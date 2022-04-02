Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Торино имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Риччи Самуэле из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Эдерсон Хонорато из команды Салернитана сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе

45' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Салернитана

43' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Торино

42' Синго Вилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Торино

41' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Иццо Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Синго Вилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Буонджорно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Эдерсон Хонорато получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Ох, нехорошо это выглядит. Белотти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Белотти Андреа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Эдерсон Хонорато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Торино

33' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Маццокки Паскуале из команды Салернитана делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

31' Салернитана выполняет удар от ворот.

29' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Иццо Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе

28' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

26' Белотти Андреа имел все шансы забить, но Луиджи Сепе сделал отличный сейв!

25' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

21' Торино выполняет удар от ворот.

21' Радованович Иван наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

21' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Г О О О О О Л - Белотти Андреа из команды Торино забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Луиджи Сепе прыгнул не в ту сторону.

18' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Торино пробила пенальти.

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

17' Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' После проверки VAR судья не изменил решения - Торино пробьет пенальти!

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

15' Фасио Федерико тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

15' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Пьяца Марко пробует нанести удар издали, но Луиджи Сепе держит все под контролем

12' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Верди Симоне из команды Салернитана нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

7' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Белотти Андреа из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Синго Вилфред из команды Торино делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

6' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Риччи Самуэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Буонджорно Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Иццо Армандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Торино начинает с центра поля