  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Первый дивизион
Бранн
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Осане
0' 23'
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Осане
1.22
6.75
12.00
Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
5
Сковгор
Андреас
21
Кристиансен
Рубен
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
10
Frederik
Boersting
30
Лисгард
Идар
23
Erlend
Hellevik
Larsen
6
Bjarte
Haugsdal
5
Sindre
Austevoll
24
Oliver
Astradsson
Juul
17
Ryan
Doghman
19
Ларсен
Кристоффер
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
16
Didrik
Fredriksen
21
Haakon
Lorentzen
9
Мюклебуст
Эрлинг
Бранн
4-3-3
Осане
5-3-2

История личных встреч

Бранн
Осане

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМС
2:0
ТМК
0:1
ТМК
1:3
К
0:2
ТМК
0:2
ТМК
1:2
ТМК
0:0
ПД
2:2
ПД
2:3

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0
Бранн - Дьерв 4:4 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3
Осане
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Осане - Старт 1:5 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Хёугесунн - Осане 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1
Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Ранхейм - Осане 2:2 Согндаль - Осане 0:2 Осане - Олесунн 1:6 Дьерв - Осане 3:1 Осане - Хам-Кам 0:4 Осане - Стрёммен 2:1 Брюне - Осане 1:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Осане
1.22
6.75
12.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бранн 0:0 Осане онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бранн
Осане

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 