Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ампаду Этан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Бастони Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Специя выполняет удар от ворот.

39' Венеция выполняет удар от ворот.

37' Маджоре Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок из команды Венеция вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Венеция выполняет удар от ворот.

35' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эрлич Мартин из команды Специя

34' Ники Маенпаа не дал случится голу! Бастони Симоне должен был забивать, но Ники Маенпаа сделал отличный сейв

34' Плохо сыграл Ампаду Этан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Венеция выполняет удар от ворот.

33' Реца Аркадиуш из команды Специя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

32' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

28' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Окереке Давид из команды Венеция сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

25' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Кюизанс Микаэль из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

21' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Хапс Ридгесиано из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Венеция выполняет удар от ворот.

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Кальдара Маттиа из команды Венеция сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

16' Араму Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Йонсен Деннис из команды Венеция сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

14' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

13' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Специя выполняет удар от ворот.

9' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Хапс Ридгесиано из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Кивёр Якуб из команды Специя сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Специя выполняет удар от ворот.

6' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кальдара Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Удар от ворот произведет Венеция

3' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Матч возобновится спорным мячом

1' Матч остановлен

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Специя начинает с центра поля