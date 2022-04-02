Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Дефрель Грегоре имел все шансы забить, но Томас Стракоша сделал отличный сейв!

42' ШАНС! Это должен был быть гол. Фраттези Давиде упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

41' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Томас Стракоша отбил мяч на угловой после удара Кирьякопулос Георгиос из штрафной площади.

40' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Андреа Консильи не дал случится голу! Андерсон Фелипе должен был забивать, но Андреа Консильи сделал отличный сейв

39' Распадори Джакомо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

38' Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

37' Сассуоло выполняет удар от ворот.

37' Как он промахнулся? Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

35' Сильный дождь сегодня.

35' Распадори Джакомо из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Дефрель Грегоре пробует нанести удар издали, но Томас Стракоша держит все под контролем

32' Фраттези Давиде получил желтую карточку от судьи

31' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Сассуоло выполняет удар от ворот.

28' Какой промах! Иммобиле Чиро имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

27' Сассуоло выполняет удар от ворот.

27' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Сассуоло выполняет удар от ворот.

24' Отличный пас сделал Андерсон Фелипе из команды Лацио . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

22' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Сассуоло выполняет удар от ворот.

21' Андреа Консильи не дал случится голу! Марушич Адам должен был забивать, но Андреа Консильи сделал отличный сейв

20' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Сассуоло выполняет удар от ворот.

17' Г О О О О Л - Лаццари Мануэль забивает ударом с левой ноги!

17' Отличные скиллы показывает Лаццари Мануэль , обводя своих соперников

16' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

11' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

11' Фраттези Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Сассуоло выполняет удар от ворот.

8' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Андерсон Фелипе получил желтую карточку от судьи

7' Лацио выполняет удар от ворот.

6' Фраттези Давиде из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

6' Томас Стракоша не дал случится голу! Скамачча Джанлука должен был забивать, но Томас Стракоша сделал отличный сейв

6' ШАНС! Скамачча Джанлука вышел один на один с голкипером...

6' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Кирьякопулос Георгиос получил желтую карточку от судьи

4' Лацио выполняет удар от ворот.

4' Траоре Хамед из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

4' Отличные скиллы показывает Траоре Хамед , обводя своих соперников

2' Лаццари Мануэль нанес удар, мяч был парирован, но Андреа Консильи не удержал его в руках.

1' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лацио начинает с центра поля