Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Специя вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Гьяси Эммануэль снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

94' Г О О О О Л - Гьяси Эммануэль первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

94' Манай Рей нанес удар, мяч был парирован, но Ники Маенпаа не удержал его в руках.

94' Плохо сыграл Кальдара Маттиа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

93' Проведель Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Окереке Давид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

92' Венеция выполняет удар от ворот.

92' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Специя

88' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Маенпяя Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Манай Рей оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Ники Маенпаа перевел мяч на угловой.

86' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Манай Рей получил желтую карточку от судьи

84' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Окереке Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Маджоре Джулио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' So close! Удар головой нанес Гьяси Эммануэль но мяч выбили с ленточки!

78' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Бастони Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Араму Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Араму Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

74' Венеция выполняет удар от ворот.

74' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Ох, нехорошо это выглядит. Кюизанс Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Кюизанс Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Венеция выполняет удар от ворот.

67' Удар от ворот произведет Специя

65' Специя выполняет удар от ворот.

64' Араму Маттиа не смог попасть в створ ударом издали

63' Араму Маттиа пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

63' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Чеккарони Пьетро получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Специя выполняет удар от ворот.

61' Араму Маттиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Специя выполняет удар от ворот.

59' Кюизанс Микаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Араму Маттиа из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Венеция выполняет удар от ворот.

53' Хорошую попытку сделал Эбюэхи Тайронн . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Специя

48' Специя выполняет удар от ворот.

48' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Венеция выполняет удар от ворот.

46' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля