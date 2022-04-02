Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л - Траоре Хамед забивает с правой ноги!

93' Лацио выполняет удар от ворот.

93' Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Траоре Хамед из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

92' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Тактическая замена. Дефрель Грегоре уходит с поля и его заменяет Брайан Оддей

84' Харрауи Абдау получил желтую карточку от судьи

84' Харрауи Абдау совершил серьезный фол, на грани карточки

83' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

75' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Лацио выполняет удар от ворот.

73' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Сассуоло выполняет удар от ворот.

71' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Распадори Джакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

63' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Удар от ворот произведет Лацио

61' Матч возобновлен

60'

60'

59' Фраттези Давиде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Отличные скиллы показывает Дзакканьи Маттиа , обводя своих соперников

54' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лацио будет все-таки засчитан.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Г О О О О Л - Милинкович-Савич Сергей забивает с левой ноги!

51' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Энрике Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сассуоло выполняет удар от ворот.

48' Игрок Дзакканьи Маттиа из команды Лацио неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.