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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Болонья
Прогнозы 56
Милан 100% (56)
X 0% (0)
Болонья 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Болонья
1.42
5.10
9.20
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Милан
Болонья

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

25 матчей

72%
20%
8%
18 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

44%
52%
4%
11 побед 13 ничьих 1 победа

Второй тайм

48%
40%
12%
12 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:4
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 8 0.27
Жиру Оливье 8 (2) 0.27
Ибрагимович Златан 8 0.27
Кесси Франк 5 (2) 0.17
Тео Эрнандес 4 (1) 0.13
Мессьяс Жуниор 4 0.13
Диас Браим 3 0.1
Калабрия Давиде 2 0.07
Ребич Анте 2 0.07
Тонали Сандро 2 0.07
Беннасер Исмаэль 2 0.07
Салемакерс Алексис 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Флоренци Алессандро 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 9 (2) 0.31
Барроу Муса 5 0.17
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.14
Хики Аарон 4 0.14
Сванберг Маттиас 3 0.1
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.1
Теате Артур 2 0.07
Сантандер Федерико 1 0.03
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 6 0
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Диас Браим 4 0
Жиру Оливье 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Калюлю Пьер 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 5 2
Сумаоро Адама 6 1
Хики Аарон 7 0
Де Сильвестри Лоренцо 6 0
Медель Гари 6 0
Домингес Николас 6 0
Сансоне Никола 5 0
Сванберг Маттиас 5 0
Теате Артур 5 0
Бонифаци Кевин 3 1
Схаутен Йерди 3 1
Арнаутович Марко 4 0
Скорупски Лукаш 3 0
Бинкс Луис 3 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
16 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
5
23%
3
19%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
3
14%
6
38%
76-90

Пропущено

13
24
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
4
31%
2
8%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
23%
7
29%
29%
61-75
2
15%
5
21%
76-90

Забито

33
17
12 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
6
18%
1
6%
1-15
2
6%
1
6%
16-30
4
12%
3
18%
31-45
7
21%
4
24%
46-60
6
18%
2
12%
61-75
8
24%
6
35%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
12%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
7
41%
4
21%
76-90

Забито

55
33
28 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 22
22 Забивали первыми 13
3 Не забивали 10
11
20%
4
12%
1-15
9
16%
1
3%
16-30
8
15%
6
18%
31-45
8
15%
6
18%
46-60
8
15%
4
12%
61-75
11
20%
12
36%
76-90

Пропущено

30
43
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
6
20%
4
9%
1-15
6
20%
5
12%
16-30
3
10%
6
14%
31-45
2
7%
8
19%
46-60
4
13%
11
26%
61-75
9
30%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0
Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3
Болонья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1
Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 53 - 22 63
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Рома Заявка 30 15 6 9 50 - 35 51
6. Аталанта Заявка 29 14 9 6 51 - 31 51
7. Лацио Заявка 30 14 7 9 58 - 45 49
8. Фиорентина Заявка 29 14 5 10 48 - 38 47
9. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 55 - 49 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 29 9 8 12 34 - 30 35
12. Эмполи Заявка 30 8 9 13 41 - 55 33
13. Болонья Заявка 29 9 6 14 32 - 44 33
14. Удинезе Заявка 28 6 12 10 36 - 46 30
15. Специя Заявка 30 8 5 17 31 - 54 29
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 30 5 10 15 28 - 54 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 29 5 7 17 25 - 54 22
20. Салернитана Заявка 28 3 7 18 22 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
3. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
4. Ювентус Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
5. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
6. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
7. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
2. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
15. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
16. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
17. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 14 2 4 8 7 - 14 10
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2022, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.

    Главный судья: Маринелли Ливио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Милан 100% (56)
    X 0% (0)
    Болонья 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Болонья
    1.42
    5.10
    9.20
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Милан - Болонья

    Исход игры
    Милан
    100% (56)
    Ничья
    0% (0)
    Болонья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.22% (12)
    Меньше
    77.78% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    18.52% (10)
    Нет
    81.48% (44)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    62.5% (35)
    1:0 Милан
    12.5% (7)
    2:1 Милан
    10.7% (6)
    3:1 Милан
    3.6% (2)
    4:1 Милан
    3.6% (2)
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