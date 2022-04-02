Италия: Серия A 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Стадио Олимпико
5' Желтая карточкаКирьякопулос Георгиос
7' Желтая карточкаАндерсон Фелипе
1:0
17' ГолЛаццари Мануэль
32' Желтая карточкаФраттези Давиде
2:0
51' ГолМилинкович-Савич Сергей
84' Желтая карточкаХаррауи Абдау
2:1
90' ГолТраоре Хамед
Ход матча
17'
1:0
32'
51'
84'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
4
Патрик
77
Марушич
Адам
17
Мюлдюр
Мерт
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Ruan Neto
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лацио
Сассуоло
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|21 (6)
|0.68
|Милинкович-Савич Сергей
|9
|0.29
|Педро Родригес
|8
|0.26
|Андерсон Фелипе
|5
|0.16
|Альберто Луис
|4
|0.13
|Лаццари Мануэль
|3
|0.1
|Ачерби Франческо
|3
|0.1
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Патрик
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|14 (6)
|0.45
|Скамачча Джанлука
|13 (1)
|0.42
|Распадори Джакомо
|9
|0.29
|Траоре Хамед
|5
|0.16
|Фраттези Давиде
|4
|0.13
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|Джуричич Филип
|2
|0.06
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Лопес Максим
|1
|0.03
|Айхан Кан
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Самеле Луиджи
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Патрик
|5
|1
|Марушич Адам
|5
|1
|Лукас Лейва
|6
|0
|Катальди Данило
|6
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Педро Родригес
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Раду Стефан
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|11
|0
|Распадори Джакомо
|7
|1
|Берарди Доменико
|8
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|1
|Скамачча Джанлука
|6
|0
|Фраттези Давиде
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|4
|0
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Энрике Матеус
|2
|0
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Траоре Хамед
|2
|0
|Харрауи Абдау
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
33
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
5
14%
4
12%
1-15
2
6%
10
30%
16-30
6
17%
6
18%
31-45
7
20%
2
6%
46-60
7
20%
5
15%
61-75
8
23%
6
18%
76-90
Пропущено
19
28
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
4
21%
5
18%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
5
26%
6
21%
76-90
Забито
24
20
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
6
25%
0
0%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
6
25%
2
10%
31-45
3
13%
5
25%
46-60
4
17%
6
30%
61-75
2
8%
4
20%
76-90
Пропущено
28
26
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
6
21%
2
8%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
4
14%
9
35%
31-45
0
0%
7
27%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
8
31%
76-90
Забито
59
53
28 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
11
19%
4
8%
1-15
5
8%
13
25%
16-30
12
20%
8
15%
31-45
10
17%
7
13%
46-60
11
19%
11
21%
61-75
10
17%
10
19%
76-90
Пропущено
47
54
25 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 28
10
21%
7
13%
1-15
8
17%
5
9%
16-30
7
15%
14
26%
31-45
1
2%
11
20%
46-60
10
21%
3
6%
61-75
11
23%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2
Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3
Сассуоло
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1
Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|53 - 22
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|47 - 26
|59
|5.
|Лацио
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|60 - 46
|52
|6.
|Рома
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|50 - 35
|51
|7.
|Аталанта
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|51 - 31
|51
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|11.
|Торино
|2:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|36 - 30
|38
|12.
|Эмполи
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|41 - 55
|33
|13.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 44
|33
|14.
|Специя
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|32 - 54
|32
|15.
|Удинезе
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|36 - 46
|30
|16.
|Сампдория
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|28 - 54
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 67
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|5.
|Ювентус
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 9
|30
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|2:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|2.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|15.
|Торино
|2:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|9 - 14
|13
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|20.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Сассуоло
Исход игры
Лацио
87.9% (94)
Ничья
8.4% (9)
Сассуоло
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (64)
Меньше
37.25% (38)
Обе команды забьют
Да
66.67% (68)
Нет
33.33% (34)
Популярный счёт
2:1 Лацио
44.9% (48)
2:0 Лацио
19.6% (21)
1:0 Лацио
9.3% (10)
3:1 Лацио
6.5% (7)
1:1 Ничья
6.5% (7)
3:0 Лацио
2.8% (3)
1:2 Сассуоло
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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