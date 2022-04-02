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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
2:1
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
5' Желтая карточка
Кирьякопулос Георгиос
7' Желтая карточка
Андерсон Фелипе
1:0
17' Гол
Лаццари Мануэль
32' Желтая карточка
Фраттези Давиде
2:0
51' Гол
Милинкович-Савич Сергей
84' Желтая карточка
Харрауи Абдау
2:1
90' Гол
Траоре Хамед
90'+6

Ход матча

5'
 
Кирьякопулос Георгиос
7'
Андерсон Фелипе
 
17'
Лаццари Мануэль
1:0
32'
 
Фраттези Давиде
46'
 
Рожерио да Силва
Кирьякопулос Георгиос
51'
Милинкович-Савич Сергей
(Альберто Луис)
2:0
74'
 
Харрауи Абдау
Фраттези Давиде
74'
 
Тольян Йереми
Мюлдюр Мерт
79'
Катальди Данило
Лукас Лейва
 
84'
 
Харрауи Абдау
85'
 
Оддеи Брайан
Дефрель Грегоре
85'
Башич Тома
Милинкович-Савич Сергей
 
89'
 
Самеле Луиджи
Скамачча Джанлука
90'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Альберто Луис
 
90'
2:1
Траоре Хамед
(Самеле Луиджи)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Лацио 87.9% (94)
X 8.4% (9)
Сассуоло 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Стракоша
Томас
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
97
Энрике
Матеус
92
Дефрель
Грегоре
18
Распадори
Джакомо
23
Траоре
Хамед
91
Скамачча
Джанлука
Лацио
4-3-3
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Лацио
Сассуоло

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:1
ТМК
1:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:3
СA
6:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:2
СA
3:2
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 21 (6) 0.68
Милинкович-Савич Сергей 9 0.29
Педро Родригес 8 0.26
Андерсон Фелипе 5 0.16
Альберто Луис 4 0.13
Лаццари Мануэль 3 0.1
Ачерби Франческо 3 0.1
Катальди Данило 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Патрик 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 14 (6) 0.45
Скамачча Джанлука 13 (1) 0.42
Распадори Джакомо 9 0.29
Траоре Хамед 5 0.16
Фраттези Давиде 4 0.13
Дефрель Грегоре 2 0.06
Джуричич Филип 2 0.06
Капуто Франческо 1 0.03
Лопес Максим 1 0.03
Айхан Кан 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Самеле Луиджи 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Патрик 5 1
Марушич Адам 5 1
Лукас Лейва 6 0
Катальди Данило 6 0
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Педро Родригес 5 0
Альберто Луис 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Рейна Пепе 3 0
Иммобиле Чиро 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 11 0
Распадори Джакомо 7 1
Берарди Доменико 8 0
Феррари Джанмарко 5 1
Скамачча Джанлука 6 0
Фраттези Давиде 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Кирьякопулос Георгиос 4 0
Мюлдюр Мерт 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Айхан Кан 1 1
Энрике Матеус 2 0
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Траоре Хамед 2 0
Харрауи Абдау 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
33
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
5
14%
4
12%
1-15
2
6%
10
30%
16-30
6
17%
6
18%
31-45
7
20%
2
6%
46-60
7
20%
5
15%
61-75
8
23%
6
18%
76-90

Пропущено

19
28
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
4
21%
5
18%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
5
26%
6
21%
76-90

Забито

24
20
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
6
25%
0
0%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
6
25%
2
10%
31-45
3
13%
5
25%
46-60
4
17%
6
30%
61-75
2
8%
4
20%
76-90

Пропущено

28
26
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
6
21%
2
8%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
4
14%
9
35%
31-45
0
0%
7
27%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
8
31%
76-90

Забито

59
53
28 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
11
19%
4
8%
1-15
5
8%
13
25%
16-30
12
20%
8
15%
31-45
10
17%
7
13%
46-60
11
19%
11
21%
61-75
10
17%
10
19%
76-90

Пропущено

47
54
25 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 28
10
21%
7
13%
1-15
8
17%
5
9%
16-30
7
15%
14
26%
31-45
1
2%
11
20%
46-60
10
21%
3
6%
61-75
11
23%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2
Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3
Сассуоло
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1
Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 53 - 22 63
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
6. Рома Заявка 30 15 6 9 50 - 35 51
7. Аталанта Заявка 29 14 9 6 51 - 31 51
8. Фиорентина Заявка 29 14 5 10 48 - 38 47
9. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино 2:0 Заявка 30 10 8 12 36 - 30 38
12. Эмполи Заявка 30 8 9 13 41 - 55 33
13. Болонья Заявка 29 9 6 14 32 - 44 33
14. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
15. Удинезе Заявка 28 6 12 10 36 - 46 30
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 30 5 10 15 28 - 54 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана 0:2 Заявка 29 3 7 19 22 - 67 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
3. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
4. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
5. Ювентус Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
6. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
7. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино 2:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана 0:2 Заявка 15 1 5 9 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
2. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
7. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
15. Торино 2:0 Заявка 15 3 4 8 9 - 14 13
16. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
17. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
20. Салернитана 0:2 Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Лацио 87.9% (94)
X 8.4% (9)
Сассуоло 3.7% (4)
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Прогнозы на матч Лацио 2:1 Сассуоло

Исход игры
Лацио
87.9% (94)
Ничья
8.4% (9)
Сассуоло
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (64)
Меньше
37.25% (38)
Обе команды забьют
Да
66.67% (68)
Нет
33.33% (34)
Популярный счёт
2:1 Лацио
44.9% (48)
2:0 Лацио
19.6% (21)
1:0 Лацио
9.3% (10)
3:1 Лацио
6.5% (7)
1:1 Ничья
6.5% (7)
3:0 Лацио
2.8% (3)
1:2 Сассуоло
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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