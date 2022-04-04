Для хозяев матч не имеет никакого турнирного значения: «Верона» далека от еврокубков и прочно стоит в... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|15
|0.48
|Капрари Джанлука
|10 (2)
|0.32
|Барак Антонин
|10 (4)
|0.32
|Тамез Адриен
|4
|0.13
|Калинич Никола
|4
|0.13
|Фараони Марко
|3
|0.1
|Дзакканьи Маттиа
|3 (1)
|0.1
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Илич Иван
|1
|0.03
|Депаоли Фабио
|1
|0.03
|Бесса Даниэль
|1
|0.03
|Канчельери Маттео
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.29
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.16
|Фарес Мохамед
|2
|0.06
|Камбьясо Андреа
|1
|0.03
|Кайседо Фелипе
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|8
|1
|Гюнтер Корай
|8
|0
|Симеоне Джованни
|7
|0
|Велозу Мигель
|5
|1
|Фараони Марко
|5
|1
|Казале Николо
|6
|0
|Калинич Никола
|4
|1
|Илич Иван
|4
|1
|Бесса Даниэль
|3
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Игорь Тудор
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|11
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Эстигор Лео
|2
|2
|Ровелла Николо
|5
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Портанова Маноло
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Александр Блессин
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|56 - 23
|66
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|63 - 24
|63
|4.
|Ювентус
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|47 - 27
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|51 - 35
|54
|6.
|Лацио
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|60 - 46
|52
|7.
|Аталанта
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|52 - 34
|51
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 38
|50
|9.
|Верона
|1:0 Заявка
|31
|12
|9
|10
|56 - 47
|45
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|11.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 30
|38
|12.
|Эмполи
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|41 - 56
|33
|13.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 44
|33
|14.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|41 - 47
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|32 - 54
|32
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|39 - 52
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|29 - 59
|25
|18.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|31
|2
|16
|13
|23 - 48
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|4.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|5.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 10
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|8.
|Верона
|1:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|11.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 11
|30
|5.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|6.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|9.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|15.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|16
|1
|8
|7
|13 - 29
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8