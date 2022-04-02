Второй тайм

98' Команда Торино не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Сегодняшная посещаемость составляет 8650 болельщиков

98' Бохинен Эмиль из команды Салернитана делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

98' Плохо сыграл Войвода Мергим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

97' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Удар от ворот произведет Торино

95' Микаэль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

94' Игрок Белотти Андреа из команды Торино неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

93' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Микаэль из команды Салернитана наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

93' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Близко! Белотти Андреа нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

92' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Синго Вилфред - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Матч возобновлен

89' Буонджорно Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Хорошую попытку сделал Мандрагора Роландо . Удар в створ, но вратарь начеку

85' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Фасио Федерико получает вторую желтую карточку

84' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Фасио Федерико из команды Салернитана делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

83' Дьомбер Норберт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Бремер Глейсон из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Матч возобновлен

81' Бериша Этрит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Эдерсон Хонорато совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Удар от ворот произведет Салернитана

80' Лукич Саша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Сильный дождь сегодня.

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Тактическая замена. Джурич Милан II уходит с поля и его заменяет Микаэль

75' Удар от ворот произведет Торино

75' Эдерсон Хонорато не смог попасть в створ ударом издали

75' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

75' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

74' Здесь на стадионе разыгрался ураган

74' Радованович Иван пробует нанести удар издали, но Этрит Бериша держит все под контролем

72' Салернитана выполняет удар от ворот.

71' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Удар от ворот произведет Торино

69' Бериша Этрит получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Бонаццоли Федерико получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Ох, нехорошо это выглядит. Мандрагора Роландо получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Мандрагора Роландо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Должен был быть гол! Эдерсон Хонорато имел отличный шанс, но Этрит Бериша не дал голу состоятся!

66' Отличные скиллы показывает Эдерсон Хонорато , обводя своих соперников

65' Цортеа Надир из команды Салернитана делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Синго Вилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Торино

62' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Ох, нехорошо это выглядит. Буонджорно Алессандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Ох, нехорошо это выглядит. Джурич Милан II получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Джурич Милан II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Буонджорно Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Бериша Этрит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Рибери Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Торино отменен из-за положения "вне игры".

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

54' Почти гол! Бремер Глейсон пробил головой по воротам, но Луиджи Сепе спас!

54' Фасио Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Идет дождь, трудные условия для игроков.

52' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Салернитана выполняет удар от ворот.

50' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Войвода Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Буонджорно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля