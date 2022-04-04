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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
1:0
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
2' Желтая карточка
Стураро Стефано
1:0
5' Гол
Симеоне Джованни
36' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
38' Желтая карточка
Тамез Адриен
45' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
65' Желтая карточка
Бесса Даниэль
72' Желтая карточка
Казале Николо
76' Желтая карточка
Хефти Сильван
90'+5

Ход матча

2'
 
Стураро Стефано
5'
Симеоне Джованни
(Бесса Даниэль)
1:0
36'
Чеккерини Федерико
 
38'
Тамез Адриен
 
45'
 
Гудмундссон Альберт
46'
 
Гальдамес Пабло
Стураро Стефано
46'
 
Йебоа Келвин
Гудмундссон Альберт
63'
 
Амири Надим
Портанова Маноло
63'
 
Пикколи Роберто
Дестро Маттиа
65'
Бесса Даниэль
 
69'
Депаоли Фабио
Лазович Дарко
 
69'
Хонгла Мартин
Бесса Даниэль
 
72'
Казале Николо
 
76'
 
Хефти Сильван
78'
 
Экубан Калеб
Мелегони Филиппо
79'
Шутало Бошко
Фараони Марко
 
89'
Фработта Джанлука
Капрари Джанлука
 

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 3 Удары по воротам
  • 3 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 16 Нарушения правил
  • 4 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 48 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Верона 73.1% (79)
X 21.3% (23)
Дженоа 5.6% (6)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Для хозяев матч не имеет никакого турнирного значения: «Верона» далека от еврокубков и прочно стоит в... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
96
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
24
Бесса
Даниэль
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
57
Сиригу
Сальваторе
36
Хефти
Сильван
15
Васкес
Хоан
52
Максимович
Никола
32
Френнруп
Мортен
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
11
Гудмундссон
Альберт
10
Мелегони
Филиппо
90
Портанова
Маноло
23
Дестро
Маттиа
Верона
3-4-2-1
Дженоа
4-2-3-1

История личных встреч

Верона
Дженоа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:3
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 16 0.52
Капрари Джанлука 10 (2) 0.32
Барак Антонин 10 (4) 0.32
Тамез Адриен 4 0.13
Калинич Никола 4 0.13
Фараони Марко 3 0.1
Дзакканьи Маттиа 3 (1) 0.1
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Канчельери Маттео 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.29
Кришито Доменико 5 (5) 0.16
Фарес Мохамед 2 0.06
Камбьясо Андреа 1 0.03
Кайседо Фелипе 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 9 1
Гюнтер Корай 8 0
Симеоне Джованни 7 0
Казале Николо 7 0
Велозу Мигель 5 1
Фараони Марко 5 1
Калинич Никола 4 1
Бесса Даниэль 4 1
Илич Иван 4 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Игорь Тудор 3 0
Тамез Адриен 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 11 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Эстигор Лео 2 2
Ровелла Николо 5 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бани Маттиа 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Хефти Сильван 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
14
14 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 23
7
21%
2
14%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
4
12%
0
0%
31-45
5
15%
2
14%
46-60
7
21%
3
21%
61-75
7
21%
6
43%
76-90

Пропущено

19
28
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
11%
7
25%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
4
21%
6
21%
61-75
6
32%
6
21%
76-90

Забито

24
11
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
19 Не забивали 24
5
21%
1
9%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
2
18%
61-75
5
21%
6
55%
76-90

Пропущено

27
18
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 9
4
15%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
10
37%
5
28%
76-90

Забито

57
25
26 В 1-м тайме 6
31 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 5
4 Не забивали 16
12
21%
3
12%
1-15
7
12%
2
8%
16-30
7
12%
1
4%
31-45
8
14%
2
8%
46-60
11
19%
5
20%
61-75
12
21%
12
48%
76-90

Пропущено

46
46
16 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 21
6
13%
11
24%
1-15
6
13%
3
7%
16-30
4
9%
7
15%
31-45
7
15%
7
15%
46-60
7
15%
7
15%
61-75
16
35%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1
Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1
Дженоа
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0
Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 31 20 7 4 56 - 29 67
2. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
3. Интер Милан Заявка 30 18 9 3 63 - 24 63
4. Ювентус Заявка 31 17 8 6 47 - 27 59
5. Рома Заявка 31 16 6 9 51 - 35 54
6. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Верона Заявка 31 12 9 10 56 - 47 45
10. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 32 - 44 34
13. Эмполи Заявка 31 8 9 14 41 - 56 33
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 31 5 10 16 29 - 59 25
18. Дженоа Заявка 31 2 16 13 23 - 48 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Милан Заявка 16 9 4 3 23 - 12 31
4. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Ювентус Заявка 16 9 3 4 20 - 10 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Интер Милан Заявка 15 8 6 1 27 - 11 30
5. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
6. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
8. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
9. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Болонья Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
17. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 16 1 8 7 13 - 29 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Верона 73.1% (79)
X 21.3% (23)
Дженоа 5.6% (6)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Для хозяев матч не имеет никакого турнирного значения: «Верона» далека от еврокубков и прочно стоит в... Ещё
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Прогнозы на матч Верона 1:0 Дженоа

Исход игры
Верона
73.1% (79)
Ничья
21.3% (23)
Дженоа
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
40.2% (41)
Меньше
59.8% (61)
Обе команды забьют
Да
58.82% (60)
Нет
41.18% (42)
Популярный счёт
1:0 Верона
31.5% (34)
2:1 Верона
30.6% (33)
1:1 Ничья
18.5% (20)
2:0 Верона
3.7% (4)
1:2 Дженоа
3.7% (4)
3:1 Верона
2.8% (3)
0:1 Дженоа
1.9% (2)
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