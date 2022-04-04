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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
1:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Дженоа
0'
2' Желтая карточка
Стураро Стефано
1:0
6' Гол
 7'

Ход матча

2'
 
Стураро Стефано
6'
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 1 Удары по воротам
  • 1 Удары в створ
  • 0 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 0 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 79 Владение мячом, %
Прогнозы 108
Верона 73.1% (79)
X 21.3% (23)
Дженоа 5.6% (6)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Для хозяев матч не имеет никакого турнирного значения: «Верона» далека от еврокубков и прочно стоит в... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Дженоа
1.99
3.93
4.78
Все Коэффициенты
Новости
96
Монтипо
Лоренцо
16
Казале
Николо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
24
Бесса
Даниэль
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
57
Сиригу
Сальваторе
32
Френнруп
Мортен
15
Васкес
Хоан
52
Максимович
Никола
36
Хефти
Сильван
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
11
Гудмундссон
Альберт
10
Мелегони
Филиппо
90
Портанова
Маноло
23
Дестро
Маттиа
Верона
3-4-2-1
Дженоа
4-2-3-1

История личных встреч

Верона
Дженоа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:3
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 15 0.48
Капрари Джанлука 10 (2) 0.32
Барак Антонин 10 (4) 0.32
Тамез Адриен 4 0.13
Калинич Никола 4 0.13
Фараони Марко 3 0.1
Дзакканьи Маттиа 3 (1) 0.1
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Канчельери Маттео 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.29
Кришито Доменико 5 (5) 0.16
Фарес Мохамед 2 0.06
Камбьясо Андреа 1 0.03
Кайседо Фелипе 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Гюнтер Корай 8 0
Симеоне Джованни 7 0
Велозу Мигель 5 1
Фараони Марко 5 1
Казале Николо 6 0
Калинич Никола 4 1
Илич Иван 4 1
Бесса Даниэль 3 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Тамез Адриен 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 11 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Эстигор Лео 2 2
Ровелла Николо 5 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бани Маттиа 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
14
13 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
6
19%
2
14%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
7
22%
3
21%
61-75
7
22%
6
43%
76-90

Пропущено

19
27
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
11%
6
22%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
3
16%
4
15%
46-60
4
21%
6
22%
61-75
6
32%
6
22%
76-90

Забито

24
11
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
5
21%
1
9%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
2
18%
61-75
5
21%
6
55%
76-90

Пропущено

27
18
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 9
4
15%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
10
37%
5
28%
76-90

Забито

56
25
25 В 1-м тайме 6
31 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 5
4 Не забивали 15
11
20%
3
12%
1-15
7
13%
2
8%
16-30
7
13%
1
4%
31-45
8
14%
2
8%
46-60
11
20%
5
20%
61-75
12
21%
12
48%
76-90

Пропущено

46
45
16 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 20
6
13%
10
22%
1-15
6
13%
3
7%
16-30
4
9%
7
16%
31-45
7
15%
7
16%
46-60
7
15%
7
16%
61-75
16
35%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1
Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1
Дженоа
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0
Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
3. Интер Милан Заявка 30 18 9 3 63 - 24 63
4. Ювентус Заявка 31 17 8 6 47 - 27 59
5. Рома Заявка 31 16 6 9 51 - 35 54
6. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Верона 1:0 Заявка 31 12 9 10 56 - 47 45
10. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Эмполи Заявка 31 8 9 14 41 - 56 33
13. Болонья Заявка 29 9 6 14 32 - 44 33
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 31 5 10 16 29 - 59 25
18. Дженоа 0:1 Заявка 31 2 16 13 23 - 48 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
4. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
5. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона 1:0 Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа 0:1 Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
5. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
6. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
8. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
9. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона 1:0 Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
17. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа 0:1 Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    ГОООООЛ Верона забивает
  • 6'
    Верона начинает контратаку
  • 5'
    Дженоа выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Игрок команды Верона наносит дальний удар, но мяч проходит мимо ворот
  • 5'
    Верона пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Максимович Никола из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Симеоне Джованни заработал фол
  • 4'
    Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Верона контролирует мяч.
  • 3'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    2'
    Стураро Стефано совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    2'
    Безумный фол. Стураро Стефано грубо играет против соперника. Пострадал Илич Иван
  • 1'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Стураро Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Фараони Марко из команды Верона отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Верона начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Верона 73.1% (79)
X 21.3% (23)
Дженоа 5.6% (6)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Для хозяев матч не имеет никакого турнирного значения: «Верона» далека от еврокубков и прочно стоит в... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Дженоа
1.99
3.93
4.78
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Прогнозы на матч Верона 1:0 Дженоа

Исход игры
Верона
72.9% (78)
Ничья
21.5% (23)
Дженоа
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
39.6% (40)
Меньше
60.4% (61)
Обе команды забьют
Да
58.42% (59)
Нет
41.58% (42)
Популярный счёт
1:0 Верона
31.8% (34)
2:1 Верона
29.9% (32)
1:1 Ничья
18.7% (20)
2:0 Верона
3.7% (4)
1:2 Дженоа
3.7% (4)
3:1 Верона
2.8% (3)
0:1 Дженоа
1.9% (2)
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Верона
Дженоа

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