Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Альберто Пиччи
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
28
Эрлич
Мартин
14
Кивёр
Якуб
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кивёр ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alberto Bertolini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Специя
Венеция
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|6 (1)
|0.19
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.13
|Манай Рей
|4 (1)
|0.13
|Бастони Симоне
|3
|0.1
|Нзола М'Бала
|2
|0.06
|Агудело Кевин
|2
|0.06
|Эрлич Мартин
|2
|0.06
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Сала Якопо
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|6
|0.2
|Окереке Давид
|6
|0.2
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.17
|Чрнигой Домен
|2
|0.07
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.07
|Бузио Джанлука
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Форте Франческо
|1
|0.03
|Кальдара Маттиа
|1
|0.03
|Ампаду Этан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амьен-Аду Кельвен
|6
|2
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|Маджоре Джулио
|7
|0
|Манай Рей
|6
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Кивёр Якуб
|5
|0
|Бастони Симоне
|3
|1
|Эрлич Мартин
|4
|0
|Агудело Кевин
|2
|1
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Сала Якопо
|3
|0
|Коваленко Виктор
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|1
|Кальдара Маттиа
|9
|0
|Чеккарони Пьетро
|5
|1
|Бузио Джанлука
|6
|0
|Араму Маттиа
|5
|0
|Анри Тома
|3
|1
|Вакка Антонио
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кийине Софиан
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Окереке Давид
|2
|1
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Хапс Ридгесиано
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Свобода Михаэль
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
5
36%
2
18%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Пропущено
18
23
3 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
5
28%
7
30%
61-75
7
39%
5
22%
76-90
Забито
16
16
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
8
50%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
25%
1
6%
76-90
Пропущено
37
29
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
6
16%
4
14%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
10
27%
5
17%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
6
16%
4
14%
61-75
6
16%
6
21%
76-90
Забито
30
27
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
8
27%
5
19%
1-15
1
3%
4
15%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
6
20%
5
19%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
7
23%
4
15%
76-90
Пропущено
55
52
23 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 26
6
11%
8
15%
1-15
5
9%
7
13%
16-30
12
22%
7
13%
31-45
8
15%
8
15%
46-60
11
20%
11
21%
61-75
13
24%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1
Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0
Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1
Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|53 - 22
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|47 - 26
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|50 - 35
|51
|6.
|Аталанта
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|51 - 31
|51
|7.
|Лацио
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|58 - 45
|49
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|55 - 49
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|11.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 30
|35
|12.
|Эмполи
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|41 - 55
|33
|13.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 44
|33
|14.
|Удинезе
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|36 - 46
|30
|15.
|Специя
|0:0 Заявка
|31
|8
|6
|17
|31 - 54
|30
|16.
|Сампдория
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|28 - 54
|25
|18.
|Венеция
|0:0 Заявка
|30
|5
|8
|17
|25 - 54
|23
|19.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 65
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|3.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 9
|30
|5.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|7.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 17
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|2.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Венеция
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 24
|13
|15.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|16.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|17.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 14
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя 0:0 Венеция
Исход игры
Специя
69.5% (73)
Ничья
19% (20)
Венеция
11.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.69% (45)
Меньше
56.31% (58)
Обе команды забьют
Да
60.19% (62)
Нет
39.81% (41)
Популярный счёт
1:0 Специя
34.3% (36)
2:1 Специя
30.5% (32)
1:1 Ничья
16.2% (17)
1:2 Венеция
10.5% (11)
2:0 Специя
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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