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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
0:0
Перерыв

Стадион:
Венеция
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 105
Специя 69.5% (73)
X 19% (20)
Венеция 11.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Венеция
2.30
3.51
3.53
Все Коэффициенты
Новости
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
25
Маджоре
Джулио
14
Кивёр
Якуб
20
Бастони
Симоне
33
Агудело
Кевин
11
Гьяси
Эммануэль
8
Коваленко
Виктор
1
Маенпяя
Ники
22
Эбюэхи
Тайронн
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
21
Кюизанс
Микаэль
5
Вакка
Антонио
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
77
Окереке
Давид
17
Йонсен
Деннис
Специя
4-3-3
Венеция
4-3-1-2

История личных встреч

Специя
Венеция

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:2
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 6 (1) 0.19
Гьяси Эммануэль 4 0.13
Манай Рей 4 (1) 0.13
Бастони Симоне 3 0.1
Нзола М'Бала 2 0.06
Агудело Кевин 2 0.06
Эрлич Мартин 2 0.06
Коваленко Виктор 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Реца Аркадиуш 0 0
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 6 0.2
Окереке Давид 6 0.2
Араму Маттиа 5 (2) 0.17
Чрнигой Домен 2 0.07
Чеккарони Пьетро 2 0.07
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Матею Алеш 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 6 2
Гьяси Эммануэль 7 0
Маджоре Джулио 7 0
Манай Рей 6 0
Николау Димитрис 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Бастони Симоне 3 1
Эрлич Мартин 4 0
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Коваленко Виктор 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 5 1
Бузио Джанлука 6 0
Араму Маттиа 5 0
Анри Тома 3 1
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Окереке Давид 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Хапс Ридгесиано 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Свобода Михаэль 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Маенпяя Ники 1 0
Матею Алеш 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
5
36%
2
18%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Пропущено

18
23
3 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
5
28%
7
30%
61-75
7
39%
5
22%
76-90

Забито

16
16
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
8
50%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
25%
1
6%
76-90

Пропущено

37
29
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
6
16%
4
14%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
10
27%
5
17%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
6
16%
4
14%
61-75
6
16%
6
21%
76-90

Забито

30
27
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
8
27%
5
19%
1-15
1
3%
4
15%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
6
20%
5
19%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
7
23%
4
15%
76-90

Пропущено

55
52
23 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 26
6
11%
8
15%
1-15
5
9%
7
13%
16-30
12
22%
7
13%
31-45
8
15%
8
15%
46-60
11
20%
11
21%
61-75
13
24%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1
Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0
Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1
Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 53 - 22 63
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Рома Заявка 30 15 6 9 50 - 35 51
6. Аталанта Заявка 29 14 9 6 51 - 31 51
7. Лацио Заявка 30 14 7 9 58 - 45 49
8. Фиорентина Заявка 29 14 5 10 48 - 38 47
9. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 55 - 49 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 29 9 8 12 34 - 30 35
12. Эмполи Заявка 30 8 9 13 41 - 55 33
13. Болонья Заявка 29 9 6 14 32 - 44 33
14. Удинезе Заявка 28 6 12 10 36 - 46 30
15. Специя 0:0 Заявка 31 8 6 17 31 - 54 30
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 30 5 10 15 28 - 54 25
18. Венеция 0:0 Заявка 30 5 8 17 25 - 54 23
19. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
20. Салернитана Заявка 28 3 7 18 22 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
3. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
4. Ювентус Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
5. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
6. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
7. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя 0:0 Заявка 15 4 4 7 15 - 17 16
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция 0:0 Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
2. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя 0:0 Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Венеция 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 24 13
15. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
16. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
17. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 14 2 4 8 7 - 14 10
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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Прогнозы 105
Специя 69.5% (73)
X 19% (20)
Венеция 11.4% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Венеция
2.30
3.51
3.53
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Прогнозы на матч Специя 0:0 Венеция

Исход игры
Специя
69.5% (73)
Ничья
19% (20)
Венеция
11.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.69% (45)
Меньше
56.31% (58)
Обе команды забьют
Да
60.19% (62)
Нет
39.81% (41)
Популярный счёт
1:0 Специя
34.3% (36)
2:1 Специя
30.5% (32)
1:1 Ничья
16.2% (17)
1:2 Венеция
10.5% (11)
2:0 Специя
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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