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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8650
Торино
0'
15' Желтая карточка
Фасио Федерико
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Белотти Андреа
0:1
18' Пенальти
Белотти Андреа
37' Желтая карточка
Белотти Андреа
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Синго Вилфред
64' Желтая карточка
Иццо Армандо
69' Желтая карточка
Бонаццоли Федерико
69' Желтая карточка
Бериша Этрит
80' Желтая карточка
Эдерсон Хонорато
83' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
85' Вторая желтая карточка
Фасио Федерико
90' Желтая карточка
Синго Вилфред
90'+8

Ход матча

15'
Фасио Федерико
 
17'
 
Белотти Андреа
18'
0:1
Белотти Андреа
37'
 
Белотти Андреа
54'
 
Синго Вилфред
56'
Бохинен Эмиль
Кулибали Лассана
 
56'
Рибери Франк
Верди Симоне
 
64'
 
Иццо Армандо
67'
 
Брекало Йосип
Пьяца Марко
67'
 
Линетти Кароль
Риччи Самуэле
69'
Бонаццоли Федерико
 
69'
 
Бериша Этрит
75'
Руджери Маттео
Маццокки Паскуале
 
75'
Микаэл
Джурич Милан
 
80'
Эдерсон Хонорато
 
82'
Вергани Эдоардо
Цортеа Надир
 
83'
Дьомбер Норберт
 
85'
Фасио Федерико
 
89'
 
Родригес Рикардо
Буонджорно Алессандро
90'
 
Синго Вилфред

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 106
Салернитана 12.3% (13)
X 20.8% (22)
Торино 67% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
55
Сепе
Луиджи
23
Дьомбер
Норберт
16
Радованович
Иван
17
Фасио
Федерико
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
13
Эдерсон
Хонорато
21
Цортеа
Надир
9
Бонаццоли
Федерико
10
Верди
Симоне
11
Джурич
Милан
II
1
Бериша
Этрит
5
Иццо
Армандо
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
28
Риччи
Самуэле
38
Мандрагора
Роландо
27
Войвода
Мергим
10
Лукич
Саша
11
Пьяца
Марко
9
Белотти
Андреа
Салернитана
3-4-2-1
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Салернитана
Торино

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
4:0
СB
2:3
СB
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 7 (1) 0.24
Джурич Милан II 4 (1) 0.14
Кулибали Мамаду 2 0.07
Цортеа Надир 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Скьявоне Андреа 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Раньери Лука 1 0.03
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.2
Санабрия Антонио 5 0.17
Белотти Андреа 5 (1) 0.17
Побега Томмазо 4 0.13
Синго Вилфред 3 0.1
Бремер Глейсон 3 0.1
Верди Симоне 3 0.1
Пьяца Марко 3 0.1
Прат Деннис 2 0.07
Лукич Саша 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 7 0
Дьомбер Норберт 6 0
Бонаццоли Федерико 5 0
Оби Джоэл 4 0
Фасио Федерико 2 1
Весели Фредерик 2 1
Кастанос Григорис 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Джурич Милан II 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Эдерсон Хонорато 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Дрэгушин Раду 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Радованович Иван 1 0
Давиде Никола 1 0
Верди Симоне 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 10 0
Мандрагора Роландо 6 1
Джиджи Коффи 5 1
Лукич Саша 6 0
Бремер Глейсон 6 0
Синго Вилфред 4 1
Юрич Иван 4 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Иццо Армандо 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Ринкон Томас 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Бериша Этрит 1 0
Белотти Андреа 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Риччи Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
21 Не забивали 24
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Пропущено

31
15
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 12
8
26%
3
20%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
5
16%
1
7%
61-75
4
13%
4
27%
76-90

Забито

10
26
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 12
22 Не забивали 16
0
0%
6
23%
1-15
1
10%
6
23%
16-30
3
30%
3
12%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
3
30%
1
4%
61-75
2
20%
6
23%
76-90

Пропущено

34
17
14 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
1
6%
16-30
7
21%
2
12%
31-45
7
21%
1
6%
46-60
7
21%
4
24%
61-75
6
18%
8
47%
76-90

Забито

23
33
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 15
14 Не забивали 10
3
13%
6
18%
1-15
3
13%
8
24%
16-30
5
22%
3
9%
31-45
2
9%
5
15%
46-60
6
26%
3
9%
61-75
4
17%
8
24%
76-90

Пропущено

65
32
32 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 20
22 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 23
11
17%
4
13%
1-15
10
15%
3
9%
16-30
11
17%
5
16%
31-45
11
17%
3
9%
46-60
12
18%
5
16%
61-75
10
15%
12
38%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1
Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2
Торино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2
Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 53 - 22 63
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
6. Рома Заявка 30 15 6 9 50 - 35 51
7. Аталанта Заявка 29 14 9 6 51 - 31 51
8. Фиорентина Заявка 29 14 5 10 48 - 38 47
9. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Эмполи Заявка 30 8 9 13 41 - 55 33
13. Болонья Заявка 29 9 6 14 32 - 44 33
14. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
15. Удинезе Заявка 28 6 12 10 36 - 46 30
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 30 5 10 15 28 - 54 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
3. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
4. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
5. Ювентус Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
6. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
7. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
2. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
7. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
17. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Салернитана 12.3% (13)
X 20.8% (22)
Торино 67% (71)
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Прогнозы на матч Салернитана 0:1 Торино

Исход игры
Салернитана
12.3% (13)
Ничья
20.8% (22)
Торино
67% (71)
Тотал 2.5
Больше
46.6% (48)
Меньше
53.4% (55)
Обе команды забьют
Да
65.05% (67)
Нет
34.95% (36)
Популярный счёт
1:2 Торино
34.9% (37)
0:1 Торино
23.6% (25)
1:1 Ничья
17.9% (19)
1:0 Салернитана
5.7% (6)
2:1 Салернитана
3.8% (4)
1:3 Торино
2.8% (3)
0:2 Торино
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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