:0
45' Гол
Паун Николае
52' Желтая карточка
Ион Роберт
61' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
4:0
67' Гол
Аганович Аднан
5:0
85' Гол
Тудорие Александру
6:0
90' Гол
Митря Богдан
90'+3
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
14
Гонсалес
Эдер
6
Паун
Николае
77
Аганович
Аднан
15
Асковски
Стефан
42
Лукассен
Кевин
11
Штефэнеску
Мариус
82
Уреке
Андрей
19
Руфати
Агрон
29
Кориню
Жереми
5
Catalin
Ion
90
Хольцманн
Марсель
31
Mario
Vrdoljak
8
Цветков
Александар
22
Флорикэ
Лука
99
Andrei
Dima
21
Ион
Роберт
44
Valentin
Dumitrache
Сепси
Академика Клинчени

История личных встреч

Сепси
Академика Клинчени

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ЛI
1:2
ЛI
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 3 1
Аганович Аднан 1 0.33
Лукассен Кевин 1 0.33
Митря Богдан 1 0.33
Штефэнеску Мариус 1 0.33
Паун Николае 1 0.33
Асковски Стефан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Фюлёп Иштван 0 0
Головфка Кэтэлин 0 0
Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митря Богдан 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфати Агрон 2 0
Цветков Александар 1 0
Ион Роберт 1 0
Флорикэ Лука 1 0
Catalin Ion 1 0
Mario Vrdoljak 1 0
Andrei Dima 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
13%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
13%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3
Сепси - ЧФР Клуж 0:2 Волунтари - Сепси 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0 Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1
Академика Клинчени
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Газ-Метан Медиаш 2:0
УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 3 3 0 0 7 - 1 29
2. Ботошани 3 2 0 1 6 - 3 29
3. Сепси 3 2 1 0 9 - 1 27
4. УТА Арад 3 2 0 1 7 - 1 26
5. Университатя Крайова 3 1 2 0 3 - 1 22
6. Миовени 3 1 1 1 3 - 4 19
7. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 0 - 3 19
8. Динамо Бухарест 3 1 1 1 3 - 3 13
9. Академика Клинчени 3 0 0 3 0 - 10 7
10. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 0 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. Сепси 2 2 0 0 9 - 1 26
3. УТА Арад 2 2 0 0 7 - 0 26
4. Рапид Бухарест 2 2 0 0 6 - 1 26
5. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 19
6. Миовени 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Динамо Бухарест 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
2. Миовени 2 0 1 1 2 - 4 16
3. Динамо Бухарест 2 1 0 1 3 - 3 12
4. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 9 7
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 9 1
8. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Ботошани 1 0 0 1 0 - 3 0
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сепси 6:0 Академика Клинчени онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 