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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
1:0
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
79' Желтая карточка
Маджоре Джулио
85' Желтая карточка
Манай Рей
90' Желтая карточка
Окереке Давид
1:0
90' Гол
Гьяси Эммануэль
90' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
90'+6

Ход матча

57'
Верде Даниэле
Коваленко Виктор
 
59'
 
Нсаме Жан-Пьер
Йонсен Деннис
59'
 
Чрнигой Домен
Вакка Антонио
67'
Феррер Сальвадор
Реца Аркадиуш
 
67'
Манай Рей
Агудело Кевин
 
73'
 
Кийине Софиан
Кюизанс Микаэль
79'
Маджоре Джулио
 
83'
 
Нани Луиш
Араму Маттиа
85'
Манай Рей
 
90'
Сала Якопо
Бастони Симоне
 
90'
 
Окереке Давид
90'
Гьяси Эммануэль
1:0
90'
Гьяси Эммануэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 105
Специя 69.5% (73)
X 19% (20)
Венеция 11.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
25
Маджоре
Джулио
14
Кивёр
Якуб
20
Бастони
Симоне
33
Агудело
Кевин
11
Гьяси
Эммануэль
8
Коваленко
Виктор
1
Маенпяя
Ники
22
Эбюэхи
Тайронн
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
21
Кюизанс
Микаэль
5
Вакка
Антонио
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
77
Окереке
Давид
17
Йонсен
Деннис
Специя
4-3-3
Венеция
4-3-1-2

История личных встреч

Специя
Венеция

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:2
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 6 (1) 0.19
Гьяси Эммануэль 5 0.16
Манай Рей 4 (1) 0.13
Бастони Симоне 3 0.1
Нзола М'Бала 2 0.06
Агудело Кевин 2 0.06
Эрлич Мартин 2 0.06
Коваленко Виктор 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Реца Аркадиуш 0 0
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 6 0.2
Окереке Давид 6 0.2
Араму Маттиа 5 (2) 0.17
Чрнигой Домен 2 0.07
Чеккарони Пьетро 2 0.07
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Матею Алеш 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 6 2
Гьяси Эммануэль 8 0
Маджоре Джулио 8 0
Манай Рей 7 0
Николау Димитрис 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Бастони Симоне 3 1
Эрлич Мартин 4 0
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Коваленко Виктор 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 5 1
Бузио Джанлука 6 0
Араму Маттиа 5 0
Анри Тома 3 1
Окереке Давид 3 1
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Хапс Ридгесиано 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Свобода Михаэль 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Маенпяя Ники 1 0
Матею Алеш 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
5
33%
2
18%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Пропущено

18
24
3 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
0
0%
4
17%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
5
28%
7
29%
29%
61-75
7
39%
6
25%
76-90

Забито

16
16
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
8
50%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
25%
1
6%
76-90

Пропущено

37
29
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
6
16%
4
14%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
10
27%
5
17%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
6
16%
4
14%
61-75
6
16%
6
21%
76-90

Забито

31
27
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 11
8
26%
5
19%
1-15
1
3%
4
15%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
6
19%
5
19%
46-60
5
16%
5
19%
61-75
8
26%
4
15%
76-90

Пропущено

55
53
23 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 27
6
11%
8
15%
1-15
5
9%
7
13%
16-30
12
22%
7
13%
31-45
8
15%
8
15%
46-60
11
20%
11
21%
61-75
13
24%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1
Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0 Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0
Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1
Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 53 - 22 63
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Лацио 1:0 Заявка 31 15 7 9 59 - 45 52
6. Рома Заявка 30 15 6 9 50 - 35 51
7. Аталанта Заявка 29 14 9 6 51 - 31 51
8. Фиорентина Заявка 29 14 5 10 48 - 38 47
9. Сассуоло 0:1 Заявка 31 11 10 10 55 - 50 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 29 9 8 12 34 - 30 35
12. Эмполи Заявка 30 8 9 13 41 - 55 33
13. Болонья Заявка 29 9 6 14 32 - 44 33
14. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
15. Удинезе Заявка 28 6 12 10 36 - 46 30
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 30 5 10 15 28 - 54 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 28 3 7 18 22 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
3. Лацио 1:0 Заявка 15 9 4 2 34 - 18 31
4. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
5. Ювентус Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
6. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
7. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
11. Сассуоло 0:1 Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
2. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло 0:1 Заявка 16 6 5 5 32 - 27 23
7. Лацио 1:0 Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
15. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
16. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
17. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 14 2 4 8 7 - 14 10
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 105
Специя 69.5% (73)
X 19% (20)
Венеция 11.4% (12)
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Прогнозы на матч Специя 1:0 Венеция

Исход игры
Специя
69.5% (73)
Ничья
19% (20)
Венеция
11.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.69% (45)
Меньше
56.31% (58)
Обе команды забьют
Да
60.19% (62)
Нет
39.81% (41)
Популярный счёт
1:0 Специя
34.3% (36)
2:1 Специя
30.5% (32)
1:1 Ничья
16.2% (17)
1:2 Венеция
10.5% (11)
2:0 Специя
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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