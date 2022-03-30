Италия: Серия A 2021-2022
История личных встреч
Милан
Болонья
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
25 матчей
72%
20%
8%
18 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
44%
52%
4%
11 побед 13 ничьих 1 победа
Второй тайм
48%
40%
12%
12 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|8
|0.27
|Жиру Оливье
|8 (2)
|0.27
|Ибрагимович Златан
|8
|0.27
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.17
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.13
|Мессьяс Жуниор
|4
|0.13
|Диас Браим
|3
|0.1
|Калабрия Давиде
|2
|0.07
|Ребич Анте
|2
|0.07
|Тонали Сандро
|2
|0.07
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.07
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Флоренци Алессандро
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Мальдини Даниэль
|1
|0.03
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|9 (2)
|0.31
|Барроу Муса
|5
|0.17
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.14
|Хики Аарон
|4
|0.14
|Сванберг Маттиас
|3
|0.1
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.1
|Теате Артур
|2
|0.07
|Сантандер Федерико
|1
|0.03
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|6
|2
|Тонали Сандро
|6
|0
|Романьоли Алессио
|4
|1
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Диас Браим
|4
|0
|Жиру Оливье
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Леау Рафаэл
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Калюлю Пьер
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|5
|2
|Сумаоро Адама
|6
|1
|Хики Аарон
|7
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|6
|0
|Медель Гари
|6
|0
|Домингес Николас
|6
|0
|Сансоне Никола
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|5
|0
|Теате Артур
|5
|0
|Бонифаци Кевин
|3
|1
|Схаутен Йерди
|3
|1
|Арнаутович Марко
|4
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
16
16 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
5
23%
3
19%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
3
14%
6
38%
76-90
Пропущено
13
24
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
4
31%
2
8%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
23%
7
29%
29%
61-75
2
15%
5
21%
76-90
Забито
33
17
12 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
6
18%
1
6%
1-15
2
6%
1
6%
16-30
4
12%
3
18%
31-45
7
21%
4
24%
46-60
6
18%
2
12%
61-75
8
24%
6
35%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
12%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
7
41%
4
21%
76-90
Забито
55
33
28 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 22
22 Забивали первыми 13
3 Не забивали 10
11
20%
4
12%
1-15
9
16%
1
3%
16-30
8
15%
6
18%
31-45
8
15%
6
18%
46-60
8
15%
4
12%
61-75
11
20%
12
36%
76-90
Пропущено
30
43
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
6
20%
4
9%
1-15
6
20%
5
12%
16-30
3
10%
6
14%
31-45
2
7%
8
19%
46-60
4
13%
11
26%
61-75
9
30%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0
Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3
Болонья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1
Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|53 - 22
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|47 - 26
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|50 - 35
|51
|6.
|Аталанта
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|51 - 31
|51
|7.
|Лацио
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|58 - 45
|49
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|55 - 49
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|11.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 30
|35
|12.
|Эмполи
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|41 - 55
|33
|13.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 44
|33
|14.
|Удинезе
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|36 - 46
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 54
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|28 - 54
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|25 - 54
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 65
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|3.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 9
|30
|5.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|7.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|2.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|15.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|16.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|17.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 14
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы на матч Милан - Болонья
Исход игры
Милан
100% (56)
Ничья
0% (0)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
22.22% (12)
Меньше
77.78% (42)
Обе команды забьют
Да
18.52% (10)
Нет
81.48% (44)
Популярный счёт
2:0 Милан
62.5% (35)
1:0 Милан
12.5% (7)
2:1 Милан
10.7% (6)
3:1 Милан
3.6% (2)
4:1 Милан
3.6% (2)
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