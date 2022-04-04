Второй тайм

95' Симеоне Джованни из команды Верона сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Верона вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Верона

93' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Отличный пас сделал Бадель Милан из команды Дженоа . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

92' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Верона

89' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Бошко Шутало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Игрок Амири Надим из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

86' Игрок Капрари Джанлука из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

86' Бадель Милан из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

85' Удар от ворот произведет Верона

85' Амири Надим из команды Дженоа навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

84' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

84' Бошко Шутало из команды Верона отправил кросс в штрафную...

84' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Тактическая замена. Фараони Марко уходит с поля и его заменяет Бошко Шутало

79' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Хонгла Мартин нанес удар издали, а Сальваторе Сиригу отбил его обратно в игру!

76' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Френнруп Мортен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Гюнтер Корай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Казале Николо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Илич Иван из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Гости сейчас реально начинают давить соперника

66' Верона выполняет удар от ворот.

66' Амири Надим из команды Дженоа навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

65' Бесса Даниэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

64' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Френнруп Мортен из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Гальдамес Пабло пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

60' Игрок Дестро Маттиа из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

60' Отличные скиллы показывает Тамез Адриен , обводя своих соперников

59' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Дженоа

58' Игрок Лазович Дарко из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

58' Удар от ворот произведет Верона

57' Бадель Милан из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

57' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Дженоа

57' Игрок Фараони Марко из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

57' Отличные скиллы показывает Фараони Марко , обводя своих соперников

56' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Капрари Джанлука из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Верона выполняет удар от ворот.

54' Отличный пас сделал Хефти Сильван из команды Дженоа . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Васкес Хоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Дженоа выполняет удар от ворот.

49' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Дестро Маттиа бьет ударом через себя, но Лоренцо Монтипо блокирует удар!

48' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Удар от ворот произведет Дженоа

47' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.