Италия: Серия A 2021-2022
0:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Аречи
15' Желтая карточкаФасио Федерико
17' Undefined phrase: football_event_Белотти Андреа
0:1
18' ПенальтиБелотти Андреа
37' Желтая карточкаБелотти Андреа
Ход матча
15'
17'
18'
0:1
37'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
55
Сепе
Луиджи
21
Цортеа
Надир
10
Верди
Симоне
10
Лукич
Саша
11
Пьяца
Марко
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Верди СимонеПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 МикаэлНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Салернитана
Торино
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|7 (1)
|0.24
|Джурич Милан II
|4 (1)
|0.14
|Кулибали Мамаду
|2
|0.07
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Скьявоне Андреа
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Раньери Лука
|1
|0.03
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Муссе Ли
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|6
|0.2
|Санабрия Антонио
|5
|0.17
|Белотти Андреа
|5 (1)
|0.17
|Побега Томмазо
|4
|0.13
|Синго Вилфред
|3
|0.1
|Бремер Глейсон
|3
|0.1
|Верди Симоне
|3
|0.1
|Пьяца Марко
|3
|0.1
|Прат Деннис
|2
|0.07
|Лукич Саша
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|7
|0
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Весели Фредерик
|2
|1
|Кастанос Григорис
|2
|1
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Фасио Федерико
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Муссе Ли
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Дрэгушин Раду
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Радованович Иван
|1
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|10
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|1
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Лукич Саша
|6
|0
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Синго Вилфред
|3
|1
|Юрич Иван
|4
|0
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Иццо Армандо
|2
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
20 Не забивали 24
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
23%
2
33%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Пропущено
30
15
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
8
27%
3
20%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
4
13%
4
27%
76-90
Забито
10
26
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 12
21 Не забивали 15
0
0%
6
23%
1-15
1
10%
6
23%
16-30
3
30%
3
12%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
3
30%
1
4%
61-75
2
20%
6
23%
76-90
Пропущено
34
17
14 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
1
6%
16-30
7
21%
2
12%
31-45
7
21%
1
6%
46-60
7
21%
4
24%
61-75
6
18%
8
47%
76-90
Забито
23
32
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 14
13 Не забивали 10
3
13%
6
19%
1-15
3
13%
7
22%
16-30
5
22%
3
9%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
6
26%
3
9%
61-75
4
17%
8
25%
76-90
Пропущено
64
32
31 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 23
11
17%
4
13%
1-15
9
14%
3
9%
16-30
11
17%
5
16%
31-45
11
17%
3
9%
46-60
12
19%
5
16%
61-75
10
16%
12
38%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1
Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2
Торино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2
Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|53 - 22
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|47 - 26
|59
|5.
|Лацио
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|60 - 46
|52
|6.
|Рома
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|50 - 35
|51
|7.
|Аталанта
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|51 - 31
|51
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|11.
|Торино
|2:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|36 - 30
|38
|12.
|Эмполи
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|41 - 55
|33
|13.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 44
|33
|14.
|Специя
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|32 - 54
|32
|15.
|Удинезе
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|36 - 46
|30
|16.
|Сампдория
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|28 - 54
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 67
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|5.
|Ювентус
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 9
|30
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|2:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|2.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|15.
|Торино
|2:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|9 - 14
|13
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|20.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 0:1 Торино
Исход игры
Салернитана
12.3% (13)
Ничья
20.8% (22)
Торино
67% (71)
Тотал 2.5
Больше
46.6% (48)
Меньше
53.4% (55)
Обе команды забьют
Да
65.05% (67)
Нет
34.95% (36)
Популярный счёт
1:2 Торино
34.9% (37)
0:1 Торино
23.6% (25)
1:1 Ничья
17.9% (19)
1:0 Салернитана
5.7% (6)
2:1 Салернитана
3.8% (4)
1:3 Торино
2.8% (3)
0:2 Торино
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!